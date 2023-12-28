Беллингем – самый дорогой полузащитник мира по версии Transfermarkt с отрывом в 70 млн евро. Мусиала, Райс, Родри, Камавинга, Гави и Педри – в топ-10

Transfermarkt представил топ-20 самых дорогих полузащитников мира.

После обновления трансферной стоимости рейтинг возглавил хавбек « » , которого сайт оценивает в 180 миллионов евро.

Топ-20 самых дорогих полузащитников мира по версии :

1. Джуд Беллингем («Реал», 180 млн евро);

2. Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро);

3. Деклан Райс («Арсенал», 110 млн евро);

4. Родри («Манчестер Сити», 110 млн евро);

5. Флориан Виртц (« », 100 млн евро);

6. («Реал», 100 млн евро);

7. Гави («Барселона», 90 млн евро);

8. Педри («Барселона», 90 млн евро);

9. Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн евро);

10. Мойсес Кайседо («Челси», 90 млн евро);

11. Орельен Тчуамени («Реал», 90 млн евро);

12. Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн евро);

13. Бруно Гимараэс («Ньюкасл», 85 млн евро);

14. Энцо Фернандес («Челси», 80 млн евро);

15. Френки де Йонг («Барселона», 80 млн евро);

16. Бернарду Силва («Манчестер Сити», 80 млн евро);

17. Доминик Собослаи («Ливерпуль», 75 млн евро);

18. Кристофер Нкунку («Челси», 75 млн евро);

19. Николо Барелла («Интер», 75 млн евро);

20. Йозуа Киммих («Бавария», 75 млн евро).

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