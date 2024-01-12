Диетолог «Аль-Насра»: «Роналду – образец того, как нужно следить за собой. С приездом Криштиану и других игроков из Европы местные стали следовать правилам, контролировать питание»

Диетолог «Аль-Насра» рассказал о влиянии Криштиану Роналду на местных игроков.

«Он так же амбициозен и заинтересован, как и в 16 лет. Он образец того, как футболист должен следить за собой.

В Саудовской Аравии [местные игроки] не обучены такому, но мы, как и новички из Европы, такие как , привили им дисциплину. Теперь они следуют правилам, контролируют свое питание.

Раньше тут не было людей из европейского футбола, но сейчас становится все больше физиотерапевтов, тренеров по физподготовке, аналитиков. И это все больше похоже на Европу: мы теперь тренируемся утром, едим в клубе, привычки такие же, как в нашей части света», – отметил Хосе Блеза.

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