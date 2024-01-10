Переход Киммиха в «ПСЖ» летом возможен. Йозуа готов покинуть «Баварию» при определенных условиях и удивлен, что с ним не продлевают контракт

Йозуа Киммих не исключает того, что уйдет из «Баварии».

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что полузащитник удивлен отсутствием предметных переговоров о продлении контракта.

При определенных условиях футболист готов покинуть команду, и переход в « » ближайшим летом уже не исключен. Парижане пока не предпринимали конкретных шагов в данном направлении, но хотели бы подписать немца или зимой, или по окончании сезона.

В Бундеслиге-2023/24 провел 11 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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