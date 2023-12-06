Невилл – Каррагеру, спорящему с Пепом: «Грязный скаузерский пес, ты бы выиграл АПЛ, если бы не пинал мяч в свои ворота»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Гари Невилл пошутил о том, что Джейми Каррагер не выигрывал АПЛ.

«Старый учитель Пеп прошелся по мне и Карре. По мне – за то, что я не выиграл четыре титула подряд. Прости, Пеп. Приношу свои извинения.

По моему другу Джеймсу из «Ливерпуля» – за то, что он ни разу не праздновал победу в АПЛ. Меня это позабавило.

Грязный скаузерский пес Каррагер дал Пепу ответ, да? Не смог остаться выше этого. Он сказал, что если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству или против него было выдвинуто 115 обвинений в нарушении правил, то, возможно, он бы выиграл титул.

Карра, приятель, я думаю, что ты выиграл бы титул, если бы не пинал мяч в собственные ворота. Это очень помогло бы твоей команде!» – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
с скаузерским псом только так
+31
-11
+20
Нормально Невилл так его обозвал 👍👏
+15
-2
+13
Щас Карра скажет, если бы в Англии не были ручные судьи как Говард Уэбб то он выиграл АПЛ
+16
-5
+11
Невилл не затерялся бы здесь на спортсе
+13
-3
+10
Да уж, дубль в свои ворота от Каррагера в матче с МЮ и я до сих пор помню)
+8
-1
+7
Гари хорош))
+9
-2
+7
Ответ Master Slova
с скаузерским псом только так
со
+6
-1
+5
😂
+6
-2
+4
Ну или если бы родился в Большом Манчестере. Если б Невилл родился в Ливерпуле, то он повторил путь Карры
+1
0
+1
Каррагер знатные автоголы забивал своему Ливерпулю, помню как то раз даже сразу дубль положил в свои ворота ☝️😄
+2
-1
+1
Ответ #SharkTeam
Красава
Ты искренне поверил, что он заступился за Папа? Это обычный дружеский троллинг. Ты бы новость прочитал, прежде чем своего "красаву" тут оставлять 🤡
+1
-1
0
Ответ Homelender_666
Ты искренне поверил, что он заступился за Папа? Это обычный дружеский троллинг. Ты бы новость прочитал, прежде чем своего "красаву" тут оставлять 🤡
Ну завтра на него наброшу, какие проблемы? Хорошо что в АПЛ можно холиварить со всеми
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий