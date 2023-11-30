«У Галактионова ненормативная лексика прозвучала на всю страну. Поведение Баринова оскорбительно, но он не рецидивист». КДК о бане тренера и капитана «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Артур Григорьянц Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Спорт-Экспресс Футбол

В КДК объяснили дисквалификации Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова.

Главный тренер «Локомотива» дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ за жесткую критику судейства в прямом эфире после игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» (3:3): «Если это ######## [блинство] нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться».

Баринов отстранен на один матч за фразу, сказанную резервному арбитру: «Вы – позор всего футбола».

«Делегат матча подтвердил все записи. Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина – эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча.

В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, флеш-интервью, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну. 

Согласно части 1 статьи 95 дисциплинарного регламента принято решение дисквалифицировать Галактионова на 2 матча РПЛ.

Запись в рапорте делегата и в протоколе: «После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде: «Для всего футбола вы – позор». Дмитрия попросили объяснить, что он вкладывал в это слово. Баринов сказал, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо.

Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей.

Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. КДК РФС применил минимальную дисквалификацию», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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23 комментария
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Что провучало у Семака в "конфронтационной походке"?
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А как вам формулировка "футболист не является рецидивистом"??
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Баринов ещё тот отморозок! Надо было его на 4 матча как минимум!!!
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Забавно. что Баринов не считается рецидивистом, хотя его карьера началась с оскорбительного заряда с фанатами)
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спортс, ну что за "блинство"? Такого слова нет, подключайте хоть немного литературные способности. "Безобразие", например
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Ответ Roman
У Семака "козлы" были уже
Козлы - не матерное выражение. ФК "Кëльн" не даст соврать.
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Ответ Cearvm
Забавно. что Баринов не считается рецидивистом, хотя его карьера началась с оскорбительного заряда с фанатами)
Его карьера началась в сезоне 12/13. Во взрослом турнире с 14/15. Когда прозвучала эта кричалка, не на эмоциях ли после чемпионства?
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Ответ Назар Игорь
Козлы - не матерное выражение. ФК "Кëльн" не даст соврать.
Позор - не оскорбительное выражение, чехословаки не дадут соврать
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Парень на "Вы" - вежливо обратился). Свобода слова, к тому же, должна же быть у человека!
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изо всех утюгов нам твердят что судьи это тоже часть футбола... так почему бы КДК и с этим ######### [блинством] не разобраться
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Ответ Olga.t
А как вам формулировка "футболист не является рецидивистом"??
А что с ней не так?
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Позор - не оскорбительное выражение, чехословаки не дадут соврать
"я не устану повторять" - не оскорбительная кричалка. Фанаты Локо, ЦСКА и Зенита тоже не дадут соврать
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разве мат в общественном месте это не административное нарушение закона РФ, теперь за это не дают 15 суток даже (не говорю уже про розги публичные или кол)???
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А если бы паровозу следующую игру пришлось бы не с газпромом играть, а к примеру с Факелом, то Баринова вообще бы простили. Век воли не видать))
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Ответ Cearvm
Забавно. что Баринов не считается рецидивистом, хотя его карьера началась с оскорбительного заряда с фанатами)
Он до этой кричалки спокойно пару лет играл, зачастую выходя в основе.
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Галактионов вообще охренел, в прямом эфире материться! Ну, а Баринов - просто дурачок. Зачем ты после матча (когда результат определен и изменить его уже невозможно) пошел к судье, чтобы нахамить ему?! Ведь очевидно же, что наказание последует! Мозги совсем отсутствуют, тем более - капитан команды!
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Баринова зря дисквалифицировали, вроде не за что, сказал один на один правду и сказал. А вот Галактионову можно было и побольше впаять и с запретам появляться не только на матчах, но и тренировках. Команде только выиграла бы.
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Да не, на всю галактику
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Ответ Дмитрий9779
Что провучало у Семака в "конфронтационной походке"?
Он бедрами сильно вилял, народ соблазнял))
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