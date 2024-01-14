Лещук о США: «Люди более открытые, чем России, хоть это и не всегда искренне. Жить бы там не смог: их устраивает, когда где-то валяется мусор»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что ему нравится в США.

– Что именно заставляет тебя возвращаться в США?

– Просто нравится атмосфера. Люблю ходить по Нью-Йорку, здания, открытых людей, которые делают, что хотят. Кто-то поет, кто-то танцует, никто не скован. Люди в Америке более открытые, чем России. Хотя я и понимаю, что их открытость не всегда искренняя. Когда у тебя спрашивают на каждом углу: «Как дела?», то им на самом деле все равно, как ты.

При этом я понимаю, что жить в США не смог бы по многим причинам. Например, их устраивает, когда где-то валяется мусор, даже если ты находишься в заведении. У нас в ресторанах такого нет, – сказал Лещук.

Лещук о критике США: «Переехавшие русские угрожали: «Разберемся с тобой». В России минусов тоже достаточно, но не надо говорить, что где-то лучше, чем у нас»

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