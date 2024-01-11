Адвокат Мамаева о том, что игрок послал журналиста в аэропорту: «Он защитил себя и семью. Это была провокация»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Павел Мамаев Спорт-Экспресс Футбол

Адвокат Павла Мамаева высказалась о скандале с экс-футболистом в аэропорту.

10 января Mash сообщил о том, что бывший игрок ЦСКА, «Ростова» и сборной России устроил дебош на борту самолета Москва – Дубай. Позднее издание выложило видео, в котором Мамаев в грубой форме послал журналиста. Сам Павел опроверг новости о том, что он устроил дебош.

«Вчера целые сутки были информационные вбросы. Несмотря на это, корреспондент пошел преследовать людей по всему аэропорту. Насколько я знаю, ему много раз вежливо было дано напоминание о том, что сегодня он уже звонил и ему все рассказали.

Это происходило на протяжении длительного времени в аэропорту. А то, что было заснято и выставлено, сделано в последний момент. Почему люди так отвечают? Потому что другие переходят все границы. Не хватило терпения, сутки просто издевались над семьей. Мне кажется, на его месте любой бы так ответил.

Получается, что Mash сделал этот вброс. Дальше Павел очень культурно с ними побеседовал. После этого в совершенно некрасивой форме журналист преследовал его. После такой беспочвенной травли любой бы на их месте отреагировал.

Понятно, что этот корреспондент попал в аэропорт специально, чтобы преследовать их. Журналист в лицо снимал Павла, его супругу и ребенка. Может, это был заказ? Это была провокация для того, чтобы получить реакцию.

Какая управа может быть на таких желтушных журналистов? С ними надо либо судиться, писать на них заявления в полицию, либо не тратить свое время и объяснить на русском языке человеку, чтобы он понял. Но они и этого не понимают.

Мое личное мнение: Павел ответил и правильно сделал. Он защитил себя и свою семью», – сказала адвокат Евгения Векина.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Трент Резнор
Чётко и по факту отшил журналиста.
Чувак, когда новый альбом NIN выпустишь наконец?
+9
0
+9
Мне тоде не нравится Мамаев, но зачем провоцировать?
+7
-1
+6
Ну журналюга реально лез. Можно Мамаева понять.
+7
-1
+6
Журналюг посылать можно и нужно, это не преступление. И это как минимум!
+6
-2
+4
В подобных случаях вызывается дежурный наряд полиции и разговор закончен... С подобными "желторотыми" других цивилизованых способов пока не существует!
+3
0
+3
Журналюга мерзотнейший абсолютно, Пашу можно понять, и он еще хорошо сдержался
+4
-3
+1
Спортс, если уж добавили от себя, что Мамаев бывший футболист ЦСКА и Ростова, то про Краснодар просто забыли?
Ой, сразу не посмотрел кто автор новости : Новиковс. Тогда вообще нет вопросов. 🤦‍♀️😂
+1
0
+1
Чётко и по факту отшил журналиста.
+6
-6
0
Ничего не понял. Рядом стула подходящего не было?
+1
-1
0
Очень жаль, что не отоварил провокатора.
+1
-1
0
Интересно, журналист говорил: ну ударь меня!?))
0
0
0
Зачем в этом случае вообще адвокат
0
0
0
Мамаеву надо Широкова нанять в качестве адвоката. Тот умеет убеждать оппонентов.
0
0
0
на месте Мамая яб тоже так поступил, думаю
0
0
0
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
то есть, камеру в лицо людям пихать можно, да? мешать пройти, отвлекать от отдыха/поездки, это норм?
0
0
0
Ответ Сармат
В подобных случаях вызывается дежурный наряд полиции и разговор закончен... С подобными "желторотыми" других цивилизованых способов пока не существует!
Уверен? Слово Мамаева против слова журналюги (что Мамаев его оскорблял) ничего не стоит. Развернутся и уйдут.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий