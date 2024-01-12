Тен Хаг об игре Антони: «Проблемы вне поля мешают ему. Он сам их создал и должен разобраться. Нужно прибавлять, он способен играть как в «Аяксе»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Футбол

Эрик тен Хаг советует Антони решить проблемы, мешающие ему играть.

10 сентября «Манчестер Юнайтед» отстранил бразильца на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. 29 сентября футболист вернулся в состав.

«Думаю, его проблемы за пределами поля мешают ему играть. Они определенно повлияли на Антони, так что ему нужно с ними разобраться. Он сам их создал и должен с ними разобраться.

Мы будем оказывать ему всяческую поддержку, но ему нужно прибавлять.

Первый год он был в порядке, во время предсезонки он был хорош, первые четыре матча этого сезона – очень хорош. Но после отстранения и возвращения он не показывал той игры, на которую можно рассчитывать, он может ощутимо прибавить.

В «Аяксе» он показывал очень хорошую игру и способен вернуться на этот уровень. АПЛ сложнее, но он на это способен», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

За 16 игр в АПЛ в текущем сезоне Антони не совершил ни одного результативного действия. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев
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все вокруг плохие и только Тен Хаг в одиночку борется со всеми невзгодами
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Даже если он будет играть как в Аяксе этого мало для МЮ, лысый тупой или притворяется ? Он не догоняет что это АПЛ !!!
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+10
статистика и в аяксе не вот тебе топовая была. да и чемпионат слабее значительно был. и вот в этом не самом сильном чемпионате была не самая выдающаяся стата. так что, нам то не гони, как говорится))))
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0
+7
Ответ mansur_axe
Даже если он будет играть как в Аяксе этого мало для МЮ, лысый тупой или притворяется ? Он не догоняет что это АПЛ !!!
Он не догоняет.
+3
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Посмотрите его статистику в Аяксе, учитывая уровень лиги, то даже для Эридивизи у него не особые показатели
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Простите, а Тен Хагу что мешает?
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Ответ Только Крылья
статистика и в аяксе не вот тебе топовая была. да и чемпионат слабее значительно был. и вот в этом не самом сильном чемпионате была не самая выдающаяся стата. так что, нам то не гони, как говорится))))
Согласен. Тут уже кто-то писал, что голы Эридиви надо делить на 3, для понимания уровня форварда…
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летом в Аякс?
скоро все игроки вернутся в бывшие свои клубы и ТенХаг выключит свет и уйдет.
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Вот железно Тен Хаг на откатах сидит
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Как в аяксе в апл недостаточно
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Этого чувака никогда не покинет Аякс
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Этого чувака никогда не покинет Аякс
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Этого чувака никогда не покинет Аякс
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Ответ Безумный Макс
все вокруг плохие и только Тен Хаг в одиночку борется со всеми невзгодами
И заметь при этом Спиннер, играет постоянно, несмотря даже на отвратительный игру.
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Этого чувака никогда не покинет Аякс
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Если бы Антони был бабушкой, проблем было бы меньше
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Ответ Андрей
летом в Аякс? скоро все игроки вернутся в бывшие свои клубы и ТенХаг выключит свет и уйдет.
В Баварию-2 не возьмут случаем?)
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