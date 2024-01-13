Хави: «Реал» становится сильнее под влиянием сильной «Барсы» – а сейчас они видят такую. Мы можем конкурировать с «Мадридом»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Хави высказался перед финалом Суперкубка Испании между «Барсой» и «Реалом».

«Реал» становится сильнее под влиянием сильной «Барсы». Если мы хотим взять титул, то должны пройти «Реал».

Прошлогодний финал, победа над ними в Ла Лиге, полуфинал Кубка, который они выиграли... Они реагируют, когда видят сильную «Барсу». В последние годы мы сравнялись с «Реалом» по числу трофеев.

Я играю за трофей. Я более спокоен, чем в прошлом году, у меня больше уверенности после завоевания двух трофеев.

Я не помню, чтобы у «Реала» не было голода. Они реагируют мощнее, когда видят сильную «Барсу» – а сейчас они видят такую.

Мы можем конкурировать с ними. Мы здесь, чтобы выигрывать трофеи, «Реал» мотивирует меня, и мы отдадим все силы, чтобы выиграть трофей завтра», – сказал тренер «Барсы» о Суперкубке Испании.

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29 комментариев
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По-моему, Хави успокаивает самого себя такими словами. От него вообще не исходит уверенность в себе.
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Бред бреднейший
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Ответ ЭкспертДиванный
Мышление 5+
По 100-бальной шкале? Многовато
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"Они реагируют мощнее, когда видят сильную «Барсу», - сложно с этим спорить.
К сожалению Хави ставит такую игру, которая отрицательно сказывается даже на Реале.
В последнее время руководство Реала немного снизило к себе требования, выраженное в решении обойтись без покупки (аренды) центрального защитника после травмы Алабы. Боюсь это ещё аукнется в ЛЧ.
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Ответ Leon Petov
Реал становится сильнее под влиянием сильной Барсы. Барса становится на колени под влиянием сильного Реала
Мышление 5+
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Не знаю, но что-то подсказывает что Барселона победит.
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По похожему смыслу высказываний кажется, что Хави регулярно общается с Йозе Марино
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Это аутотренинг? Мы молоды, счастливы, талантливы!
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Отдайте им Ромеу! Он сам всё сделает!
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Задолбали друг другу нализывать , гыыы сильный Реал значит сильная Барса гыыы, сильная Барса значит сильный Реал гыыы.
Ладно официальные лица клуба - им положено , этой же фигнёй местные глоры занимаются
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Ответ Шем
"Они реагируют мощнее, когда видят сильную «Барсу», - сложно с этим спорить. К сожалению Хави ставит такую игру, которая отрицательно сказывается даже на Реале. В последнее время руководство Реала немного снизило к себе требования, выраженное в решении обойтись без покупки (аренды) центрального защитника после травмы Алабы. Боюсь это ещё аукнется в ЛЧ.
Думаю Милитао вернется к 1/4 финала, а пока-что Начо-Рюди вполне достаточно для ла лиги
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Ответ Homelender_666
По-моему, Хави успокаивает самого себя такими словами. От него вообще не исходит уверенность в себе.
Не знаю про уверенность
Но как болельщик РМ скажу, что на класико он каталонцев гораздо лучше заряжает и настраивает, чем Карло

Реал настроенным выходил разве что после разгрома, и в итоге ответил разгромом тож
В остальных матчах на лайте начинают
Даже тот, что вытащил Джуд, не сказать, что остальные 80 минут убивались прям
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Ответ человек-муравей человек-физрук
главный вопрос перед класико: сколько еще желтухи про нейгейру выкинет Перес перед игрой? все было тихо пока не замаячло Класико. сразу понеслась. Барса в свое время настолько напугала трусливого деда что он боится даже такую разобранную :)
Ждём «разоблачительное» видео на клубном канале Реала )
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Хави, как и Лапорта, только высокомерно говорить могут, не более, им в политику надо.
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Ответ Шем
"Они реагируют мощнее, когда видят сильную «Барсу», - сложно с этим спорить. К сожалению Хави ставит такую игру, которая отрицательно сказывается даже на Реале. В последнее время руководство Реала немного снизило к себе требования, выраженное в решении обойтись без покупки (аренды) центрального защитника после травмы Алабы. Боюсь это ещё аукнется в ЛЧ.
Вы 48 очков за первый круг набрали. Это выдающийся показатель, и такое очень редко происходит. Так что не надо про "отрицательно сказывается на Реале" Думаю, что защитника вам не берут по простой причине. На рынке нет подходящих кандидатур, потому что у Реала очень высокие стандарты.
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Ответ madaev
Думаю Милитао вернется к 1/4 финала, а пока-что Начо-Рюди вполне достаточно для ла лиги
кресты порвал какой 1/4
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Только в Суперлиге за второе место
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Хави и в этот раз заберёт супер кубок
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С каждым новым интервью Хави падает все ниже в моих глазах. Как фана Барсы. (((
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Ощущение, будто настоящее классико уже состоялось в матче РМ-АМ. Барселона позавчера катала вату, разве что Фелиш разбавил их нудянку парой классных проходов. Сегодня, кажется, от Барселоны будет то же самое. Какую там видит сильную Барселону Хави вообще не понятно.
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