Лещук о продаже футболок с надписью «Вообще похер»: «Это мой стиль жизни, ко всему проще относиться. Мне похер, что говорят люди. Они сидят дома и любят обсуждать других»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук брань Арсен Захарян контент Футбол

Игорь Лещук рассказал о своем отношении к жизни.

– У тебя есть личный бренд, и ты продаешь футболки с надписью «Вообще похер».

– Да, буквально вчера купили еще две футболки, сегодня отправлю.

– Что значит данная фраза для тебя?

– «Вообще похер» – мой стиль жизни, ко всему проще относиться. На слова со стороны – мне похер, что говорят люди.

– Реакция у многих была неоднозначная.

– По-моему, людям больше зашло.

– Захарян сказал, что кайфует в Испании. И опять критика со стороны: например, говорят, что он «кайфует на лавке». Он уехал в Испанию, добился чего-то в карьере, но критика остается – понимаешь, почему?

– Люди сидят у себя дома и любят обсуждать других. Это чисто наш менталитет: «Они сделали что-то неправильно, а вот я бы сделал по-другому, не уехал бы и т.д.»

Пацан уехал в Испанию, молодец. Пока играет мало, но, может, дальше получится лучше. Даже, если Захарян кайфует, не играя, он кайфует от жизни. Что хочет, то и делает, – сказал вратарь «Динамо».

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27 комментариев
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Вообще похер на Лещука и его бренд
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Похоже он этот принцип и на образование свое применил. Давно было видно что глуповатый он, даже по меркам футболиста.
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Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.

Кому всё равно, не будет над футболками заморачиваться
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Ответ Леопардыш
Вообще похер на Лещука и его бренд
в слове бред была лишняя буква Н
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Лещук конечно прям новый Димка Тарасов. Только Тарасов хотя бы как футболист чего-то стоил. А этот даже 10 матчей за сезон в жизни не играл. Чисто мячики Шунину подаёт между путешествиями в ненавистные штаты.
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В России нет еще пока
Дизайнера, херовей Лещука
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Леща бы Лещуку дать хорошего
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Тупо# конечно персонаж
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Уважаемые болельщики Динамо, объясните, пожалуйста, откуда у игрока, который за 10 лет сыграл 118 матчей (это включая молодежку и дубли) столько пафоса и ЧСВ?
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Очень плохо, что вот такие люди получают трибуну и могут доносить свои идеи на детей, которые следят за футболом. Человек сидит под Шуниным, изменил жене, тратит огромные бабки, не играя. Динамо бы задуматься, какой образ жизни продвигает их игрок
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Лещук всю карьеру сидит на скамейке и ему #####
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у какого-то хера есть какой-то бренд «вообще похер». да и хер с ними, не знаю ни хера, ни его херовый бренд, охереть!
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Ответ Глеб Глебыч
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Кому всё равно, не будет над футболками заморачиваться
я уже три футболки выпустил как мне пофиг на твое мнение 😂
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Прочитал Лещука, лучше бы не читал
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А с чего Лещук взял, что такое о Арсене говорят?)
То что он дебил, это понятно. Через лет 10 будет никому не нужным, что-то на уровне Бугаева.
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Лещук живет в мире футбола,поэтому такое у него чсв,думает что он уникальный и особенный,а все вокруг только завидуют.Наверное,если бы не футбол,то тяжело бы ему пришлось,приспустили бы давно
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Похоже, у боксёров уровень IQ выше...
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Вот что космические зарплаты с такими бездарями делают, никто и звать никак, а с такими бабками чувствует себя пупом земли.
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Заипал за день
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И когда хорошее тоже?) Или "похер" избирательный?
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Даже ребусы пропали.
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