Холанд не сыграет до конца января из-за проблем с восстановлением от травмы стопы

Эрлинг Холанд не сыграет до конца января из-за проблем с восстановлением.

Холанд не выходил на поле с 6 декабря – тогда он сыграл 90 минут в матче между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» (0:1). Он пропустил 9 матчей подряд.

рассказал, что в восстановлении от травмы стопы возникли проблемы. Он не тренировался на этой неделе и не сыграет до конца января.

«У него есть небольшая проблема со стопой, и врачи решили, что нужна пауза на неделю. Он будет работать в Абу-Даби. Надеюсь, к концу месяца Эрлинг будет готов.

На восстановление потребуется больше времени, чем мы ожидали. Восстановление после любой травмы – это вопрос времени. В конце месяца он, может быть, сможет вернуться», – сказал тренер «Манчестер Сити».

После игры с «Ньюкаслом» « » отправился в Абу-Даби, чтобы перед играми с «Тоттенхэмом» в Кубке Англии и «Бернли» в потренироваться в теплой погоде.

Также до февраля выбыл защитник .

«Он пропустит несколько недель. Это не очень серьезное повреждение, но до конца месяца он не сыграет. Я не знаю, будет ли он готов к играм с «Тоттенхэмом» и «Бернли». Нам повезло, что в ближайшие 10 дней игр не будет. Посмотрим, как будем себя чувствовать после тренировок в хорошей погоде в Абу-Даби», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне у 23-летнего Холанда 19 голов в 22 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Аканджи сыграл в 26 матчах «Ман Сити» в этом сезоне и забил 3 гола. Его показатели можно изучить тут.

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