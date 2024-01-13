Киммих – журналистам об интересе «ПСЖ»: «Обсудим это с клубом, а не с вами»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих ответил журналистам об интересе со стороны «ПСЖ».

«На самом деле я просто сосредоточен на «Баварии». Для меня этот [переход] вообще не был темой зимой.

Думаю, в какой-то момент клуб обратится ко мне, и мы поговорим.

Все, что будет обсуждаться, мы обговорим друг с другом – а не с вами [журналистами]», – сказал хавбек «Баварии».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обсудим это с Мбаппе, а не с ПСЖ
+6
-4
+2
судя по ответу, переговоры имеют место быть.
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Переговоры между личным представителем Икс с Игреком идут в Берне полным ходом)
0
0
0
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Деликатный послал)))
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий