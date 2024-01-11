Бербатов о конфликте Санчо и тен Хага: «Когда жалуешься и делаешь ситуацию публичной, проявляешь неуважение к тренеру. При Фергюсоне Джейдон никогда не позволил бы себе такого»

Димитар Бербатов высказался о конфликте Эрика тен Хага и Джейдона Санчо.

После продолжительного конфликта вингер перестал играть за «Манчестер Юнайтед» и ушел в аренду в «Боруссию» .

«Когда жалуешься и делаешь ситуацию публичной, как в случае , проявляешь некоторое неуважение к тренеру. Конечно, тренер примет радикальное решение и каким-то образом накажет тебя.

Если бы сэр Алекс все еще был здесь, стал бы Санчо делать то, что сделал сейчас? Я так не думаю. Он никогда не позволил бы себе сделать что-то подобное.

Тен Хаг, очевидно, любит, чтобы все происходило так, как хочется ему, и он показал это в ситуации с Роналду. Ему явно нравится дисциплина. И когда Санчо сделал что-то оскорбительное, возможно, частично нарушив эту дисциплину, тренер, конечно, скажет что-нибудь или, возможно, отстранит от команды.

Сэру Алексу было проще контролировать все, потому что это сэр Алекс, выигравший и достигший всего. Но он, очевидно, работал, чтобы стать сэром Алексом Фергюсоном. Когда что-то подобное происходит сейчас с тренером, работающим год, это значит, что его авторитет не так силен», – сказал бывший нападающий « ».

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