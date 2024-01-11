Игорь Лещук: «Наш футбол не деградирует. Нет еврокубков, изоляция – это плохо, но мы играем в своем чемпионате – в целом, неплохо»

Игорь Лещук не считает, что российский футбол деградирует.

– Российский футбол сегодня деградирует, прогрессирует или находится в стагнации?

– Тяжело сказать. Думаю, не деградирует.

Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция – плохо, конечно, но мы играем в своем чемпионате – в целом, неплохо.

– Ты и сборная России – завершенная история?

– Она еще не начиналась. Планирую начать, хочу стать основным игроком «Динамо» и попасть в национальную команду.

– Готов играть и не важно, кто в соперниках – Кения или Камерун?

– Всегда приятно играть с более сильными соперниками. Вызов в сборную – показатель твоей работы.

Сейчас вызывают многих игроков, потому что нет официальных игр. Это тоже хорошо, – сказал вратарь «Динамо».

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