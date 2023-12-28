Беллингем – самый дорогой полузащитник мира по версии Transfermarkt с отрывом в 70 млн евро. Мусиала, Райс, Родри, Камавинга, Гави и Педри – в топ-10
Transfermarkt представил топ-20 самых дорогих полузащитников мира.
После обновления трансферной стоимости рейтинг возглавил хавбек «Реала» Джуд Беллингем, которого сайт оценивает в 180 миллионов евро.
Топ-20 самых дорогих полузащитников мира по версии Transfermarkt:
1. Джуд Беллингем («Реал», 180 млн евро);
2. Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро);
3. Деклан Райс («Арсенал», 110 млн евро);
4. Родри («Манчестер Сити», 110 млн евро);
5. Флориан Виртц («Байер», 100 млн евро);
6. Федерико Вальверде («Реал», 100 млн евро);
7. Гави («Барселона», 90 млн евро);
8. Педри («Барселона», 90 млн евро);
9. Эдуардо Камавинга («Реал», 90 млн евро);
10. Мойсес Кайседо («Челси», 90 млн евро);
11. Орельен Тчуамени («Реал», 90 млн евро);
12. Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн евро);
13. Бруно Гимараэс («Ньюкасл», 85 млн евро);
14. Энцо Фернандес («Челси», 80 млн евро);
15. Френки де Йонг («Барселона», 80 млн евро);
16. Бернарду Силва («Манчестер Сити», 80 млн евро);
17. Доминик Собослаи («Ливерпуль», 75 млн евро);
18. Кристофер Нкунку («Челси», 75 млн евро);
19. Николо Барелла («Интер», 75 млн евро);
20. Йозуа Киммих («Бавария», 75 млн евро).
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Так это только сам факт травмы.
Есть ещё и психологический момент, когда игроки после первых порванных крестов играют не в полную силу, боясь рецидивов. Берегут себя, т.к повторно порванные кресты - это почти наверняка закат карьеры (по крайней мере на топ-уровне)