Нигматуллин о возвращении в Москву: «В США самооценка начала падать – в их глазах я ничего не добился, звать меня никак. Здесь другое дело»
Руслан Нигматуллин заявил, что в США его самооценка начала падать.
В конце декабря бывший вратарь сборной России, «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» рассказал, что вернулся в Москву из США.
Перед интервью с журналистами «Спорт-Экспресса» Юрием Голышаком и Александром Кружковым к Нигматуллину подошла девушка со словами: «Руслан, я так болела за вас на чемпионате мира!» Затем она попросила его о фотографии.
– Этого мне и не хватало в Штатах. То, по чему я соскучился. Там же меня никто не знает. Ничего я в глазах американцев не добился, звать меня никак. Самооценка начала падать! А Москва – совсем другое дело.
– Часто подходят?
– В Москве-то? Чуть ли не каждый день! В Америке навалились какие-то психологические проблемы – возраст, забвение, развод... А здесь немножко воспрял.
Во Флориде классно! Шикарная погода, круглый год лето, теплый океан!
– Какая картинка.
– Там можно быть счастливым. Но мне сейчас лучше в Москве. В кругу близких друзей. Когда ты в Америке с женой и детьми – это одно. А теперь семья распалась, сыновья уже в свободном плавании. Учебу младшего продолжаю финансировать. Но по большому счету начинаю для себя новую жизнь, – сказал Нигматуллин.
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В Америке его чушпаном не называли, но называли Снежком(snowball) местные загорелые Супермаркетовские и забирали последнюю мелочь
Ещё и вертушку диджеевскую украли мелкие мексикашки
Кого-то похвалить? Да как так, проще написать, что Месси круче. =)
Идёт со словами: "Кого я вижу" и здоровается с рядом сидящим мужиком))