Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Просинечки о Суперкубке: «Хочу, чтобы «Мадрид» победил. Болею за него чуть больше»

Экс-игрок «Реала» и «Барсы» Роберт Просинечки высказался перед Суперкубком Испании.

выступал за « » с 1991-го по 1994-й, а в «Барселоне» играл с 1995-го по 1996-й.

– За кого вы больше болеете – за «Реал» или «Барселону»?

– За «Реал». Это мой первый испанский клуб. Я чуть больше болею за «Реал», чем за «Барсу».

– Тогда ваши предпочтения в класико понятны?

– Да. Меня тянет к «Реалу». Хочу, чтобы «Мадрид» победил. Более того, там играет Модрич, гордость Хорватии. Мы все следим за ним, потому что нас ждет его последний год в сборной. Хотим, чтобы он был полностью готов к лету.

– На кого вы ставите в класико?

– Мне кажется, «Реал» сейчас чуть лучше, но мы уже знаем, что в такой игре может случиться все. Об этом говорит опыт. «Мадрид» выглядит лучше, но невозможно предсказать, потому что никогда не знаешь, что случится в битве, в которой столько напряжения, – сказал бывший полузащитник «Реала» и «Барсы».

Сегодня «Реал» и « » сыграют в финале Суперкубка Испании. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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