Анчелотти о финале Суперкубка: «Возможно, «Реал» немного лучше «Барсы», но класико все выравнивает. Мы играем не ради мести»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Карло Анчелотти оценил форму «Реала» и «Барселоны» перед класико.

Команды встрется в финале Суперкубка Испании.

«Суперкубок заканчивается завтра. Это важный трофей для имиджа клуба. Класико выравнивает ситуацию. Возможно, «Реал» немного лучше, но все выравнивается. «Реал» играет не играет ради мести. Они выкладываются по полной, потому что таковы требования этого клуба.

Мы уважаем соперника, который обыграл нас в прошлом году, но голод всегда один и тот же. Готовиться к такому матчу – иллюзия, потому что все это видят. Есть много факторов, физических и эмоциональных. Также есть желание выступить хорошо», – сказал тренер «Реала».

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39 комментариев
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Ответ Стахович
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вам не стыдно?
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Надеюсь, что завтра увидим отличную игру в исполнении Мадрида, главное чтобы Карло не перемудрил и не отдавал мяч сопернику, против такой Барселоны Мадрид обязан играть с позиции силы.
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Ответ NartApsua
Дада, как в финале прошлого Суперкубка..
Ну или как в финалах 2012, 2017 гг.) «Мадрид» выиграл 6 из 8 финалов СКИ у «Барсы», но всем всегда помнят исключительно последнее, да?!)
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и сём интересно реал лучше???))) С атлетико пропускает 3 мяча, в ла лиге в последнем матче дома еле победили аутсайдера 1-0. абсолютно равные команды.
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Возможно реал и лучше барсы в последних матчах, но это в класико не имеет значения. Кто больше мотивирован, тот и победит. Ну и везение играет большую роль.
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Удачи Реалу, надеюсь матч будет похож на матч с Атлетико по эмоциям. Ну и без травм обоим командам, это уже больше пугать начинает)
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Ответ Он Самый
и еще правильно выбрал вратаря!бешенные и растерянные глаза кепы уже вообще ставят под сомнение что он вратарь!
Завтра в старте выйдет именно Кепа. До возвращения Тибо, Анчелотти принял решение, что Лунин основной вратарь в чемпионате и Лиги Чемпионов, а испанцу остаются кубки.
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Ответ JENNINGS
Ну или как в финалах 2012, 2017 гг.) «Мадрид» выиграл 6 из 8 финалов СКИ у «Барсы», но всем всегда помнят исключительно последнее, да?!)
Не последнее, а победное. Но другим на старые победы указывать нельзя - это не считается. Классика лицемерной сине-гранатовой секты.
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Ответ JENNINGS
Ну или как в финалах 2012, 2017 гг.) «Мадрид» выиграл 6 из 8 финалов СКИ у «Барсы», но всем всегда помнят исключительно последнее, да?!)
Нет, не последнее. Я написал это к тому, что не надо тут шапкозакидакельских настроений и откровенного унижения соперника. Эти понты про нищих и королей, ДНК и духа Хуанито, своих воспитанников и наёмников уже надоели Это Класико. Матч двух величайших команд Мира. Тут может быть всё, что угодно. Должно быть больше уважения к столь великим соперникам. Сегодня выиграют одни, а завтра другие.
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Ответ kidur
Конечно, можно подыскивать не ущемляющие соперника слова, но по факту сегодняшних дней, это будет выглядеть, как игра топа с середняком...
Даже кризисная Барса остается Барсой, и Реал об этом хорошо знает
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Ответ yarmuck
Возможно реал и лучше барсы в последних матчах, но это в класико не имеет значения. Кто больше мотивирован, тот и победит. Ну и везение играет большую роль.
да завязывай. Басра глотнет 3-4
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Ответ Momos
Думаю, Реал без проблем выиграет у нищих.
Дада, как в финале прошлого Суперкубка..
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Ответ Стахович
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Конечно, Реал побеждает на классе, Барса судейством. Если Мадрид так сказал значит это правда, они не врут
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Ответ Стахович
Но главе судейского комитета платила барса🤷🏻‍♂️
Где доказательства?
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Ответ Стахович
Да,стыдно за барсу(
Тогда не смотрите барсу
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Ответ corazn blanco
Надеюсь, что завтра увидим отличную игру в исполнении Мадрида, главное чтобы Карло не перемудрил и не отдавал мяч сопернику, против такой Барселоны Мадрид обязан играть с позиции силы.
Как будто это Реал решает, отдать ли мяч. В 99% классико Барса отнимает мяч и владеет им больше. И завтра так тоже будет, скорее всего. Другое дело, принесёт ли это результат. У Реала нет и никогда не было внятной позиционной игры, зато есть быстрая атакующий группа.
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Ответ corazn blanco
Надеюсь, что завтра увидим отличную игру в исполнении Мадрида, главное чтобы Карло не перемудрил и не отдавал мяч сопернику, против такой Барселоны Мадрид обязан играть с позиции силы.
и еще правильно выбрал вратаря!бешенные и растерянные глаза кепы уже вообще ставят под сомнение что он вратарь!
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Конечно, можно подыскивать не ущемляющие соперника слова, но по факту сегодняшних дней, это будет выглядеть, как игра топа с середняком...
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