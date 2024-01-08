«ПСЖ» интересен Киммих – парижане убеждают «Баварию» отпустить хавбека в рамках переговоров по Мукиеле и предлагают доплату. Уход немца в январе маловероятен

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Йозуа Киммих Норди Мукиеле Футбол

«ПСЖ» заинтересован в подписании Йозуа Киммиха.

По информации L’Equipe, французский клуб пытается убедить «Баварию» отпустить Киммиха в рамках переговоров по Норди Мукиеле. «ПСЖ» готов доплатить за переход немца значительную сумму.

Отмечается, что в «ПСЖ» ценят универсальность Киммиха, а также его лидерские качества. Игрок, в свою очередь, не исключает возможность попробовать себя в зарубежных чемпионатах. Однако зимой уход полузащитника из «Баварии» крайне маловероятен, поскольку он остается важным игроком для мюнхенского клуба.

Контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне Киммих отметился голом и 3 ассистами в 11 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.

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9 комментариев
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И губозакаточный аппарат
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Киммих на понижение не пойдёт,тем более Бавария перед плей-офф ЛЧ на это не пойдёт.
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ПСЖ что-то совсем рот разул, и пытается туда всё вкусное запихнуть. Наверное, увидели как еле еле, со скрипом и на тоненького из группы вышли, и решили судорожно скупать игроков.
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Киммих в сделке по Мукиеле это какой то анекдот😃 если серьезно, пишут что ПСЖ просто пробует предложить такой вариант, но сами понимают что это маловероятно
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Йозуа, не делай этого 🥲
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Как изящно названо невозможное маловероятным )
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Ответ фк кабинет
Киммих на понижение не пойдёт,тем более Бавария перед плей-офф ЛЧ на это не пойдёт.
У парижан в кои-то веки собралась команда, а не сборище эгоистов, клуб становится интересен. Баварию лихорадит и сколько это будет продолжаться непонятно. Так что зарекаться не стоит
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