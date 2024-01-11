Игорь Лещук: «Наш футбол не деградирует. Нет еврокубков, изоляция – это плохо, но мы играем в своем чемпионате – в целом, неплохо»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Игорь Лещук Футбол

Игорь Лещук не считает, что российский футбол деградирует.

– Российский футбол сегодня деградирует, прогрессирует или находится в стагнации?

– Тяжело сказать. Думаю, не деградирует.

Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция – плохо, конечно, но мы играем в своем чемпионате – в целом, неплохо.

– Ты и сборная России – завершенная история?

– Она еще не начиналась. Планирую начать, хочу стать основным игроком «Динамо» и попасть в национальную команду.

– Готов играть и не важно, кто в соперниках – Кения или Камерун?

– Всегда приятно играть с более сильными соперниками. Вызов в сборную – показатель твоей работы.

Сейчас вызывают многих игроков, потому что нет официальных игр. Это тоже хорошо, – сказал вратарь «Динамо».

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9 комментариев
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Склад ума Лещука да и интервьюера про вопросы о сборной:
"Были изменения какие-то. Что-то удалось изменить, что-то не удалось изменить... Но изменения были... И этого не изменить!!!".
+12
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Конечно хорошо, когда есть возможность получать столько бабла, чтобы ездить в Америку каждый год.
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Ну у Лещука-то, понятно, прогресс. Целых 7 игр в сезоне РПЛ. Все шансы повторить личный рекорд и сыграть 8 матчей.
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Как развидеть в ленте новости с ним, Мостовым, Радимовым и все что связано с поцелуем футболистки в Испании?
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Он сегодня заткнется ?
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и в целом всем похер
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Как можно утверждать, деградирует футбол или нет, если тебе сравнить то и не с чем
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Если я чешу в затылке
Не беда!
В голове моей опилки
Да-да-да!
Но хотя там и опилки
И кричалки и вопилки
Ведь играю я неплохо
И-но-гда!

Хорошо живет на свете Винни-Пух!
Оттого несет он эти мысли вслух!
И неважно чем он занят
Его контракт худеть не станет
А ведь он худеть не станет
Ни-ко-гда!
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В качестве эксперимента - ребят, если хоть кто-то к нему относится положительно, отпишите в комментарии, за что именно. Интересно, есть ли среди нашей выборки хоть один человек который не считает Лещука идиотом, лимитчиком и лицемером.
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