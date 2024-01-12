Каррагер о тен Хаге: «Временный тренер «МЮ» до конца сезона – без значительного прорыва его уволят. Команда предсказуема и скучна»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Джейми Каррагер назвал Эрика тен Хага временным тренером «Ман Юнайтед».

«Эрик тен Хаг находится на испытательном сроке в должности тренера «Манчестер Юнайтед» после прихода Ineos. Фактически он временный тренер до конца сезона. Если не будет значительного прорыва в результатах и игре, его уволят.

Это естественное следствие значительных изменений в совете директоров. Когда в топ-клуб поступают новые инвестиции, немедленно проводится проверка каждого отдела. Особенно тех, что сбоят.

Тен Хаг не терял поддержку ни болельщиков «Юнайтед», которые ходят на стадион, ни симпатии тех, кто сочувствовал и Оле-Гуннару Сульшеру из-за атмосферы, в которой приходится работать под руководством семьи Глейзеров.

Но эта поддержка не может быть безусловной. К ней должен прилагаться реализм.

Если вы сэр Джим Рэтклифф и собираетесь вложить миллиарды фунтов в клуб, то одной из первоочередных задач является определение того, есть ли у вас тренер, который олицетворяет тот динамизм, который вы хотите ассоциировать со своим бизнесом. Рэтклифф посетит первый матч «Юнайтед» в статусе основного акционера. И он будет спрашивать у самого себя: «Этот тренер – символ клуба, который я хочу перестроить?»

Мое давнее убеждение заключается в том, что футбольная команда – это продолжение личности тренера. Отсутствие харизмы у Тен Хэга на пресс-конференциях не было бы проблемой, если бы его команда играла с характером, но вместо того, чтобы быть ярким и смелым, «Юнайтед» был предсказуем и, в худшем случае, скучен. Пока они забили всего 22 гола в чемпионате – на один меньше, чем «Лутон». Только «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» забили меньше.

Это делает «Тоттенхэм» особенно интересным соперником для первого появления Рэтклиффа на «Олд Траффорд» в качестве члена совета директоров. Влияние Энджа Постекоглу – пример, который позволяет критиковать тен Хага из-за контраста на поле и за его пределами: босс «шпор» ярко общается с медиа, а команда играет в более зрелищном стиле, чем до него.

Если «Тоттенхэм» победит на этих выходных, то подчеркнутые отличия между Постекоглу и тен Хагом будут все так же неблагоприятны для тренера «Юнайтед». Рэтклифф захочет, чтобы болельщики были близки к тому, чтобы вскакивать с мест, когда их тренер говорит, а команда играет», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в колонке для The Telegraph.

