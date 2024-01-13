Хави: «Реал» становится сильнее под влиянием сильной «Барсы» – а сейчас они видят такую. Мы можем конкурировать с «Мадридом»

Хави высказался перед финалом Суперкубка Испании между «Барсой» и «Реалом».

«Реал» становится сильнее под влиянием сильной «Барсы». Если мы хотим взять титул, то должны пройти «Реал».

Прошлогодний финал, победа над ними в , полуфинал Кубка, который они выиграли... Они реагируют, когда видят сильную «Барсу». В последние годы мы сравнялись с «Реалом» по числу трофеев.

Я играю за трофей. Я более спокоен, чем в прошлом году, у меня больше уверенности после завоевания двух трофеев.

Я не помню, чтобы у « » не было голода. Они реагируют мощнее, когда видят сильную «Барсу» – а сейчас они видят такую.

Мы можем конкурировать с ними. Мы здесь, чтобы выигрывать трофеи, «Реал» мотивирует меня, и мы отдадим все силы, чтобы выиграть трофей завтра», – сказал тренер «Барсы» о Суперкубке Испании.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам