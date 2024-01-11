Лещук о продаже футболок с надписью «Вообще похер»: «Это мой стиль жизни, ко всему проще относиться. Мне похер, что говорят люди. Они сидят дома и любят обсуждать других»

Игорь Лещук рассказал о своем отношении к жизни.

– У тебя есть личный бренд, и ты продаешь футболки с надписью «Вообще похер».

– Да, буквально вчера купили еще две футболки, сегодня отправлю.

– Что значит данная фраза для тебя?

– «Вообще похер» – мой стиль жизни, ко всему проще относиться. На слова со стороны – мне похер, что говорят люди.

– Реакция у многих была неоднозначная.

– По-моему, людям больше зашло.

– Захарян сказал, что кайфует в Испании. И опять критика со стороны: например, говорят, что он «кайфует на лавке». Он уехал в Испанию, добился чего-то в карьере, но критика остается – понимаешь, почему?

– Люди сидят у себя дома и любят обсуждать других. Это чисто наш менталитет: «Они сделали что-то неправильно, а вот я бы сделал по-другому, не уехал бы и т.д.»

Пацан уехал в Испанию, молодец. Пока играет мало, но, может, дальше получится лучше. Даже, если Захарян кайфует, не играя, он кайфует от жизни. Что хочет, то и делает, – сказал вратарь «Динамо».

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