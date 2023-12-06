Невилл – Каррагеру, спорящему с Пепом: «Грязный скаузерский пес, ты бы выиграл АПЛ, если бы не пинал мяч в свои ворота»
Гари Невилл пошутил о том, что Джейми Каррагер не выигрывал АПЛ.
«Старый учитель Пеп прошелся по мне и Карре. По мне – за то, что я не выиграл четыре титула подряд. Прости, Пеп. Приношу свои извинения.
По моему другу Джеймсу из «Ливерпуля» – за то, что он ни разу не праздновал победу в АПЛ. Меня это позабавило.
Грязный скаузерский пес Каррагер дал Пепу ответ, да? Не смог остаться выше этого. Он сказал, что если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству или против него было выдвинуто 115 обвинений в нарушении правил, то, возможно, он бы выиграл титул.
Карра, приятель, я думаю, что ты выиграл бы титул, если бы не пинал мяч в собственные ворота. Это очень помогло бы твоей команде!» – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
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