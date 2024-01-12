Гвардиола сообщил, что Холанд не сыграет с «Ньюкаслом». Эрлинг пропускает 9-й матч подряд

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Джон Стоунз Джек Грилиш Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола сообщил, что Эрлинг Холанд пропустит игру с «Ньюкаслом».

«Эрлинг не сыграет, Стоунз не сыграет. Грилиш болел, но сегодня вернулся.

Кевин де Брюйне готов выйти в стартовом составе. Я вижу, что он в хорошем состоянии, и поездка в Абу-Даби пойдет ему на пользу», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

В последний раз Холанд выходил на поле 6 декабря. С тех пор он пропустил 8 матчей «горожан» в различных турнирах.

Игра «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» в АПЛ назначена на 13 января.

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2 комментария
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Де Брюйне еще не форме, как мне кажется. А то что Холланд не сыграет, это нормально. Альварез хоть немного на своей профильной позиции сыграет, и даст команде других качеств в позиционной атаке, и в продвижении.
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Не выдержал замыкальщик моего прессинга в комментах на спорце и ушел в запой
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