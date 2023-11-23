Невилл назначил бы Клоппа в «МЮ»: «Гвардиола – гений, но Юрген работает с гораздо меньшим бюджетом»
Гари Невилл назвал тренера, которого хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед».
«Я бы назвал Юргена Клоппа. Клопп работает с бюджетом, который гораздо меньше, чем у Пепа Гвардиолы. Гвардиола – гений, и его запомнят навсегда. Но Клопп, на мой взгляд, потрясающий тренер.
Если бы вы спросили меня, кого из тренеров я бы завтра назначил в «Манчестер Юнайтед», если бы мог, это был бы Клопп», – сказал бывший защитник манкунианцев в подкасте The Daily Ketchup.
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Но не будь даже этой проблемы, оба, как мне кажется, отказались бы. Клоп, после Ливера, вряд ли пойдет тренировать другой английский топ клуб и скорее уйдет в другой чемпионат, если вообще не решит уйти на пенсию, чтобы отдохнуть от футбола.
Так же и с Гвардиолой. Его следующим клубом я вижу скорее всего команду из Италии или Франции, но не из АПЛ.
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Что лучшe?