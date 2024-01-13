Хави: «Реал» становится сильнее под влиянием сильной «Барсы» – а сейчас они видят такую. Мы можем конкурировать с «Мадридом»
Хави высказался перед финалом Суперкубка Испании между «Барсой» и «Реалом».
«Реал» становится сильнее под влиянием сильной «Барсы». Если мы хотим взять титул, то должны пройти «Реал».
Прошлогодний финал, победа над ними в Ла Лиге, полуфинал Кубка, который они выиграли... Они реагируют, когда видят сильную «Барсу». В последние годы мы сравнялись с «Реалом» по числу трофеев.
Я играю за трофей. Я более спокоен, чем в прошлом году, у меня больше уверенности после завоевания двух трофеев.
Я не помню, чтобы у «Реала» не было голода. Они реагируют мощнее, когда видят сильную «Барсу» – а сейчас они видят такую.
Мы можем конкурировать с ними. Мы здесь, чтобы выигрывать трофеи, «Реал» мотивирует меня, и мы отдадим все силы, чтобы выиграть трофей завтра», – сказал тренер «Барсы» о Суперкубке Испании.
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К сожалению Хави ставит такую игру, которая отрицательно сказывается даже на Реале.
В последнее время руководство Реала немного снизило к себе требования, выраженное в решении обойтись без покупки (аренды) центрального защитника после травмы Алабы. Боюсь это ещё аукнется в ЛЧ.
Ладно официальные лица клуба - им положено , этой же фигнёй местные глоры занимаются
Но как болельщик РМ скажу, что на класико он каталонцев гораздо лучше заряжает и настраивает, чем Карло
Реал настроенным выходил разве что после разгрома, и в итоге ответил разгромом тож
В остальных матчах на лайте начинают
Даже тот, что вытащил Джуд, не сказать, что остальные 80 минут убивались прям