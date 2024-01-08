«ПСЖ» интересен Киммих – парижане убеждают «Баварию» отпустить хавбека в рамках переговоров по Мукиеле и предлагают доплату. Уход немца в январе маловероятен

«ПСЖ» заинтересован в подписании Йозуа Киммиха.

По информации L’Equipe, французский клуб пытается убедить «Баварию» отпустить Киммиха в рамках переговоров по . « » готов доплатить за переход немца значительную сумму.

Отмечается, что в «ПСЖ» ценят универсальность Киммиха, а также его лидерские качества. Игрок, в свою очередь, не исключает возможность попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Однако зимой уход полузащитника из «Баварии» крайне маловероятен, поскольку он остается важным игроком для мюнхенского клуба.

Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне отметился голом и 3 ассистами в 11 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.

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