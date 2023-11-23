Невилл назначил бы Клоппа в «МЮ»: «Гвардиола – гений, но Юрген работает с гораздо меньшим бюджетом»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

Гари Невилл назвал тренера, которого хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед».

«Я бы назвал Юргена Клоппа. Клопп работает с бюджетом, который гораздо меньше, чем у Пепа Гвардиолы. Гвардиола – гений, и его запомнят навсегда. Но Клопп, на мой взгляд, потрясающий тренер.

Если бы вы спросили меня, кого из тренеров я бы завтра назначил в «Манчестер Юнайтед», если бы мог, это был бы Клопп», – сказал бывший защитник манкунианцев в подкасте The Daily Ketchup.

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34 комментария

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Михо
Клопп несомненно выдающийся тренер, но не факт что он бы навел порядок в МЮ. Там системная проблема с руководством, а рыба как известно гниет с головы
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ВРвпопа оапоапо
Ответ bdfy dcfff
крутой ) но он не умеет строить команды на долгую дистанция ...а-ля Моуринью..... сезон ..два ...и все .
Ливерпуль он не на долгую построил?
+38
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Трент 66
Ответ bdfy dcfff
ливерпуль выдал 2 года ..а дальше что ?
3 финала ЛЧ, 2 раза были в 1 очке от титула, всего раз пролетели мимо ЛЧ за 7 лет, выиграли все возможные титулы, он вернул команду на топ уровень.
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Jeicob Harlon
Клопп реально крут!,и футбол классный
+8
-4
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Собиратель хаоса
Ответ Михо
Клопп несомненно выдающийся тренер, но не факт что он бы навел порядок в МЮ. Там системная проблема с руководством, а рыба как известно гниет с головы
Там проблема не с руководством, а с тем, что у руководства просто другие цели. Глейзеры гении своего ремесла, просто в МЮ они пришли не за кубками. Хотя в целом согласен, Клопп им не поможет.
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Семён Жуйло
Клопп, в своё время, после Дортмунда, отказался идти в любой другой клуб БЛ. Особенно Баварию и Шальке. Из принципа, так сказать. Есть мнение, что и в АПЛ поведёт себя так же. Как минимум, возьмёт долгую паузу.
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Achilles 21
та без разницы, оба клуба могут позволить купить кого захотят
+6
-2
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Артем Коваленко
Думаю, что ни Клоп, ни Гвардиола не помогли бы МЮ, так как там большая проблема и со всем руководством.
Но не будь даже этой проблемы, оба, как мне кажется, отказались бы. Клоп, после Ливера, вряд ли пойдет тренировать другой английский топ клуб и скорее уйдет в другой чемпионат, если вообще не решит уйти на пенсию, чтобы отдохнуть от футбола.
Так же и с Гвардиолой. Его следующим клубом я вижу скорее всего команду из Италии или Франции, но не из АПЛ.
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Thomas Thomas
Ответ red hikkikomori
Комментарий удален пользователем
Кого это волнует?
Он ноет и выигрывает
Тен Хааг улыбается и проигрывает ставя антирекорды
Что лучшe?
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Мертвый
Ответ Михо
Клопп несомненно выдающийся тренер, но не факт что он бы навел порядок в МЮ. Там системная проблема с руководством, а рыба как известно гниет с головы
Глейзери поняли что они полные днищи в футболе и всю трансферную доверяли тен хаагу и он в свою очередь покупает за 100 лямов днарей типа антони и хейлундов
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glavredaktor
Ответ ВРвпопа оапоапо
Ливерпуль он не на долгую построил?
Да это же толстый тролль, ты что))
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Птюч, Ёж.
Ответ Football_legend
Ну непопадание в лч по мне так это уже провал. Хотя Клоппа и его команду на спортсе величают чуть ли не лучшей командой в Европе и лучшим тренером, хотя последний большой трофей был 4 года назад
с такой конкуренцией как в апл сложно постоянно быть наверху.
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Михо
Ответ Собиратель хаоса
Там проблема не с руководством, а с тем, что у руководства просто другие цели. Глейзеры гении своего ремесла, просто в МЮ они пришли не за кубками. Хотя в целом согласен, Клопп им не поможет.
Согласен, под проблемами я имел в виду как раз отсутствие титулов, что Глейзеры прекрасно зарабатывают на МЮ, всем хорошо известно
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Ahmet Sahetmyradow
Клоппа в барсуу🤟
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Любезный Коссутий
Гвардиола – гений на всем готовом
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red hikkikomori
Комментарий удален пользователем
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ ВРвпопа оапоапо
Ливерпуль он не на долгую построил?
конечно на долгую перспективу он строит команду, сколько лет он в Ливерпуле уже, а сколько он в Дортмунде поработал
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S. A.
Только Клопп не пойдёт в этот гадюшник
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Diego 95
Ответ Трент 66
3 финала ЛЧ, 2 раза были в 1 очке от титула, всего раз пролетели мимо ЛЧ за 7 лет, выиграли все возможные титулы, он вернул команду на топ уровень.
Финал ЛЕ
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#SharkTeam
манЮ обнищал?
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Птюч, Ёж.
Ответ Мертвый
Глейзери поняли что они полные днищи в футболе и всю трансферную доверяли тен хаагу и он в свою очередь покупает за 100 лямов днарей типа антони и хейлундов
в МЮ и до тен Хага были проблемы с трансферами. При ван Гале еще были всякие Марсьяли.
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bodros
Блин, а все так просто оказывается, взял и назначил 🤷‍♂️
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Deze Deze
Ответ rigobersong
Не видел что бы анчелотти брал ЛЧ с ПСЖ, Баварией и Челси:))
Учебник по правописанию ты, видимо, тоже не видел.
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Football_legend
Ответ Артем Коваленко
Думаю, что ни Клоп, ни Гвардиола не помогли бы МЮ, так как там большая проблема и со всем руководством. Но не будь даже этой проблемы, оба, как мне кажется, отказались бы. Клоп, после Ливера, вряд ли пойдет тренировать другой английский топ клуб и скорее уйдет в другой чемпионат, если вообще не решит уйти на пенсию, чтобы отдохнуть от футбола. Так же и с Гвардиолой. Его следующим клубом я вижу скорее всего команду из Италии или Франции, но не из АПЛ.
Гвардиола бы помог, вот только поменял бы все на свой лад. Да и Манки бы его буллили от обиды за то что обыграл их старика в двух финалах лч
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Товарищ Наркотик
Ответ Артем Коваленко
Думаю, что ни Клоп, ни Гвардиола не помогли бы МЮ, так как там большая проблема и со всем руководством. Но не будь даже этой проблемы, оба, как мне кажется, отказались бы. Клоп, после Ливера, вряд ли пойдет тренировать другой английский топ клуб и скорее уйдет в другой чемпионат, если вообще не решит уйти на пенсию, чтобы отдохнуть от футбола. Так же и с Гвардиолой. Его следующим клубом я вижу скорее всего команду из Италии или Франции, но не из АПЛ.
А куда во Франции идти кроме ПСЖ?)
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