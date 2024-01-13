Киммих – журналистам об интересе «ПСЖ»: «Обсудим это с клубом, а не с вами»
Йозуа Киммих ответил журналистам об интересе со стороны «ПСЖ».
«На самом деле я просто сосредоточен на «Баварии». Для меня этот [переход] вообще не был темой зимой.
Думаю, в какой-то момент клуб обратится ко мне, и мы поговорим.
Все, что будет обсуждаться, мы обговорим друг с другом – а не с вами [журналистами]», – сказал хавбек «Баварии».
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