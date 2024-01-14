Холанд не сыграет до конца января из-за проблем с восстановлением от травмы стопы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Мануэль Аканджи Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не сыграет до конца января из-за проблем с восстановлением.

Холанд не выходил на поле с 6 декабря – тогда он сыграл 90 минут в матче между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» (0:1). Он пропустил 9 матчей подряд.

Пеп Гвардиола рассказал, что в восстановлении Холанда от травмы стопы возникли проблемы. Он не тренировался на этой неделе и не сыграет до конца января.

«У него есть небольшая проблема со стопой, и врачи решили, что нужна пауза на неделю. Он будет работать в Абу-Даби. Надеюсь, к концу месяца Эрлинг будет готов.

На восстановление потребуется больше времени, чем мы ожидали. Восстановление после любой травмы – это вопрос времени. В конце месяца он, может быть, сможет вернуться», – сказал тренер «Манчестер Сити».

После игры с «Ньюкаслом» «Манчестер Сити» отправился в Абу-Даби, чтобы перед играми с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии и «Бернли» в АПЛ потренироваться в теплой погоде.

Также до февраля выбыл защитник Мануэль Аканджи.

«Он пропустит несколько недель. Это не очень серьезное повреждение, но до конца месяца он не сыграет. Я не знаю, будет ли он готов к играм с «Тоттенхэмом» и «Бернли». Нам повезло, что в ближайшие 10 дней игр не будет. Посмотрим, как будем себя чувствовать после тренировок в хорошей погоде в Абу-Даби», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне у 23-летнего Холанда 19 голов в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Аканджи сыграл в 26 матчах «Ман Сити» в этом сезоне и забил 3 гола. Его показатели можно изучить тут.

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11 комментариев
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В общем к главному отрезку сезона (весна 23/24) у Сити восстановятся: Холланд, КДБ(уже восстановился); Стоуз, Аканжи.
Одним словом, Сити снова имеет все реальные шансы взять главные титулы в этом сезоне, так как без многих ключевых игроков они добрали довольно большое количество побед
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Холанн не тот игрок, без которого команда сыпется. Так что ничего страшного. Сити без него справляется.
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При том что Холанд здоровый и крепкий, как кажется, он довольно таки травматичный. Это может сослужить Сити плохую службу
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
При том что Холанд здоровый и крепкий, как кажется, он довольно таки травматичный. Это может сослужить Сити плохую службу
Так здоровые и крепкие обычно более травматичные как раз из за своей массы чем их 70 килограммовые коллеги
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Ответ sema mixajlov
Так здоровые и крепкие обычно более травматичные как раз из за своей массы чем их 70 килограммовые коллеги
С одной стороны да, но с другой в сравнении с 2+ метровыми дядями из НБА Холланд просто ребёнок. А они там носятся и прыгают не меньше
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Недостаток витамина Д в детстве. Ребята, РФ-жители, не забывайте добавлять этот витамин. Предками данные нам регионы создают проблемы для крепости и здоровья костей. Обязательно с жирами.
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Лучше полностью восстановиться и подойти к решающему отрезку в хорошей форме. К тому же, до конца января у Сити не будет матчей, считай.
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
При том что Холанд здоровый и крепкий, как кажется, он довольно таки травматичный. Это может сослужить Сити плохую службу
Здоровый и крепкий, но очень большой, такие габариты часто ведут к травматичности, особенно когда возраст подойдет к 30, суставы и связки испытывают слишком большое напряжение. Обсуждал эту тему со спорт врачом, он подтвердил. И в большей степени это касается больших нападающих, они делают больше рывков и ускорений чем защитники таких же габаритов
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
При том что Холанд здоровый и крепкий, как кажется, он довольно таки травматичный. Это может сослужить Сити плохую службу
Так, именно поэтому и ломается. Чем больше масса, тем больше нагрузка на суставы и мышцы в таком спорте, как футбол.
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