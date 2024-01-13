Анчелотти о финале Суперкубка: «Возможно, «Реал» немного лучше «Барсы», но класико все выравнивает. Мы играем не ради мести»

Карло Анчелотти оценил форму «Реала» и «Барселоны» перед класико.

Команды встрется в финале Суперкубка Испании.

«Суперкубок заканчивается завтра. Это важный трофей для имиджа клуба. Класико выравнивает ситуацию. Возможно, «Реал» немного лучше, но все выравнивается. «Реал» играет не играет ради мести. Они выкладываются по полной, потому что таковы требования этого клуба.

Мы уважаем соперника, который обыграл нас в прошлом году, но голод всегда один и тот же. Готовиться к такому матчу – иллюзия, потому что все это видят. Есть много факторов, физических и эмоциональных. Также есть желание выступить хорошо», – сказал тренер «Реала».

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