Лещук о США: «Люди более открытые, чем России, хоть это и не всегда искренне. Жить бы там не смог: их устраивает, когда где-то валяется мусор»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что ему нравится в США.

– Что именно заставляет тебя возвращаться в США?

– Просто нравится атмосфера. Люблю ходить по Нью-Йорку, здания, открытых людей, которые делают, что хотят. Кто-то поет, кто-то танцует, никто не скован. Люди в Америке более открытые, чем России. Хотя я и понимаю, что их открытость не всегда искренняя. Когда у тебя спрашивают на каждом углу: «Как дела?», то им на самом деле все равно, как ты.

При этом я понимаю, что жить в США не смог бы по многим причинам. Например, их устраивает, когда где-то валяется мусор, даже если ты находишься в заведении. У нас в ресторанах такого нет, – сказал Лещук.

Лещук о критике США: «Переехавшие русские угрожали: «Разберемся с тобой». В России минусов тоже достаточно, но не надо говорить, что где-то лучше, чем у нас»

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58 комментариев
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У него поездок в Штаты больше, чем выходов на поле)
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Значит американцев устраивало, што где-то в Нью-Йорке валялся Лещук.
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В России, к сожалению, часть общества не парится по поводу мусора: из окон выбрасывают всё подряд; мешок донести до контейнеров не могут, оставляют возле подъезда или у обычной урны; про окурки сигаретные и говорить нечего - ровным слоем повсюду лежат.
+55
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
под окнами и балконами полно бычков, фантиков и использованных контрацептивов.
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Когда-нибудь спортс станет нормальным сайтом с нормальной редакцией или его не станет вовсе
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Ну да, а когда ты говоришь малознакомому человеку "До свидания" - не значит, что ты с ним еще раз встретишься. Это просто слова воспитанного человека. Как и в США "Как дела" это слова приветствия. А когда говоришь "Спасибо" - ты не благодаришь бога обязательно, это просто слова (междометия) благодарности.

"их устраивает, когда где-то валяется мусор"

В России грязно. В Москве еще чисто, потому что службы по уборке мусора работают прилично. Но даже в Москве много грязи, особенно после зимы - люди бросают мусор, бычки, из окон выбрасывают мусор и т.д. Культура на очень низком уровне, не говоря про раздельный сбор мусора.

Лещук, рассказывающий как жизнь там устроена, выглядит невероятным глупцом.
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Можно уже хватит про американский опыт Лещука? В ленту давайте новостей по-больше как там и что в клубах российских с началом сборов, что там в международных клубах? Нафиг распыляться и срать в ленту вот этим бесполезным контентом?
+11
-1
+10
О чем может рассказать футболист Лещук? О футболе? О своей игре? Нет, о США.
+10
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Ответ yulay
Не россияну критиковать мусор
в моем 100тысячном городке мусора вообще нет.
Везде стоят контейнеры с "сюда еду","сюда бумагу".Все соблюдают.
Прошло время быдла
+11
-4
+7
Ответ yulay
Не россияну критиковать мусор
надо признать, даже во времена СССР было грязнее на улицах, чем сейчас. Раньше я мог, не задумываясь, бросить окурок под ноги. Сейчас урну ищу.
+14
-9
+5
в нью йорке много мусора?
весь декабрь в 5 км от Москвы, а именно в Одинцово не вывозили мусор из-зане убранных дворов. Даже на фед тв это показывали)))
+7
-3
+4
Ответ kellhus
У него поездок в Штаты больше, чем выходов на поле)
У этого типа маниакальная болезнь видеть мусор . А мусор можно увидеть только в Штатах . Поэтому и летает туда постоянно во время приступов . Мусор как лекарство
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+4
судя по игровой статистике Лещука, Динамо тоже устраивает, что где-то на скамейке валяется мусор
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За чистотой это в Австрию.Американцы и русские о судьбах мира пекуться,некогда за чистотой следить.
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Их устраивает, что валяется мусор. Нас это тоже устраивает
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Когда у тебя спрашивают на каждом углу: «Как дела?», то им на самом деле все равно, как ты.

Можно подумать, что мы говоря "здраствуйте" действительно всегда желаем здоровья.
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Как в России так и в США люди разные.Не знаю в кем Лещук общается а России .У нас уже было время когда всё сравнивали с США.Пора уже прекратить.Кому где нравится пусть там живёт и зарабатывает на жизнь.
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Ответ analogia
В Москве однозначно такого нету, не знаю где вы живете, но в столице практически везде чистота
А вы сами точно в Москве живёте? И точно ли на первом этаже? А то с условно 15го можно и не разглядеть. Район Марьино, улица Новомарьинская 28. Живу на первом этаже. Если интересен адрес. В тёплое время года (когда нет снега) раз в пару недель собираю под окнами балкона большой пакет мусора: бутылки, банки, упаковки от сока. Это не считая окурков и прочей мелочи.
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в принципе, теперь уже понятно, почему так много Лещук в Америке - познакомился в том году с какой то новой бабой живущей там, теперь мотается туда.....но кажется она с Питера и вот на днях он уже на берега Невы туда ездил перед отъездом на сборы ( так она по крайней мере говорит, не запомнил ее фамилию)..
надо уже в Зенит переходить тогда, что бы не шаркаться постоянно по разным городам.....место освободить, а на его Агкацева заманить пряником..
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Прошëлся бы Лещук по улицам российских городов, посмотрел бы, как курильщики идут по улице, смоля и плевав на всех, кто дышит их табачным дымом, или на собачников, не знающих, что такое мешок для какашек, мнение его бы изменилось.
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Дальше Москвы не бывает в России
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Ответ Честный контроль
Лещук не все договаривает. Собственно всю деградацию американцев можно проследить по их кинематографу. Какие добрые фильмы были в 80-начало 2000хх, и какое убожество стало сейчас. Так же и жизнь там изменилась не в лучшую сторону.
Расскажите же нам, какие там добрые фильмы были в 80е-нулевые? Чужой, Терминатор, Кошмар на улице Вязов, Молчание ягнят, Криминальное чтиво?
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Лещук, видимо, не бывал в провинциях, не знают как там живут люди и некоторые выживают. Живет в какой-то сказке в пределах Садового кольца
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Поверхностная шляпа, конечно. что про Россию, что про США
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Ответ Rio de Janeiro
Когда-нибудь спортс станет нормальным сайтом с нормальной редакцией или его не станет вовсе
Владелец сайта сейчас депутат госдумы, поэтому они ничего не боятся
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Кучера.
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Игаряня - как мужик из глухой деревни, который однажды съездил в город и теперь достает всех соседей рассказами про это
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Их устраивает, но его уберут, у нас не устраивает, но убирать долго не будут.
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пятьсот новостей видел про какого то Лещука и сша, вот только заглянул в теги, оказывается футболист какой то
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Ответ Novak
В России, к сожалению, часть общества не парится по поводу мусора: из окон выбрасывают всё подряд; мешок донести до контейнеров не могут, оставляют возле подъезда или у обычной урны; про окурки сигаретные и говорить нечего - ровным слоем повсюду лежат.
Я сам вчера бычок и кондом в окно 🪟 выбросил когда после прожарки бабы
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