Вратарь молодежки ЦСКА Сарраф о детстве в США: «Не такой сплоченный и дружелюбный народ, строгие законы. Зато жаловаться друг на друга для них нормально» 

Вратарь молодежной команды ЦСКА и сборной Сирии рассказал о детстве в США.

– Мы не собирались оставаться [в США] насовсем. Родители не работали в Штатах, жили на деньги от московских салонов красоты. Папа постоянно уезжал в Россию, чтобы контролировать бизнес. Мы жили на две страны, но потом родители решили вернуться.

– А в Калифорнии действительно было так круто?

– Во многом. Но одну особенность не очень понимал. Не такой сплоченный и дружелюбный народ, строгие законы. Зато жаловаться друг на друга для американцев – нормально, – сказал Максим Сарраф.

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