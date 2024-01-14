Лещук о США: «Люди более открытые, чем России, хоть это и не всегда искренне. Жить бы там не смог: их устраивает, когда где-то валяется мусор»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что ему нравится в США.
– Что именно заставляет тебя возвращаться в США?
– Просто нравится атмосфера. Люблю ходить по Нью-Йорку, здания, открытых людей, которые делают, что хотят. Кто-то поет, кто-то танцует, никто не скован. Люди в Америке более открытые, чем России. Хотя я и понимаю, что их открытость не всегда искренняя. Когда у тебя спрашивают на каждом углу: «Как дела?», то им на самом деле все равно, как ты.
При этом я понимаю, что жить в США не смог бы по многим причинам. Например, их устраивает, когда где-то валяется мусор, даже если ты находишься в заведении. У нас в ресторанах такого нет, – сказал Лещук.
Лещук о критике США: «Переехавшие русские угрожали: «Разберемся с тобой». В России минусов тоже достаточно, но не надо говорить, что где-то лучше, чем у нас»
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
"их устраивает, когда где-то валяется мусор"
В России грязно. В Москве еще чисто, потому что службы по уборке мусора работают прилично. Но даже в Москве много грязи, особенно после зимы - люди бросают мусор, бычки, из окон выбрасывают мусор и т.д. Культура на очень низком уровне, не говоря про раздельный сбор мусора.
Лещук, рассказывающий как жизнь там устроена, выглядит невероятным глупцом.
Везде стоят контейнеры с "сюда еду","сюда бумагу".Все соблюдают.
Прошло время быдла
весь декабрь в 5 км от Москвы, а именно в Одинцово не вывозили мусор из-зане убранных дворов. Даже на фед тв это показывали)))
Можно подумать, что мы говоря "здраствуйте" действительно всегда желаем здоровья.
надо уже в Зенит переходить тогда, что бы не шаркаться постоянно по разным городам.....место освободить, а на его Агкацева заманить пряником..