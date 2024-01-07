Пеп Гвардиола: «Де Брюйне уникален. Он выигрывает матчи – таких футболистов мало»
Пеп Гвардиола объяснил, почему Кевин де Брюйне важен для «Манчестер Сити».
Хавбек сыграл впервые с августа – против «Хаддерсфилда» (5:0) в Кубке Англии.
«Кевин не решит все наши проблемы. Мы не добьемся больших побед, если не будем едины.
Во многих аспектах мы становимся лучше. Я знаю, что Кевин способен выдержать давление, но я не хочу взваливать все на его плечи, потому что это несправедливо по отношению к нему. Он должен быть частью процесса.
Мы давно знаем друг друга. У него есть особая, особая способность делать то, что редко встречается. У нас есть парни, которые умеют делать забегания, и есть парень, который способен найти подходящую передачу. Кевин – исключительный, уникальный.
Он хорошо сыграл. Мы думали, что лучше выпустить его во втором тайме, чем в начале матча, когда игра более плотная в плане пространства. Сейчас Кевину нужно накапливать работу на тренировках в большей степени, чем матчи. Он еще не готов отыграть 90 минут, однако у него будет возможность выйти против «Ньюкасла».
Мы в восторге от того, что он вернулся, потому что Кевин помогает выигрывать матчи – а таких футболистов мало. Мы способны играть хорошо [и без него], но Кевин, Холанд, Фоден, Альварес – эти парни выигрывают матчи. Вот почему так важно возвращение Кевина», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам