Пеп Гвардиола: «Де Брюйне уникален. Он выигрывает матчи – таких футболистов мало»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Хаддерсфилд Кевин де Брюйне Филип Фоден Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Пеп Гвардиола объяснил, почему Кевин де Брюйне важен для «Манчестер Сити».

Хавбек сыграл впервые с августа – против «Хаддерсфилда» (5:0) в Кубке Англии.

«Кевин не решит все наши проблемы. Мы не добьемся больших побед, если не будем едины.

Во многих аспектах мы становимся лучше. Я знаю, что Кевин способен выдержать давление, но я не хочу взваливать все на его плечи, потому что это несправедливо по отношению к нему. Он должен быть частью процесса.

Мы давно знаем друг друга. У него есть особая, особая способность делать то, что редко встречается. У нас есть парни, которые умеют делать забегания, и есть парень, который способен найти подходящую передачу. Кевин – исключительный, уникальный.

Он хорошо сыграл. Мы думали, что лучше выпустить его во втором тайме, чем в начале матча, когда игра более плотная в плане пространства. Сейчас Кевину нужно накапливать работу на тренировках в большей степени, чем матчи. Он еще не готов отыграть 90 минут, однако у него будет возможность выйти против «Ньюкасла».

Мы в восторге от того, что он вернулся, потому что Кевин помогает выигрывать матчи – а таких футболистов мало. Мы способны играть хорошо [и без него], но Кевин, Холанд, Фоден, Альварес – эти парни выигрывают матчи. Вот почему так важно возвращение Кевина», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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15 комментариев
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Кевин де Брюйне, как по мне, точно в 5 лучших полузащитников 21 века. Уникум!
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Ответ Станислав Л
Кевин близок к Месси по определенным аспектам
Кевин близок к собственному величию.
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После того, как Зидан и Кака ушли из футбола, для меня лучшим АПЗ является именно Де Брюйне. Уточняю. Не ЦП, не восьмёрки и шестёрки, а именно АПЗ.
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Кевин близок к Месси по определенным аспектам
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Обидно, что Де Брюйне оставили без индивидуальных наград. Это преступление перед футболом. Как если бы Кака не дали в 2007 ЗМ. Раньше мир был лучше. И была справедливость. А сейчас ничего.
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Кевин с Родри взяли ЛЧ для Пепа, как Хави с Иньестой в своё время
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Нет великих матчей в клубе и сборной , главная проблема бельгийца
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Игрок делающий разницу.
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Гений !Если Кевина оставят без ЗМ в итоге это будет верх несправедливости!
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Ответ Станислав Л
Кевин близок к Месси по определенным аспектам
Нет, Месси первый и единственный предопорник в мире, для него пасы обводки ускорения слишком просто, он повторюсь первый и единственный пока кто делает предобводки, предпасы, так что никого и близко с нашим Лео не ставь
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Ответ Leon Petov
Кевин с Родри взяли ЛЧ для Пепа, как Хави с Иньестой в своё время
Это работает и наоборот,благодаря пепу эти игроки смогли выиграть лч:)
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Ответ Серхио Огурцов
Нет великих матчей в клубе и сборной , главная проблема бельгийца
В сборной Мартинез намудил.
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