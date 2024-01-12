Нигматуллин о депрессии: «Начались панические атаки. Выяснилось – дефицит магния, он отвечает за стрессоустойчивость. Пропил курс таблеток – отпустило»
Руслан Нигматуллин рассказал о том, как вылечился от депрессии.
– По паспорту вам вот-вот 50. А в душе?
– Хм. Наверное, 35. Выгляжу молодо. Особенно если гладко выбрит и опрятно одет. Когда говорю, что моему старшему сыну 23 года, все поражаются. Сразу уточняют: «Во сколько же ты его зачал?!»
– Смешно.
– Не скажу, что я образцовый зожник. Могу и выпить, и кальян покурить. Но благодаря плаванию, сауне, йоге и пилатесу держу себя в форме. Говорят, многих на серьезные юбилеи накрывает депрессия. Это не мой случай.
– Радостно слышать.
– Кстати! Могу рассказать о личном опыте борьбы с депрессией. Года полтора назад начались панические атаки, и тогда впервые в жизни пообщался с психологом.
– Записались на прием?
– В режиме онлайн. Эту девушку порекомендовал товарищ. Я подумал – ладно, попробую. Быстро выяснилось, что мои проблемы никак не связаны с психологией. Все гораздо проще.
– А именно?
– Дефицит магния. Он в нашем организме отвечает за стрессоустойчивость. Пропил курс таблеток – и отпустило.
– Надо же.
– Теперь, если чувствую, что вдруг накатывают уныние, тревожность, уже понимаю: просто недостаток магния. Повторяю курс – и снова как огурчик, – рассказал бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.
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Кто читал, тот поймёт 🙂
Вот я в 47 лет с зарплатой 50-60т.р. без своего жилья, не зная - что будет завтра, могу испытывать панические атаки.
И то креплюсь как-то.
Что не так с этими людьми??
«Меня беспокоил запах изо рта. Долго не понимал, что делать. Созвонился с известным стоматологом по видео, и оказалось все просто, достаточно хотя бы 1 раз в день чистить зубы, а лучше два. Теперь когда воняет изо рта я просто всегда опять начинаю чистить зубы».