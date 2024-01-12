Диетолог «Аль-Насра»: «Роналду – образец того, как нужно следить за собой. С приездом Криштиану и других игроков из Европы местные стали следовать правилам, контролировать питание»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье Питание Футбол

Диетолог «Аль-Насра» рассказал о влиянии Криштиану Роналду на местных игроков.

«Он так же амбициозен и заинтересован, как и в 16 лет. Он образец того, как футболист должен следить за собой.

В Саудовской Аравии [местные игроки] не обучены такому, но мы, как и новички из Европы, такие как Роналду, привили им дисциплину. Теперь они следуют правилам, контролируют свое питание.

Раньше тут не было людей из европейского футбола, но сейчас становится все больше физиотерапевтов, тренеров по физподготовке, аналитиков. И это все больше похоже на Европу: мы теперь тренируемся утром, едим в клубе, привычки такие же, как в нашей части света», – отметил Хосе Блеза.

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12 комментариев
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про питание очень важная тема, которой много кто-то пренебрегает. мы - то, что едим. Я например сегодня чипсы Лейс сметана зелень 😃
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Месси образец того, как нужно работать в кабинетах ФИФА.
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Жрать надо меньше. Вот и вся диета.. 😀
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Местные резко перестали бухать!
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Кушаешь много клубники - становишься красивым ! (с) Роналду .
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..местные стали следовать правилам, контролировать питание Роналду)
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