Невилл назначил бы Клоппа в «МЮ»: «Гвардиола – гений, но Юрген работает с гораздо меньшим бюджетом»

Гари Невилл назвал тренера, которого хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед».

«Я бы назвал . Клопп работает с бюджетом, который гораздо меньше, чем у . Гвардиола – гений, и его запомнят навсегда. Но Клопп, на мой взгляд, потрясающий тренер.

Если бы вы спросили меня, кого из тренеров я бы завтра назначил в « », если бы мог, это был бы Клопп», – сказал бывший защитник манкунианцев в подкасте The Daily Ketchup.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?