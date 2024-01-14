Эрик тен Хаг: «МЮ» нужны голодные игроки, которые готовы бороться за эмблему»
Эрик тен Хаг считает, что игроки «МЮ» должны биться за эмблему.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в таблице АПЛ.
«Если ты хочешь хорошо выступать, нужны голодные игроки. Нам нужны личности, которые очень голодны и готовы бороться за эмблему и этот клуб.
Речь не о дисциплине, а о нормальном поведении. Это то, чего можно ожидать от профессионала топ-уровня», – сказал тен Хаг.
Напомним, ранее из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды ушел вингер Джейдон Санчо. Он не играл за английский клуб с августа из-за конфликта с тен Хагом.
Сегодня «Ман Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
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Вот Антони нервный парень и очень вспыльчивый, сразу видно, что не ест.
А потом такие: Просчитались, но где?
адекватного тренера?