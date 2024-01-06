Пеп о восстановлении Холанда, де Брюйне и Доку: «Не знаю насчет матчей с «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом», но потом они будут готовы» 

Пеп Гвардиола рассказал о восстановлении Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне от травм.

Главный тренер « » высказался в преддверии воскресного матча Кубка Англии с «Хаддерсфилдом».

«Они тренировались с нами на последних двух-трех занятиях. Жереми [ ] чувствует себя очень хорошо, – тоже. Кевин давно не играл, поэтому нам нужно проявить терпение и дать ему подходящее игровое время, равно как и Жереми.

чуть лучше, у него была проблема с костью, и мы должны быть аккуратными. Он провел две тренировки и на следующий день чувствовал себя хорошо.

Состояние всех троих улучшается. Не знаю насчет воскресенья и «Ньюкасла» (матч в рамках пройдет 13 января – прим. Sports.ru), но потом они будут готовы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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