Галактионов про «########» в эфире: «Разве это было эмоционально? Кажется, я был спокоен, рационален»

Михаил Галактионов высказался о нецензурном слове в адрес судей в прямом эфире.

Главный тренер « » после игры с «Крыльями Советов» (3:3) 25 ноября раскритиковал судейство в эфире: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться». Он был дисквалифицирован на два матча.

– Не было ли у вас сожалений, что вы тогда не сдержались?

– Разве это было эмоционально? Кажется, я был спокоен, рационален. Свою позицию я высказал на КДК и понес за это заслуженное наказание, – сказал .

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