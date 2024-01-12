Нигматуллин о депрессии: «Начались панические атаки. Выяснилось – дефицит магния, он отвечает за стрессоустойчивость. Пропил курс таблеток – отпустило»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин психология Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Руслан Нигматуллин рассказал о том, как вылечился от депрессии.

– По паспорту вам вот-вот 50. А в душе?

– Хм. Наверное, 35. Выгляжу молодо. Особенно если гладко выбрит и опрятно одет. Когда говорю, что моему старшему сыну 23 года, все поражаются. Сразу уточняют: «Во сколько же ты его зачал?!»

– Смешно.

– Не скажу, что я образцовый зожник. Могу и выпить, и кальян покурить. Но благодаря плаванию, сауне, йоге и пилатесу держу себя в форме. Говорят, многих на серьезные юбилеи накрывает депрессия. Это не мой случай.

– Радостно слышать.

– Кстати! Могу рассказать о личном опыте борьбы с депрессией. Года полтора назад начались панические атаки, и тогда впервые в жизни пообщался с психологом.

– Записались на прием?

– В режиме онлайн. Эту девушку порекомендовал товарищ. Я подумал – ладно, попробую. Быстро выяснилось, что мои проблемы никак не связаны с психологией. Все гораздо проще.

– А именно?

– Дефицит магния. Он в нашем организме отвечает за стрессоустойчивость. Пропил курс таблеток – и отпустило.

– Надо же.

– Теперь, если чувствую, что вдруг накатывают уныние, тревожность, уже понимаю: просто недостаток магния. Повторяю курс – и снова как огурчик, – рассказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.

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17 комментариев
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Мостовой о депрессии: "Начались панические атаки. Выяснилось – дефицит упоминаний Спартака и Абаскаля, они отвечают за стрессоустойчивость. Пропил...ой...подпил... Позвонил журналистам – отпустило.»
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В предыдущей новости он себе анус от геморроя вылечил. В этой - психику. Что будет в следующей серии - ногти, запах изо рта или аура? Жду от sports’a с нетерпением обновления ленты.
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Речь не о депрессии. Что и сказано было психологом. И панические атаки не связаны с этим заболеванием сами по себе. Более того здоровью они не угрожают, чего не скажешь о депрессии как болезни.
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Ответ аdidаs
Панические атаки у меня тоже были, да и щас немного беспокоят, пойти тоже на магний анализ сдать что ли😆
Если есть траблы в жизни,на работе или просто в целом много стресса - то панические атаки частое явление. тут нужна как работа с психологом, так и сдавать анализы. Сам магний регулирует работу нервной системы и помогает бороться негативными для здоровья последствиями стресса. Так что при панических атаках полезно пропить магний (лучше в добавках).
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Ответ Дурачок
В предыдущей новости он себе анус от геморроя вылечил. В этой - психику. Что будет в следующей серии - ногти, запах изо рта или аура? Жду от sports’a с нетерпением обновления ленты.
Вспомнились "Трое в лодке, не считая собаки".
Кто читал, тот поймёт 🙂
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Панические атаки у меня тоже были, да и щас немного беспокоят, пойти тоже на магний анализ сдать что ли😆
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Вместе с новостью про геморрой вспомнилось про две таблетки: одна от головы, другая от другого. "Не перепутай".
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Пропил курс таблеток - выскочил геморрой.... Подумал,ну и хрен с ним с магнием,про панические атаки сразу забыл.
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Ашалеть, это вы реально одно интервью неделю уже пилите? Почему просто на главную не поместить? Заметный же чел был в 2000х
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Люди, которых знает вся страна, заработавшие в своё время кучу бабла и вложившие его в безбедное будущее для себя и своих детей и внуков испытывают депрессии и паничечкие атаки. Не понимаю...
Вот я в 47 лет с зарплатой 50-60т.р. без своего жилья, не зная - что будет завтра, могу испытывать панические атаки.
И то креплюсь как-то.
Что не так с этими людьми??
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Ответ Alex
Если есть траблы в жизни,на работе или просто в целом много стресса - то панические атаки частое явление. тут нужна как работа с психологом, так и сдавать анализы. Сам магний регулирует работу нервной системы и помогает бороться негативными для здоровья последствиями стресса. Так что при панических атаках полезно пропить магний (лучше в добавках).
Я после них, прошел всевозможных врачей, там папка целая с анализами, результатами исследования и т.д. Особенно с сердцем, потому что мне казалось, что у меня с сердцем проблемы, я то принимаю магний б6, но мне не плохо так глицин помогает тоже, сейчас намного легче стало конечно, но когда такие интервью читаю, мысли лезут, а я магний сдавал или нет)))
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Ответ Алекс Рава
У него есть анус?
Не знаю. Проверь.
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Ответ Дурачок
В предыдущей новости он себе анус от геморроя вылечил. В этой - психику. Что будет в следующей серии - ногти, запах изо рта или аура? Жду от sports’a с нетерпением обновления ленты.
Нигматуллин в следующей новости:
«Меня беспокоил запах изо рта. Долго не понимал, что делать. Созвонился с известным стоматологом по видео, и оказалось все просто, достаточно хотя бы 1 раз в день чистить зубы, а лучше два. Теперь когда воняет изо рта я просто всегда опять начинаю чистить зубы».
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