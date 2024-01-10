Переход Киммиха в «ПСЖ» летом возможен. Йозуа готов покинуть «Баварию» при определенных условиях и удивлен, что с ним не продлевают контракт
Йозуа Киммих не исключает того, что уйдет из «Баварии».
Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что полузащитник удивлен отсутствием предметных переговоров о продлении контракта.
При определенных условиях футболист готов покинуть команду, и переход в «ПСЖ» ближайшим летом уже не исключен. Парижане пока не предпринимали конкретных шагов в данном направлении, но хотели бы подписать немца или зимой, или по окончании сезона.
В Бундеслиге-2023/24 Киммих провел 11 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ну разве что узреть tour Eiffel.
При всём уважении к парижанам,пока у их руководства не будет внятной стратегии развитии клуба,никакие покупки не помогут.
Безусловно,забросать деньгами можно.
Посмотрите на трансфер Неймара за 222 миллиона евро,Месси...и ещё много остальных.
Да,и в Мюнхене есть Frauenkirche, не хуже башни Эйфеля.
А пиво какое!