Вратарь молодежки ЦСКА Сарраф о детстве в США: «Не такой сплоченный и дружелюбный народ, строгие законы. Зато жаловаться друг на друга для них нормально»
Вратарь молодежной команды ЦСКА и сборной Сирии рассказал о детстве в США.
– Мы не собирались оставаться [в США] насовсем. Родители не работали в Штатах, жили на деньги от московских салонов красоты. Папа постоянно уезжал в Россию, чтобы контролировать бизнес. Мы жили на две страны, но потом родители решили вернуться.
– А в Калифорнии действительно было так круто?
– Во многом. Но одну особенность не очень понимал. Не такой сплоченный и дружелюбный народ, строгие законы. Зато жаловаться друг на друга для американцев – нормально, – сказал Максим Сарраф.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Лещук всплыл, Нигматулин вернулся, теперь Сарраф (думаю, что не все болельщики ЦСКА о таком знают).
Да здравствует наша держава!
Тому, кто страну к коммунизму ведет, -
Великому Сталину слава!
Нас Ленин под красное знамя собрал,
И наша судьба величава.
Тому, кто в борьбе молодежь воспитал, -
Великому Сталину слава!
Быть верными партии нашей всегда —
Наш долг и священное право.
Тому, чьим доверием юность горда, -
Великому Сталину слава!
Как гимн беззаветной сыновней любви,
Слова нашей клятвы, звучите!
На радость нам долгие годы живи,
Любимый наш вождь и учитель!
Не стоит видеть во всем руку кремля. Возможно, белка с ружьем это просто белка с ружьем.
Вот за что я люблю Спортс, так это за то, что в течении пары минут на двух разных ветках меня могут назвать жертвой российских сми и любителем святых штатов.
Что каждый народ в отдельности, что между собой )
Тут мусульмане даже не могут сплотиться в современном мире )