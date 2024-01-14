Эрик тен Хаг: «МЮ» нужны голодные игроки, которые готовы бороться за эмблему»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что игроки «МЮ» должны биться за эмблему.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в таблице АПЛ.

«Если ты хочешь хорошо выступать, нужны голодные игроки. Нам нужны личности, которые очень голодны и готовы бороться за эмблему и этот клуб.

Речь не о дисциплине, а о нормальном поведении. Это то, чего можно ожидать от профессионала топ-уровня», – сказал тен Хаг.

Напомним, ранее из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды ушел вингер Джейдон Санчо. Он не играл за английский клуб с августа из-за конфликта с тен Хагом.

Сегодня «Ман Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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28 комментариев
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Из Аякса
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И тренера бы желательно поменять
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Когда на собеседовании я слышу "вас должна мотивировать сама возможность работать в нашей компании", я понимаю только одно: нужно срочно валить, и как можно дальше.
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Тен Хаг: МЮ нужны голодные игроки, а Санчо много ел

Вот Антони нервный парень и очень вспыльчивый, сразу видно, что не ест.
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Любой болельщик Спартака вам подтвердит, что как только речь зашла о «биться за ромбик», побед в ближайшее время можно не ждать. Это почти пик кризиса
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Больше всего голодных игроков в Африке. Высылайте скаутов!
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Как они могут быть голодными, если у всех огромная личка, они, как сытые коты. Все у них хорошо, вот прописывали бы в контракте, что за призовые места выплачивается полная зарплата, вот тогда может быть этот муравейник и зашевелился бы.
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Ответ Savardus
Больше всего голодных игроков в Африке. Высылайте скаутов!
На воротах уже стоит скаут, черная пантера. Легко подтянет сколько надо голодных братишек
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Ответ LaffyTaffy
Из Аякса
За эмблему Аякса
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Знаем мы как ты этих голодных накормишь‼️
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Самый голодный до побед и голов игрок всех времен сильно мешал полтора года назад
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В первый раз вижу как тренер просит урезать бюджет до минимума
+2
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Ответ Savardus
Больше всего голодных игроков в Африке. Высылайте скаутов!
сибайя вон ыозьмите
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Ответ Сикарио
Квертя, хочешь кушать?
Я нет, но могу тебя угостить свежим твитом, фекалио)
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И голодный тренер, очевидно.
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Наберут звёзд предпенсионного возраста и молодых с ветром в голове на огромные зарплаты. Затем требуют биться за ромбик, ой, эмблемку.
А потом такие: Просчитались, но где?
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Дурацкий популизм - это сведено к минимуму в современном футболе, работай дурачок за значок
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Эрик прав, но помимо всего прочего нужно, чтобы клуб выстроил четкую спортивную систему, где игроки придя в клуб будут понимать, что филонить не стоит. На данный момент этого нет, посему любой тренер, который возглавит МЮ будет испытывать проблемы.
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А на ум лысого не приходило мысль, что мю нуждается в нормального ,
адекватного тренера?
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Очередная агония физрука и шарлатана..
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С такими щедрыми контрактами как в мю игроки никогда не будут голодными
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Это Антони, Хейлунд и Онана такие голодные, надо полагать?
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Санчо оказывается сытым
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Поэтому Санчо в столовую запрещал ходить?
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Старая песня по переводу стрелок. С этими игроками не получилось, давайте новых.
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Тен Хааг: Футболист должен быть голодным
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