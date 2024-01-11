Бербатов о конфликте Санчо и тен Хага: «Когда жалуешься и делаешь ситуацию публичной, проявляешь неуважение к тренеру. При Фергюсоне Джейдон никогда не позволил бы себе такого»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Димитар Бербатов премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Димитар Бербатов высказался о конфликте Эрика тен Хага и Джейдона Санчо.

После продолжительного конфликта вингер перестал играть за «Манчестер Юнайтед» и ушел в аренду в «Боруссию» Дортмунд.

«Когда жалуешься и делаешь ситуацию публичной, как в случае Санчо, проявляешь некоторое неуважение к тренеру. Конечно, тренер примет радикальное решение и каким-то образом накажет тебя.

Если бы сэр Алекс все еще был здесь, стал бы Санчо делать то, что сделал сейчас? Я так не думаю. Он никогда не позволил бы себе сделать что-то подобное.

Тен Хаг, очевидно, любит, чтобы все происходило так, как хочется ему, и он показал это в ситуации с Роналду. Ему явно нравится дисциплина. И когда Санчо сделал что-то оскорбительное, возможно, частично нарушив эту дисциплину, тренер, конечно, скажет что-нибудь или, возможно, отстранит от команды.

Сэру Алексу было проще контролировать все, потому что это сэр Алекс, выигравший и достигший всего. Но он, очевидно, работал, чтобы стать сэром Алексом Фергюсоном. Когда что-то подобное происходит сейчас с тренером, работающим год, это значит, что его авторитет не так силен», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

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10 комментариев
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Бербатов явно потерялся. Жаловаться и мутить воду первым начал 10Хаг, причем в некрасивой форме.
Тренер не должен выносить на люди ничего, что твориться внутри коллектива, тем более в привязке к персоналиям.
Такой тренер - мудак
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При Фергюсоне его бы и не было в команде, но и я Тен Хааг не Фергюсон, поэтому странное заявление.
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Ответ ta-tosha
Бербатов явно потерялся. Жаловаться и мутить воду первым начал 10Хаг, причем в некрасивой форме. Тренер не должен выносить на люди ничего, что твориться внутри коллектива, тем более в привязке к персоналиям. Такой тренер - мудак
Поддерживаю , если уж так сравнивать времена , то и ферги никогда бы не стал публично отзываться плохо о своих подчиненных даже если все было бы плохо
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Ответ Семён Страшников
САФ даже в Бекхэма бутсу кинул, страшно подумать, что он с этим пацаном бы сделал
Он не кидал в Бекхэма бутсу.
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Вряд ли бы он перестал играть по ночам в фифу, если бы у него тренером был САФ) Так что это все бред, он просто такой футболист
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Ответ ta-tosha
Бербатов явно потерялся. Жаловаться и мутить воду первым начал 10Хаг, причем в некрасивой форме. Тренер не должен выносить на люди ничего, что твориться внутри коллектива, тем более в привязке к персоналиям. Такой тренер - мудак
Собственно Моура за это всегда поливали, а Тен Хага вылизывают, правда, насколько я помню, даже Моур себе не позволял публично критиковать игрока, а только намёками говорил
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Ответ Ola BP
Он не кидал в Бекхэма бутсу.
и Саф, и Бэкс в своих автобиографиях писали об этом
https://www.championat.com/football/article-3972289-fergjuson-kinul-butsu-v-bekhema-v-razdevalke-i-razbil-emu-brov-istorija-futbola.html
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Ответ Ola BP
Он не кидал в Бекхэма бутсу.
Зачем заявлять так уверенно то чего не знаешь , он кидал бутсу в бекса и это он сам признал в документальном фильм о себе лучше посмотрите
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Зачем заявлять так уверенно то чего не знаешь , он кидал бутсу в бекса и это он сам признал в документальном фильм о себе лучше посмотрите
Не кидал, а пнул, и попал в Бэкса случайно
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