Нигматуллин о возвращении в Москву: «В США самооценка начала падать – в их глазах я ничего не добился, звать меня никак. Здесь другое дело»

Руслан Нигматуллин заявил, что в США его самооценка начала падать.

В конце декабря бывший вратарь сборной России, « », и « » рассказал, что вернулся в Москву из США.

Перед интервью с журналистами « » Юрием Голышаком и Александром Кружковым к подошла девушка со словами: «Руслан, я так болела за вас на чемпионате мира!» Затем она попросила его о фотографии.

– Этого мне и не хватало в Штатах. То, по чему я соскучился. Там же меня никто не знает. Ничего я в глазах американцев не добился, звать меня никак. Самооценка начала падать! А Москва – совсем другое дело.

– Часто подходят?

– В Москве-то? Чуть ли не каждый день! В Америке навалились какие-то психологические проблемы – возраст, забвение, развод... А здесь немножко воспрял.

Во Флориде классно! Шикарная погода, круглый год лето, теплый океан!

– Какая картинка.

– Там можно быть счастливым. Но мне сейчас лучше в Москве. В кругу близких друзей. Когда ты в Америке с женой и детьми – это одно. А теперь семья распалась, сыновья уже в свободном плавании. Учебу младшего продолжаю финансировать. Но по большому счету начинаю для себя новую жизнь, – сказал Нигматуллин.

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