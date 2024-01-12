Нигматуллин о воспалении геморроя: «Это беда многих спортсменов. Пусть болельщики знают, что скрывается за красивой оберткой»
Руслан Нигматуллин рассказал про воспаление геморроя.
– Два года назад вы участвовали в шоу «Звезды в Африке». Что стало главным испытанием?
– Я там здоровье подорвал. Обострилась старая болячка, полученная еще в годы футбольной карьеры.
– Какая?
– Воспалился геморрой. Это беда многих спортсменов.
– Есть объяснение?
– Перегрузки. Такие вещи не афишируют, но я об этом говорю открыто. Пусть болельщики знают, что скрывается за красивой оберткой профессионального спорта. Сейчас даже рад, что мой сын не стал футболистом. Хоть здоровье сохранит.
– Зачем же вы согласились на такую авантюру, как «Звезды в Африке»?
– В обычной жизни эта болячка давно не проявлялась. Я о ней и забыл. А тут 12 дней впроголодь. Лишь дважды нормально поужинал – куском мяса и картошкой. В остальное время, как и все участники, питался черт знает чем. И пошло жесткое обострение. Удачно совпавшее с моим вылетом из программы.
– Вот это везение.
– Да уж. А дальше 30-часовой перелет из ЮАР в США. Ох, ребята, вы не представляете, что я пережил! Никому не пожелаю таких мучений, даже злейшему врагу! Слава богу, билет у меня был в бизнес-класс. Как-то удалось прилечь. Сидя 30 часов я бы точно не выдержал.
– Сочувствуем.
– Прилетел в Майами, сразу на скорой увезли в госпиталь. Уже настроился на операцию, но врач предложил повременить. Чтобы снять воспаление, выписал мощные обезболивающие с морфином.
– Помогли?
– Не особо. Потом операция, тяжелое восстановление, которое растянулось на два с половиной месяца. Самое грустное, что из этой ситуации выбирался один.
– А жена?
– Занималась своими делами. Мое здоровье не волновало. Вот после этого я с ней полгода не разговаривал.
– Если вас снова позовут в экстремальное шоу – поедете?
– Не исключено. Я легкий на подъем, люблю открывать что-то новое. Да и болячка, о которой мы говорили, осталась в прошлом.
Меня звали осенью в Таиланд, где снимали очередной сезон «Последнего героя». Отказался из-за работы. Не мог пропустить две выставки недвижимости – в Петербурге и Москве, – рассказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам