«У Галактионова ненормативная лексика прозвучала на всю страну. Поведение Баринова оскорбительно, но он не рецидивист». КДК о бане тренера и капитана «Локо»

В КДК объяснили дисквалификации Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова.

Главный тренер «Локомотива» дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ за жесткую критику судейства в прямом эфире после игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» (3:3): «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться».

Баринов отстранен на один матч за фразу, сказанную резервному арбитру: «Вы – позор всего футбола».

«Делегат матча подтвердил все записи. Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина – эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча.

В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, флеш-интервью, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну.

Согласно части 1 статьи 95 дисциплинарного регламента принято решение дисквалифицировать Галактионова на 2 матча РПЛ.

Запись в рапорте делегата и в протоколе: «После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде: «Для всего футбола вы – позор». Дмитрия попросили объяснить, что он вкладывал в это слово. Баринов сказал, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо.

Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей.

Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. КДК РФС применил минимальную дисквалификацию», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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