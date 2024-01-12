Тен Хаг пожелал Санчо удачи в «Боруссии»: «Надеюсь, он преуспеет»
Эрик тен Хаг пожелал Джейдону Санчо удачи в «Боруссии».
«Надеюсь, у него все хорошо, поэтому я желаю ему удачи. Надеюсь, он преуспеет», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Вчера «Дортмунд» арендовал вингера у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Летом 2021 года Санчо перешел в английский клуб из немецкого за 85 млн евро. Он не играл за манкунианцев с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
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не факт, что тен Хаг там всё ещё будет