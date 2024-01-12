Хави о Суперкубке: «Реал» лучше, чем в прошлом году, но «Барса» постарается доминировать. Нужно проявить нашу ДНК еще сильнее, чем когда-либо»

Хави надеется, что «Барселона» обыграет «Реал» в финале Суперкубка Испании.

Вчера « » победила «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании. 14 января каталонцы разыграют трофей с « ».

– В воскресенье будет сложно показать тот же уровень, что и год назад? (в 2023-м «Барселона» выиграла , победив в финале «Реал» со счетом 3:1 – Sports.ru).

– Я надеюсь на это, потому что это был один из лучших наших матчей с момента моего прихода. Сейчас «Мадрид» лучше, чем в прошлом году, но мы постараемся доминировать. Мы мало что изменим. Команда очень мотивирована. Это шаг вперед. Во-первых, нужно будет насладиться финалом. Во-вторых, быть в нем конкурентоспособными.

– Что дает вам оптимизм перед этой игрой?

– Наш стиль игры, наша методология. Наш способ бороться с «Мадридом». Мы уже сделали это здесь в прошлом году, и мы делали это в класико в до 60-й минуты («Барса» повела на 6-й минуте, но проиграла 1:2, пропустив на 68-й и 92-й – Sports.ru).

Вот куда должна двигаться игра: нужно доминировать и отнять инициативу у «Мадрида». Нужно проявить нашу ДНК еще сильнее, чем когда-либо. Мы очень мотивированы. Пришло время показать хорошую игру, – сказал .

Будет бонусное класико! «Барса» вышла на «Реал» в финал Суперкубка, победный гол разозлил соперника

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам