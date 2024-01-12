Хави о Суперкубке: «Реал» лучше, чем в прошлом году, но «Барса» постарается доминировать. Нужно проявить нашу ДНК еще сильнее, чем когда-либо»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Хави надеется, что «Барселона» обыграет «Реал» в финале Суперкубка Испании.

Вчера «Барселона» победила «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании. 14 января каталонцы разыграют трофей с «Реалом».

– В воскресенье будет сложно показать тот же уровень, что и год назад? (в 2023-м «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, победив в финале «Реал» со счетом 3:1 – Sports.ru).

– Я надеюсь на это, потому что это был один из лучших наших матчей с момента моего прихода. Сейчас «Мадрид» лучше, чем в прошлом году, но мы постараемся доминировать. Мы мало что изменим. Команда очень мотивирована. Это шаг вперед. Во-первых, нужно будет насладиться финалом. Во-вторых, быть в нем конкурентоспособными.

– Что дает вам оптимизм перед этой игрой?

– Наш стиль игры, наша методология. Наш способ бороться с «Мадридом». Мы уже сделали это здесь в прошлом году, и мы делали это в класико в Ла Лиге до 60-й минуты («Барса» повела на 6-й минуте, но проиграла 1:2, пропустив на 68-й и 92-й – Sports.ru).

Вот куда должна двигаться игра: нужно доминировать и отнять инициативу у «Мадрида». Нужно проявить нашу ДНК еще сильнее, чем когда-либо. Мы очень мотивированы. Пришло время показать хорошую игру, – сказал Хави

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37 комментариев
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Сильно проявить ДНК это как?
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Бла бла бла... Днк днк.. Бла бла бла
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Какая то у каталонских сильная озабоченность своей днк
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В днк Барселоны явно появилась лишняя хромосома. Так бывает когда скрещиваешься только со своими.
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Ответ Hitrowka R
Пока поклоники судейского реала здесь пусть шутят, а в финале Барселона уничтожит Реал.
судейская разве не барселона? теперь официально🤭
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Ну хватит Хави, умоляю перестань употреблять слово "ДНК", из-за него все смеются над Барсой
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Кто о чем, а вшивый о бане
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Вчера вечером только читая новости про Барсу вспомнил про ДНК и удивился что Хави не сказал о нём, и проснувшись утром ....
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Какая своя игра, какая доминация, о чём он говорит? У Барсы уже давно ни игры нет своей, ни тем более доминации. Последние 3-4 матча одни отскоки от середняков, ДНК той самой Барсы даже под микроскопом не просматривается.
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Надоминирует на 4 пропущенных мяча и будет рассказывать после матча, что команда строится
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Ответ bestvideox
Сильно проявить ДНК это как?
Еще одну хромосому вырастить.
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Ответ bestvideox
Сильно проявить ДНК это как?
Сыграть в тики-тики-так-тики-так-так)))
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Я не хейтер, но в чем ДНК Барселоны?
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физрук чапи как всегда ересь несет из своих шаблонов
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"Нужно проявить нашу ДНК еще сильнее, чем когда-либо" - походу зарядили судей по самые гланды.
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Клиника….
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"ДНК Барселоны" - это уже как затянувшаяся шутка... Пора бы уже что-то другое придумать для публики, и лучше на поле, а не за микрофонами
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Лично я вчера посмотрел полный матч Барсы и увидел немного ДНК при первом голе.
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Я так и не понял, что такое ДНК этого клуба, про который везде пишут. Объясните кто-нибудь.
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Bullshit Bingo: доминировать, оптимизм, инициатива, ДНК.
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Ответ bestvideox
Сильно проявить ДНК это как?
Это только у них надо спрашивать, они умеют
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Ответ dodovtimurr
Какая то у каталонских сильная озабоченность своей днк
Самое интересное, что так обычно говорят бывшие топы, в настоящее время имеющие проблемы. Что Милан со своим ДНК ЛЧ без шансов вылетел в полуфинале, да и за последние 3 года только лишь дважды вышел из группы, что Барселона сейчас)
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Ответ Real_v_dushe
Надоминирует на 4 пропущенных мяча и будет рассказывать после матча, что команда строится
Как реал пропустил от атлетико 3 мяча? Или как от Барселоны в суперкубке 3?
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Ответ Евгений Крюков
Я не хейтер, но в чем ДНК Барселоны?
Красивая, умная и командная игра. В данный момент ДНК закончился, ждём новый завоз который месяц 🤣
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Нужен аномальный матч как с Атлетико, иначе Реал нас сметет. В защите без опорной зоне, в атаке с бревнами. Только прессинг с первых минут спасет Барсу.
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😂😂😂Хави говорит как будто после 60-й минуты матч закончился.
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Надеюсь именно в доминирование и попытается играть Хави. Ну, а потом объяснять почему всё пошло не так.
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В прошлом году лучшим игроком был Гави, сейчас его не будет, это большая потеря. Плюс Кансело под вопросом, ну хоть Педри вроде вернулся, хотя непонятно, хватит ли его на весь матч. Будет очень сложно в общем.
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почле игры чаппи скажет, что реалу повезло
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я 12 лет слежу за Барсой, сейчас это уже давно н5 топ и не сказал бы, что там сейчас прослеживается какая-то днк. имхо
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