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17 комментариев
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Ответ bestvideox
Дела у МЮ идут не очень, но в тренере ли дело? После Алекса Фергюсона уже сколько тренеров сменилось и никому не удалось дать отличный результат.
Если бы у МЮ результаты были, как при Сульшере хотя бы, то вина тренера не так очевидна была бы, но когда такая команда проигрывает дома Борнмуту 0:3, тогда вряд ли можно как-то оправдать тренера
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+5
Ответ bestvideox
Дела у МЮ идут не очень, но в тренере ли дело? После Алекса Фергюсона уже сколько тренеров сменилось и никому не удалось дать отличный результат.
Тен Хаг точно виноват. Как минимум в том что игроки не прогрессируют.
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+4
Дни тен Хага в МЮ сочтены, это практически решенный вопрос, Каррагер прав и именно об этом и говорит между строк. Перестройка клуба начнется кардинально, тренер первый в очереди
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+3
Ответ bestvideox
Дела у МЮ идут не очень, но в тренере ли дело? После Алекса Фергюсона уже сколько тренеров сменилось и никому не удалось дать отличный результат.
Моуриньо и Сульшер хотя бы что-то придумывали. У них основной акцент был на контратаки. А у Тен Хага ничего невозможно выделить. Никто не знает в какой футбол играет МЮ
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Дела у МЮ идут не очень, но в тренере ли дело? После Алекса Фергюсона уже сколько тренеров сменилось и никому не удалось дать отличный результат.
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Ответ Джанлука Нальюка
Тен Хаг точно виноват. Как минимум в том что игроки не прогрессируют.
А кто из игроком МЮ прогрессировал после Ферги?
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Ответ bestvideox
Дела у МЮ идут не очень, но в тренере ли дело? После Алекса Фергюсона уже сколько тренеров сменилось и никому не удалось дать отличный результат.
После Ферги были либо середняки, либо сбитые лётчики, этот первый перспективный за 10 лет
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Ответ Vitto
МЮ идет выше Челси и Ньюкасла. У Борнмута хорошая команда, немного ли у вас форсу?
Выше Ньюкасла и Челси, которые на 9 и 10 месте? Выглядит как троллинг)
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Ответ Bunyod Turgunov
Моуриньо и Сульшер хотя бы что-то придумывали. У них основной акцент был на контратаки. А у Тен Хага ничего невозможно выделить. Никто не знает в какой футбол играет МЮ
Во второй половине прошлого сезона отлично играли как в короткий розыгрыш, так и в длинные передачи.
Были эпизоды хорошо поставленного прессинга который был таковым как раз из-за кальянных рэперов типа Марсьяля
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Ответ Bunyod Turgunov
Моуриньо и Сульшер хотя бы что-то придумывали. У них основной акцент был на контратаки. А у Тен Хага ничего невозможно выделить. Никто не знает в какой футбол играет МЮ
Читал интервью Моура о том, что в клубе есть персонажи победы которым особо не нужны, а избавить от них нельзя... Заметь я не говорю, что Тен Хаг хороший
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Ответ Tun
После Ферги были либо середняки, либо сбитые лётчики, этот первый перспективный за 10 лет
Этот перспективный старше Гвардиолы так-то)
Тот факт, что он к 53 годам не поработал нигде, кроме детской лиги, говорит не о перспективности, а о сомнительности Хага как тренера. Он как пришёл котом в мешке, так и уйдёт
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Ответ Mister Lomsh'ik
Если бы у МЮ результаты были, как при Сульшере хотя бы, то вина тренера не так очевидна была бы, но когда такая команда проигрывает дома Борнмуту 0:3, тогда вряд ли можно как-то оправдать тренера
МЮ идет выше Челси и Ньюкасла.
У Борнмута хорошая команда, немного ли у вас форсу?
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Ответ Bunyod Turgunov
Моуриньо и Сульшер хотя бы что-то придумывали. У них основной акцент был на контратаки. А у Тен Хага ничего невозможно выделить. Никто не знает в какой футбол играет МЮ
Может это указывает на то, что далеко не все болельщики разбираются в футболе? Да и сложно обозначить рисунок игры, свой стиль, когда приходится постоянно латать дыры. С таким количеством травм и недостаточным уровнем игроков непросто наладить взаимосвязи и чтобы все работало как по часам. Время покажет. Я видел и прессинг у команды и транзитный футбол с быстрым переходом в атаку, это не тоже самое, что контратака (многие Яксперты путают это с футболом Оле) и диагональный футбол был. Все есть, только к сожалению не все 90 минут.
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Ответ Bunyod Turgunov
Моуриньо и Сульшер хотя бы что-то придумывали. У них основной акцент был на контратаки. А у Тен Хага ничего невозможно выделить. Никто не знает в какой футбол играет МЮ
Да как раз все знают, в какой футбол играет МЮ. Скучный бей беги. Как только соперник лишает этого "беги" (а таких 50 % лиги), то остаётся только "бей". Бей с центра поля в направлении чужой штрафной, а там разберутся
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может ну его, и как в НБА уйти в перестройку на пару сезонов? чистить пару лет состав от хлама, растить молодежь, и только через пару лет уже выходить на трансферный рынок с готовой концепцией, а то думаю очень сложно будет и состав менять, и амбиции выказывать, и фэйрплей соответсвовать
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сначала винилы Роналду потом Санчо или травмы, сейчас посмотрим кого будут обвинят
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А Карра на замену, ага
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