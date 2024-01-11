Игорь Лещук: «Наш футбол не деградирует. Нет еврокубков, изоляция – это плохо, но мы играем в своем чемпионате – в целом, неплохо»
Игорь Лещук не считает, что российский футбол деградирует.
– Российский футбол сегодня деградирует, прогрессирует или находится в стагнации?
– Тяжело сказать. Думаю, не деградирует.
Нет еврокубков, чтобы посмотреть, как мы бы играли против европейских команд. Изоляция – плохо, конечно, но мы играем в своем чемпионате – в целом, неплохо.
– Ты и сборная России – завершенная история?
– Она еще не начиналась. Планирую начать, хочу стать основным игроком «Динамо» и попасть в национальную команду.
– Готов играть и не важно, кто в соперниках – Кения или Камерун?
– Всегда приятно играть с более сильными соперниками. Вызов в сборную – показатель твоей работы.
Сейчас вызывают многих игроков, потому что нет официальных игр. Это тоже хорошо, – сказал вратарь «Динамо».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
"Были изменения какие-то. Что-то удалось изменить, что-то не удалось изменить... Но изменения были... И этого не изменить!!!".
Не беда!
В голове моей опилки
Да-да-да!
Но хотя там и опилки
И кричалки и вопилки
Ведь играю я неплохо
И-но-гда!
Хорошо живет на свете Винни-Пух!
Оттого несет он эти мысли вслух!
И неважно чем он занят
Его контракт худеть не станет
А ведь он худеть не станет
Ни-ко-гда!