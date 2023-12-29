Гвардиола о возвращении Холанда после травмы: «В январе, надеюсь. Пока он не работает с командой»

Пеп Гвардиола надеется, что Эрлинг Холанд вернется на поле в январе.

Из-за травмы нападающий не выходил на поле с 6 декабря.

« много тренируется, но пока он не работает с командой. Кевин – в общей группе. Эрлинг – пока нет, но ему лучше. Это не стрессовое повреждение и не перелом. Вопрос в том, когда пропадет боль. Надеюсь, в январе. У него была перегрузка, кость в порядке, но ему больно. Это не маленький и худой Фонден. Эрлинг огромный, поэтому иногда бывает сложно.

Все будет в порядке. Когда это будет так, он вернется и будет играть. Врачи приходят каждое утро и говорят: «Этот игрок доступен, а этот – нет». До тех пор я просто выбираю состав, и мы играем», – сказал .

Также Пеп заявил, что не будет торопиться с возвращением Кевина де Брюйне на поле.

«Он близок, но у него была усталость. Нужно проявлять осторожность – все-таки он был травмирован три месяца. Как и в случае с восстановлением после «крестов» в течение шести месяцев, здесь, если ты нарушишь временные рамки, он снова травмируется.

Это была серьезная травма, но он тренируется с нами. Мы настроены позитивно. Скоро он вернется.

Я бы хотел, чтобы де сыграл в следующей игре или против «Хаддерсфилда», но важно, чтобы он остался здоров надолго, а не на одну-две игры», – сказал Гвардиола.

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