Нигматуллин об интересе женщин к его деньгам: «Как их называют? Содержанки, эскортницы? «Милый, подари новый айфон», «Давай полетим на Мальдивы». Сразу сворачиваю отношения

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Сборная России по футболу светская хроника Руслан Нигматуллин девушки и спорт Спорт-Экспресс деньги Футбол

Руслан Нигматуллин рассказал об опыте общения с меркантильными женщинами.

– Для вас развод – трагедия? Или облегчение?

– Стараюсь воспринимать философски. Одна дверь захлопнулась, зато другие открылись. Все!

Не стоит грустить, впадать в депрессию, жить прошлым. Да, развод не принес мне счастья и радости. Но раз уж это случилось, надо поскорее перевернуть страницу и двигаться дальше.

– Новый брак для себя допускаете?

– Почему нет? Надеюсь, у меня еще и дети будут. Впрочем, пока обойдемся без резких движений, ха-ха. В ближайший год хочу просто наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.

– Успели за эти месяцы почувствовать, что многих дам интересуете не вы, а ваш кошелек?

– Разумеется. Таких женщин везде хватает. И в Майами, и в Москве. Как их называют? Содержанки? Эскортницы? Считываются они легко, по ключевым словам.

– Например?

– «Милый, подари мне новый айфон». Или: «Давай полетим на Мальдивы». А кто-то просит оплатить квартиру, которую снимает в Москве. Уже на первом свидании тебя прощупывают на кредитоспособность.

– Напрягает?

– С такими сразу сворачиваю отношения. Я понимаю, что любить богатого и здорового приятнее, чем бедного и больного. Но во всем должен быть баланс, – рассказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.

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42 комментария
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Но на раз сойдут и такие - добавил Руслан.
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Богатого и больного любить втройне приятнее, а лучше замуж)
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бесплатные женщины обходятся гораздо дороже...
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Нигматуллин производит приятное впечатление взвешенными корректными и выверенно-точными ответами. Только респект за те несколько отрывочных нарезок вью, что я прочитал на данный момент. Ну и как футболист радовал - его "кошачий" стиль прыжков за мячами был ориентиром моих попыток в своё время. Ну, и Кана - одной рукой. Надеюсь, журналюги и тщеславие не испортят этого мужчину и мы не получим нового майамского царя через несколько месяцев. Пока всё очень радует.
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Ответ Всеволод Бобров
так воспитали целое поколение наташек таких, теперь пожинаем плоды.
Дальше будет еще хуже
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Сейчас крайне мало порядочных девушек. Работать никто не хочет, все хотят дышать маткой и направлять энергию в космос, требуют цветы и айфон уже на первом свидании и хотят иметь мужика с зп минимум 1 млн, а сами ничего кроме своей ##### дать не могут. Посылать этих собак куда подальше!
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Ответ Maturmalai
Я не понял: а чем так плохи Мальдивы, что Нигма бежит от тех, кто предлагает туда поехать?
Ну, они предлагают туда поехать за его счет
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Ответ Донован хозяин НБА
На чем основано ваше мнение о десятках миллионах девушек и их поведении? Личная выборка из 3 девушек? Несколько десятков историй из интернета? Или просто поддаетесь местной истерии мужичков, боящихся женщин, которые позарятся на их ЗП в 30 тысяч?
Сейчас даже некоторые с виду милые девушки, ведущие хозяйство в деревни, оказываются бывшими порноактрисами )))
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50 лет мужику...
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Полиция Майами. Отдел нравов.
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Ответ Алешка Терминатор
Ну что ж, может, какая-нибудь и полюбит Русланку с его геморроем не за айфон, а просто из чувства восхищения, какой он крутой риэлтор.
Конечно, не полюбит - они не способны любить
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Ответ zdrprvr
Ну, они предлагают туда поехать за его счет
дети тоже наверн
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Ответ Алешка Терминатор
Тогда тем более айфона не получит. Даже, если и Русланку будет готов его подарить через десять лет совместной жизни.
Настоящая женщина должна дарить своему избраннику дорогие подарки. Вот та, которая подарит ему айфон - настоящая
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Ответ zdrprvr
Конечно, не полюбит - они не способны любить
Тогда тем более айфона не получит. Даже, если и Русланку будет готов его подарить через десять лет совместной жизни.
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Ответ zdrprvr
Настоящая женщина должна дарить своему избраннику дорогие подарки. Вот та, которая подарит ему айфон - настоящая
Всё верно
Она ему - айфон, а он ей - писечку
Именно так всё обычно и бывает
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Ответ #SharkTeam
50 лет мужику...
а что 50 это старик? мой дед в 85 выглядел так, что на него женщины засматривались... это у нас принято после 30 пузан отрастить, а в 50 как дряхлая лысая помойка ничего от жизни не хотеть, а он молодец, понимает что жизнь ещё впереди... но с твоими амбициями в 50 всё ясно))
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Ответ xomamb
бесплатные женщины обходятся гораздо дороже...
«Дешевле всего обходится та девушка, которой нужно платить сразу»
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Ответ xomamb
бесплатные женщины обходятся гораздо дороже...
Истина и очень серьезная ловушка, в которую попадаются молодые, неопытные парни
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Ответ xomamb
бесплатные женщины обходятся гораздо дороже...
Факт
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Ответ zdrprvr
Буду ждать)
Советую ложиться спать не дожидаясь.
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Ответ Maturmalai
Озадачил. Когда дойдет, сообщу.
Буду ждать)
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Ответ Алешка Терминатор
Всё верно Она ему - айфон, а он ей - писечку Именно так всё обычно и бывает
Он ей свою энергию. Будет ее вдохновлять на вторую работу, потом на третью. Настоящая женщина должна зарабатывать много
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Ответ Maturmalai
А чьи же? Твои небось, раз ты такие вещи знаешь?
Я не в том смысле, что он не биологический отец
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Ответ zdrprvr
Дети не его. Смысл ему вкладывать деньги в чужой актив?
А чьи же? Твои небось, раз ты такие вещи знаешь?
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Ответ #SharkTeam
дети тоже наверн
Дети не его. Смысл ему вкладывать деньги в чужой актив?
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Ответ Toha1090
Богатого и больного любить втройне приятнее, а лучше замуж)
Как скажешь)
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Какой айфон, какие Мальдивы, это мелочи, тут про один ФК подозрение есть )
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Ответ zdrprvr
Он ей свою энергию. Будет ее вдохновлять на вторую работу, потом на третью. Настоящая женщина должна зарабатывать много
Всё верно
А Русланка пусть дома с детьми сидит
Пилит ногти пилочкой у окна, в ожидании любимой
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Сучки грязные их называют, которые кружат вокруг денег, как грифы.
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"Почему нет?"

С новыми силами по тем же граблям
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