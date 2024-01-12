Тен Хаг пожелал Санчо удачи в «Боруссии»: «Надеюсь, он преуспеет»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг пожелал Джейдону Санчо удачи в «Боруссии».

«Надеюсь, у него все хорошо, поэтому я желаю ему удачи. Надеюсь, он преуспеет», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Вчера «Дортмунд» арендовал вингера у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Летом 2021 года Санчо перешел в английский клуб из немецкого за 85 млн евро. Он не играл за манкунианцев с августа из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

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7 комментариев
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Надеюсь тебя уволят подумал Санчо.
+5
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Ответ ЗлойМайор
(Надеюсь я тебя больше не увижу) подумал ТХ
ну Санчо-то точно в клуб вернётся
не факт, что тен Хаг там всё ещё будет
+2
0
+2
(Надеюсь я тебя больше не увижу) подумал ТХ
+1
-1
0
Вот было бы здорово, если бы Санчо заиграл и назабивал голов в оставшейся части БЛ, потом посмотрели бы на лицо ЭТХ
+2
-2
0
в Аяксе ещё остался какой-нибудь талант?
0
0
0
…, и мы тебя подороже продадим!
0
0
0
Ответ Эл Ку
Вот было бы здорово, если бы Санчо заиграл и назабивал голов в оставшейся части БЛ, потом посмотрели бы на лицо ЭТХ
Желательно, уволенного
+1
-1
0
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