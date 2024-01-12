Тен Хаг об игре Антони: «Проблемы вне поля мешают ему. Он сам их создал и должен разобраться. Нужно прибавлять, он способен играть как в «Аяксе»
Эрик тен Хаг советует Антони решить проблемы, мешающие ему играть.
10 сентября «Манчестер Юнайтед» отстранил бразильца на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. 29 сентября футболист вернулся в состав.
«Думаю, его проблемы за пределами поля мешают ему играть. Они определенно повлияли на Антони, так что ему нужно с ними разобраться. Он сам их создал и должен с ними разобраться.
Мы будем оказывать ему всяческую поддержку, но ему нужно прибавлять.
Первый год он был в порядке, во время предсезонки он был хорош, первые четыре матча этого сезона – очень хорош. Но после отстранения и возвращения он не показывал той игры, на которую можно рассчитывать, он может ощутимо прибавить.
В «Аяксе» он показывал очень хорошую игру и способен вернуться на этот уровень. АПЛ сложнее, но он на это способен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
За 16 игр в АПЛ в текущем сезоне Антони не совершил ни одного результативного действия. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
скоро все игроки вернутся в бывшие свои клубы и ТенХаг выключит свет и уйдет.