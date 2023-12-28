Беллингем – самый дорогой полузащитник мира по версии Transfermarkt с отрывом в 70 млн евро. Мусиала, Райс, Родри, Камавинга, Гави и Педри – в топ-10

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Transfermarkt представил топ-20 самых дорогих полузащитников мира.

После обновления трансферной стоимости рейтинг возглавил хавбек «Реала» Джуд Беллингем, которого сайт оценивает в 180 миллионов евро.

Топ-20 самых дорогих полузащитников мира по версии Transfermarkt:

1. Джуд Беллингем («Реал», 180 млн евро);

2. Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро);

3. Деклан Райс («Арсенал», 110 млн евро);

4. Родри («Манчестер Сити», 110 млн евро);

5. Флориан Виртц («Байер», 100 млн евро);

6. Федерико Вальверде («Реал», 100 млн евро);

7. Гави («Барселона», 90 млн евро);

8. Педри («Барселона», 90 млн евро);

9. Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн евро);

10. Мойсес Кайседо («Челси», 90 млн евро);

11. Орельен Тчуамени («Реал», 90 млн евро);

12. Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн евро);

13. Бруно Гимараэс («Ньюкасл», 85 млн евро);

14. Энцо Фернандес («Челси», 80 млн евро);

15. Френки де Йонг («Барселона», 80 млн евро);

16. Бернарду Силва («Манчестер Сити», 80 млн евро);

17. Доминик Собослаи («Ливерпуль», 75 млн евро);

18. Кристофер Нкунку («Челси», 75 млн евро);

19. Николо Барелла («Интер», 75 млн евро);

20. Йозуа Киммих («Бавария», 75 млн евро).

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18 комментариев
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Ответ creat1ve
за одного Беллингема двоих Гави и Педри дают
Гави и Педри уже сомнительные активы. Кресты в половине случаев заканчиваются рецидивом. А Педри вообще в хрусталя превратился
+13
-1
+12
Ответ Flylink
Мда уж, печальные реалии, сколько бы сейчас стоили Гиггз, Скоулз, Пирло, Зидан, Кака, Хави, Иньеста, Бекхэм и т.д. а что будет дальше? 1млрд?....
Согласен, все за 200 млн сейчас бы стоили
+8
0
+8
Мда уж, печальные реалии, сколько бы сейчас стоили Гиггз, Скоулз, Пирло, Зидан, Кака, Хави, Иньеста, Бекхэм и т.д. а что будет дальше? 1млрд?....
+5
-2
+3
с наступающим, дорогой ты мой!
+3
-1
+2
Бред, а где Фоден ?, и НКунку больше нападающий а не пз
+2
0
+2
Кайседо миллионов 9 максимум стоит)
0
0
0
Ответ Виталий Попов
с наступающим, дорогой ты мой!
спасибо
+1
-1
0
Ответ Виталий Попов
с наступающим, дорогой ты мой!
Спасибо! И тебя тоже
0
0
0
Ответ umahanov87
Гави и Педри уже сомнительные активы. Кресты в половине случаев заканчиваются рецидивом. А Педри вообще в хрусталя превратился
Кресты в половине случаев заканчиваются рецидивом. А Педри вообще в хрусталя превратился
-------------------
Так это только сам факт травмы.
Есть ещё и психологический момент, когда игроки после первых порванных крестов играют не в полную силу, боясь рецидивов. Берегут себя, т.к повторно порванные кресты - это почти наверняка закат карьеры (по крайней мере на топ-уровне)
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Ответ Flylink
Мда уж, печальные реалии, сколько бы сейчас стоили Гиггз, Скоулз, Пирло, Зидан, Кака, Хави, Иньеста, Бекхэм и т.д. а что будет дальше? 1млрд?....
Сколько они стоили в свои 20-25,?Это потом они стали величинами и легендами.)
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Ответ Flylink
Мда уж, печальные реалии, сколько бы сейчас стоили Гиггз, Скоулз, Пирло, Зидан, Кака, Хави, Иньеста, Бекхэм и т.д. а что будет дальше? 1млрд?....
От 200 начинался бы старт.
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Ответ Аврал
Сколько они стоили в свои 20-25,?Это потом они стали величинами и легендами.)
В том то и дело, что не было таких цен, и по таланту они точно не уступали никому из этого списка, но сейчас вывешивают какие-то дикие ценники за игроков, а самое печальное, что клубы платят эти суммы, да, это не мои деньги, но это выглядит очень дико.
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