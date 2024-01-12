Нигматуллин о возвращении в Москву: «В США самооценка начала падать – в их глазах я ничего не добился, звать меня никак. Здесь другое дело»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Спорт-Экспресс Футбол

Руслан Нигматуллин заявил, что в США его самооценка начала падать.

В конце декабря бывший вратарь сборной России, «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» рассказал, что вернулся в Москву из США.

Перед интервью с журналистами «Спорт-Экспресса» Юрием Голышаком и Александром Кружковым к Нигматуллину подошла девушка со словами: «Руслан, я так болела за вас на чемпионате мира!» Затем она попросила его о фотографии.

– Этого мне и не хватало в Штатах. То, по чему я соскучился. Там же меня никто не знает. Ничего я в глазах американцев не добился, звать меня никак. Самооценка начала падать! А Москва – совсем другое дело.

– Часто подходят?

– В Москве-то? Чуть ли не каждый день! В Америке навалились какие-то психологические проблемы – возраст, забвение, развод... А здесь немножко воспрял.

Во Флориде классно! Шикарная погода, круглый год лето, теплый океан!

– Какая картинка.

– Там можно быть счастливым. Но мне сейчас лучше в Москве. В кругу близких друзей. Когда ты в Америке с женой и детьми – это одно. А теперь семья распалась, сыновья уже в свободном плавании. Учебу младшего продолжаю финансировать. Но по большому счету начинаю для себя новую жизнь, – сказал Нигматуллин.

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42 комментария
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тщеславие мой самый любимый из грехов (с)
+85
-4
+81
Денюшка закончилась, видать.
+39
-10
+29
у а что, зато все честно!
+22
-5
+17
Ответ Rabbia
тщеславие мой самый любимый из грехов (с)
У всех есть потребность в признании это очевидно, это факт. Руслан на редкость открытый, делиться. Нам бы это ценить
+13
-5
+8
Возвращение чушпана.
+13
-5
+8
Ответ Abdul Aziz
Денюшка закончилась, видать.
Может и это. Но человек Руслан хороший , открытый, делится. А ваш комментарий, простите, но немного токсичный
+13
-7
+6
Ответ Abdul Aziz
Денюшка закончилась, видать.
Ну он прямо сказал - развод сказался
+9
-3
+6
Главный диджей России. За это и любим😍
+8
-3
+5
Ответ TaR
На каком чемпионате мира за него девушка болела?
Тоже задумался. Даже если в 2002, то девушке минимум под 40
+7
-2
+5
Девушку сам попросил подойти заранее.
+6
-2
+4
А почему так хейтят его? Хороший же был вратарь, помню как тащил очень сложные мячи в Локо и в сборной. Может он наговорил чего лишнего?)
+3
-1
+2
Не рассказывает всё

В Америке его чушпаном не называли, но называли Снежком(snowball) местные загорелые Супермаркетовские и забирали последнюю мелочь

Ещё и вертушку диджеевскую украли мелкие мексикашки
+6
-4
+2
Ответ Dmitry Orlov
Как так? Вроде же только в августе 2023 у него планы были другие: "В данном случае я выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом, к тому же я всегда мечтал жизнь у океана. Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана". Зачем же ему Москва? За пенсией на берегу океана надо на Камчатку или Курильские острова ехать.
людям свойственно ошибаться и менять мнение, друг
+3
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Ответ Вячеслав Припузов
Кажется он заслужил это определение ещё тогда когда в свое время переиграл практически во всех московских клубах, а не посвятил свою карьеру одному клубу как Акинфеев....никак не назовёшь.. Ни спартаковец, ни армеец, ни железнодорожник...
И что в этом плохого?
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Ответ Remedy
А почему так хейтят его? Хороший же был вратарь, помню как тащил очень сложные мячи в Локо и в сборной. Может он наговорил чего лишнего?)
Привычка такая у некоторых.
Кого-то похвалить? Да как так, проще написать, что Месси круче. =)
+1
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А так что, если по честному, чего ты такого добился выдающегося? Мож лигу чемпионов выиграл? УЕФА? ЧЕ? ЧМ? Олимпиаду? Кроме ЧР ничего.
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Ответ Rhett Butler
у а что, зато все честно!
Редкий случай, когда человек честно и адекватно все оценил. Остальные начинают лепить красивые лозунги
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Ответ Rhett Butler
у а что, зато все честно!
Зачто?
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Ответ Вячеслав Припузов
Кажется он заслужил это определение ещё тогда когда в свое время переиграл практически во всех московских клубах, а не посвятил свою карьеру одному клубу как Акинфеев....никак не назовёшь.. Ни спартаковец, ни армеец, ни железнодорожник...
Ну давай из наших еще кого нить. Конифей просто очканул в свое время уезжать. Руслан без каких то там скандалов переходил всегда.
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Ответ Семен Романов
Было забавно идёт Нигматуллин по ТЦ и слышит"вон,вон, он"на лице появляется улыбка,самооценка устремляется ввысь,а люди хренак и мимо
... к Лещуку побежали
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Ответ Семен Романов
Было забавно идёт Нигматуллин по ТЦ и слышит"вон,вон, он"на лице появляется улыбка,самооценка устремляется ввысь,а люди хренак и мимо
Как в знаменитой шутке на Галкиным в КВН
Идёт со словами: "Кого я вижу" и здоровается с рядом сидящим мужиком))
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Ответ Wiley Fox
Не рассказывает всё В Америке его чушпаном не называли, но называли Снежком(snowball) местные загорелые Супермаркетовские и забирали последнюю мелочь Ещё и вертушку диджеевскую украли мелкие мексикашки
Snowflake(Брат-2).
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Ответ Marcus-light
Тоже задумался. Даже если в 2002, то девушке минимум под 40
В интервью её называют прекрасной дамой.
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Ответ Ilya Shilovskiy
людям свойственно ошибаться и менять мнение, друг
Не настолько быстро же.
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Ответ Dmitry Orlov
Как так? Вроде же только в августе 2023 у него планы были другие: "В данном случае я выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом, к тому же я всегда мечтал жизнь у океана. Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана". Зачем же ему Москва? За пенсией на берегу океана надо на Камчатку или Курильские острова ехать.
Думаю остров Генриетты в Восточно-сибирском море как раз для Нигматулина.)
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Надо к профильному специалисту идти, если самооценка падает от неузнаваемости. Потому что и тут уже 100 лет прошло и могут целый день, а то и два не узнавать и не подходить. Так и в дурку можно угодить.
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Ответ Abdul Aziz
Денюшка закончилась, видать.
Диски закончились..
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Тупо не может признаться, что жена забрала пол имущества, денег больше там жить на пассивый доход нет, а кроме как улыбаться ничего не умеет
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Сейчас мы быстро направим его по верному пути!
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Очередной эксперт для Матч ТВ подъехал.
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