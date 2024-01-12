Нигматуллин о депрессии: «Начались панические атаки. Выяснилось – дефицит магния, он отвечает за стрессоустойчивость. Пропил курс таблеток – отпустило»

Руслан Нигматуллин рассказал о том, как вылечился от депрессии.

– По паспорту вам вот-вот 50. А в душе?

– Хм. Наверное, 35. Выгляжу молодо. Особенно если гладко выбрит и опрятно одет. Когда говорю, что моему старшему сыну 23 года, все поражаются. Сразу уточняют: «Во сколько же ты его зачал?!»

– Смешно.

– Не скажу, что я образцовый зожник. Могу и выпить, и кальян покурить. Но благодаря плаванию, сауне, йоге и пилатесу держу себя в форме. Говорят, многих на серьезные юбилеи накрывает депрессия. Это не мой случай.

– Радостно слышать.

– Кстати! Могу рассказать о личном опыте борьбы с депрессией. Года полтора назад начались панические атаки, и тогда впервые в жизни пообщался с психологом.

– Записались на прием?

– В режиме онлайн. Эту девушку порекомендовал товарищ. Я подумал – ладно, попробую. Быстро выяснилось, что мои проблемы никак не связаны с психологией. Все гораздо проще.

– А именно?

– Дефицит магния. Он в нашем организме отвечает за стрессоустойчивость. Пропил курс таблеток – и отпустило.

– Надо же.

– Теперь, если чувствую, что вдруг накатывают уныние, тревожность, уже понимаю: просто недостаток магния. Повторяю курс – и снова как огурчик, – рассказал бывший вратарь « », « », и сборной России Нигматуллин.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам