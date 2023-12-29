Гвардиола о возвращении Холанда после травмы: «В январе, надеюсь. Пока он не работает с командой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола надеется, что Эрлинг Холанд вернется на поле в январе.

Из-за травмы нападающий не выходил на поле с 6 декабря.

«Холанд много тренируется, но пока он не работает с командой. Кевин – в общей группе. Эрлинг – пока нет, но ему лучше. Это не стрессовое повреждение и не перелом. Вопрос в том, когда пропадет боль. Надеюсь, в январе. У него была перегрузка, кость в порядке, но ему больно. Это не маленький и худой Фонден. Эрлинг огромный, поэтому иногда бывает сложно.

Все будет в порядке. Когда это будет так, он вернется и будет играть. Врачи приходят каждое утро и говорят: «Этот игрок доступен, а этот – нет». До тех пор я просто выбираю состав, и мы играем», – сказал Гвардиола.

Также Пеп заявил, что не будет торопиться с возвращением Кевина де Брюйне на поле.

«Он близок, но у него была усталость. Нужно проявлять осторожность – все-таки он был травмирован три месяца. Как и в случае с восстановлением после «крестов» в течение шести месяцев, здесь, если ты нарушишь временные рамки, он снова травмируется.

Это была серьезная травма, но он тренируется с нами. Мы настроены позитивно. Скоро он вернется.

Я бы хотел, чтобы де Брюйне сыграл в следующей игре или против «Хаддерсфилда», но важно, чтобы он остался здоров надолго, а не на одну-две игры», – сказал Гвардиола.

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17 комментариев
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Ответ Ru Gold
такое ощущение что без него Манчестер сити на этом промежутке заиграл лучше.
да да именно поэтому, не потому что самый сильный противник Эвертон за этот промежуток
+5
-2
+3
такое ощущение что без него Манчестер сити на этом промежутке заиграл лучше.
+6
-4
+2
Ответ Капибарбер
Фаны Рональду желают Холанду, чтобы он как можно больше пропускал матчей от травм, чтобы их пустынный кумир имел возможность быть лучшим бомбардиром года в Пустынной Медиалиги Саудии... это низко, покайтесь
Я не желаю 🤔
+4
-2
+2
Пока календарь лёгкий. Пусть вернётся полностью здоровым.
+2
-1
+1
Фаны Рональду желают Холанду, чтобы он как можно больше пропускал матчей от травм, чтобы их пустынный кумир имел возможность быть лучшим бомбардиром года в Пустынной Медиалиги Саудии...
это низко, покайтесь
+11
-10
+1
Ответ Капибарбер
Фаны Рональду желают Холанду, чтобы он как можно больше пропускал матчей от травм, чтобы их пустынный кумир имел возможность быть лучшим бомбардиром года в Пустынной Медиалиги Саудии... это низко, покайтесь
Эти фаны, они сейчас с вами в одной комнате?
+2
-1
+1
Может напишу непопулярную вещь, но вообще без Холланда, с Альваресом сити выглядит по крайней мере не хуже. Да, у него не такая антропометрия , не такой сильный удар, но Холанд очень часто тупит, залазит в офсайды, фолит, ошибается при приеме мяча. Его мячи - больше заслуга команды, которая все играет на него и играет . Так вот когда его нету, и команда не зациклена на нем, то игра Сити выглядит , повторюсь, как минимум не хуже, а то и лучше.
Вот сроки возвращения Де Брюйне куда более важный вопрос)
+2
-2
0
Ответ Капибарбер
Фаны Рональду желают Холанду, чтобы он как можно больше пропускал матчей от травм, чтобы их пустынный кумир имел возможность быть лучшим бомбардиром года в Пустынной Медиалиги Саудии... это низко, покайтесь
Фаны Месси ищут любую новость на спортсе чтобы приплести туда Роналду
+1
-1
0
Ответ Капибарбер
Фаны Рональду желают Холанду, чтобы он как можно больше пропускал матчей от травм, чтобы их пустынный кумир имел возможность быть лучшим бомбардиром года в Пустынной Медиалиги Саудии... это низко, покайтесь
Ни разу такого не видел.
0
0
0
Ответ Ru Gold
такое ощущение что без него Манчестер сити на этом промежутке заиграл лучше.
Примерно также.
+1
-1
0
Ответ CIONTRO
Говорят, что без норвежца Сити лучше. Но только с ним они выиграли ЛЧ, только с ним взяли требл. Только он побил рекорд Ширера по голам.
Ага, если б его не было на поле в финале ЛЧ, тр МанСити проиграл бы. Впрочем, он за всю его сделал три точных паса с восьми попыток. То есть по сути его и так не было на поле. Однако МанСити победил.
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