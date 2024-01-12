Галактионов про «########» в эфире: «Разве это было эмоционально? Кажется, я был спокоен, рационален»

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение судьи Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Галактионов высказался о нецензурном слове в адрес судей в прямом эфире.

Главный тренер «Локомотива» после игры с «Крыльями Советов» (3:3) 25 ноября раскритиковал судейство в эфире: «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться». Он был дисквалифицирован на два матча.

– Не было ли у вас сожалений, что вы тогда не сдержались?

– Разве это было эмоционально? Кажется, я был спокоен, рационален. Свою позицию я высказал на КДК и понес за это заслуженное наказание, – сказал Галактионов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Потом еще вежливо сказал: «у меня все, спасибо». В чем он не прав?)
+18
-5
+13
Да вообще-то, у нас в жизни вокруг много блинства. С этим не поспоришь. Особенно в блинных.
+11
-3
+8
Ответ Dark.Babysitter
Зачем заблюривать слова, ало? Вы же спорц всё таки, а не Мурзилка.
ркн
+1
0
+1
В смысле ########, блинство же?!
+1
-1
0
Ну а как это еще называть ? КДК только и может штрафы и дисквалификации давать, лучше бы с «блинством» этим что нибудь сделали
0
0
0
Говорить матом спокойно-это признак тотального вырождения.
0
0
0
Ответ Дурачок
Да вообще-то, у нас в жизни вокруг много блинства. С этим не поспоришь. Особенно в блинных.
Особенно на Масленницу
0
0
0
Ответ Алешка Терминатор
И на заливных лугах, где коровки какают
ахахахахахаха. шутка топ
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий