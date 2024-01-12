Вратарь молодежки ЦСКА Сарраф о детстве в США: «Не такой сплоченный и дружелюбный народ, строгие законы. Зато жаловаться друг на друга для них нормально» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная Сирии по футболу Футбол

Вратарь молодежной команды ЦСКА и сборной Сирии рассказал о детстве в США.

– Мы не собирались оставаться [в США] насовсем. Родители не работали в Штатах, жили на деньги от московских салонов красоты. Папа постоянно уезжал в Россию, чтобы контролировать бизнес. Мы жили на две страны, но потом родители решили вернуться.

– А в Калифорнии действительно было так круто?

– Во многом. Но одну особенность не очень понимал. Не такой сплоченный и дружелюбный народ, строгие законы. Зато жаловаться друг на друга для американцев – нормально, – сказал Максим Сарраф.

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27 комментариев
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Есть такой журнал 7дней. Уровень информации сейчас на спортсе, примерно, как на 8 день чтения данного журнала
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
А что плохого в жаловаться друг на друга? Этим можно столько проблем решить: начиная от штрафа твоему соседу за парковку в неположенном месте, заканчивая уголовным делом после личного заявления на неподобающее поведение публичных и известных людей. Хватит считать, что жалуются слабаки)
Жалобы раздражают тех, кто привык жить в системе "кто сильнее, тот и прав". Вырастил кулаки покрупнее, обзавелся связями покруче, можешь, наконец, вертеть всех вокруг как хочется, а тут - бац! - законы какие-то, ещё и следят все за тобой, чтоб ты их выполнял. Неправильно как-то, надо придумать принципы и понятия, чтоб все сидели и боялись
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У нас отрабатывается новостная повесточка "в России лучше, чем в США" или почему так много новостей об этом?
Лещук всплыл, Нигматулин вернулся, теперь Сарраф (думаю, что не все болельщики ЦСКА о таком знают).
+24
-13
+11
А что плохого в жаловаться друг на друга? Этим можно столько проблем решить: начиная от штрафа твоему соседу за парковку в неположенном месте, заканчивая уголовным делом после личного заявления на неподобающее поведение публичных и известных людей. Хватит считать, что жалуются слабаки)
+22
-13
+9
Ответ schwein
У нас отрабатывается новостная повесточка "в России лучше, чем в США" или почему так много новостей об этом? Лещук всплыл, Нигматулин вернулся, теперь Сарраф (думаю, что не все болельщики ЦСКА о таком знают).
всплыл, потому что вызвали в сборную Сирии на Кубок Африки. Сирийцы видимо специально вызвали, чтобы его про плохую США спросили и ты был недоволен
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Жалуются, потому что там принято среди нормальных людей соблюдать законы уважая друг друга, личное пространство. А по-нашему получается надо морды бить друг другу или терпеть неудобства чтоли.
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Парень воевал за обе страны и понял кто сплоченнее. А жалуются, потому что слабые они и терпеть не могут вставая с колен. Ну а о дружелюбности россиян легенды ходят уже 1000 лет.
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По официальным данным Роскомнадзора, только за первые шесть месяцев 2022 граждане РФ написали свыше 145 тысяч доносов. Продолжай ныть про плохих американцев.
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А кто тогда написал 4 млн. доносов?
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Да здравствует наш богатырский народ!
Да здравствует наша держава!
Тому, кто страну к коммунизму ведет, -
Великому Сталину слава!

Нас Ленин под красное знамя собрал,
И наша судьба величава.
Тому, кто в борьбе молодежь воспитал, -
Великому Сталину слава!

Быть верными партии нашей всегда —
Наш долг и священное право.
Тому, чьим доверием юность горда, -
Великому Сталину слава!

Как гимн беззаветной сыновней любви,
Слова нашей клятвы, звучите!
На радость нам долгие годы живи,
Любимый наш вождь и учитель!
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Ответ Rabbia
А кто тогда написал 4 млн. доносов?
Опередил !!!!!!!!!!!
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Ответ Shibosan
По официальным данным Роскомнадзора, только за первые шесть месяцев 2022 граждане РФ написали свыше 145 тысяч доносов. Продолжай ныть про плохих американцев.
В сша 100 тысяч в неделю. Что, обошибосался?
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Ответ dreamstep
Жалуются, потому что там принято среди нормальных людей соблюдать законы уважая друг друга, личное пространство. А по-нашему получается надо морды бить друг другу или терпеть неудобства чтоли.
Дык на тебя нажалуется тот, кому и надо морду бить. Нагадит один, а виноват будешь ты. Потому что ты не можешь морду набить, а он жалуется убедительней.
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Ответ Dimario
дак в России во многом лучше, чем в США.
Люди не готовы принять реальность, им слишком комфортно чувствовать себя жертвами, которые могли бы быть кем угодно, но вот не повезло со стройной, поэтому приходится на диване лежать и рассуждать как было бы хорошо родиться в другой стране
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Ответ schwein
Я ж не спорю. Речь идет о том, что это сейчас поднимается в СМИ.
Может, это вы стали замечать? Не все есть пропаганда, если это говорится в пользу твоей страны.. Везде есть плохое и хорошее, и как на это реагировать только ваше решение.
Не стоит видеть во всем руку кремля. Возможно, белка с ружьем это просто белка с ружьем.
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Ответ Олег Грачёв
Зато как вас сразу задело) Как же так?!! Кто-то смеет говорить плохое про святые штаты?!
>Зато как у вас сразу полыхнуло)
Вот за что я люблю Спортс, так это за то, что в течении пары минут на двух разных ветках меня могут назвать жертвой российских сми и любителем святых штатов.
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Ответ riverman1980
Ну, да спортс же известный рупор патриотической пропаганды ))
Так это же не их интервью, они только перепечатывают.
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Ответ schwein
У нас отрабатывается новостная повесточка "в России лучше, чем в США" или почему так много новостей об этом? Лещук всплыл, Нигматулин вернулся, теперь Сарраф (думаю, что не все болельщики ЦСКА о таком знают).
я знаю, он в школе играл и пару раз тренировался с молодежкой.. вот и все
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Так и есть - это гнилое индивидуалистское общество. Понятия верности и преданности у них отсутствуют.
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А наши хоккейсты , которые играют или играла в НХЛ, что-то говорят на эту тему ?)
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Сплоченные дальше некуда вообще все европейцы !
Что каждый народ в отдельности, что между собой )
Тут мусульмане даже не могут сплотиться в современном мире )
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