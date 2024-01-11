Джейми Каррагер: «Клопп хотел Брандта, а не Салаха. Посмотрите на «МЮ» – ощущение, что тен Хаг просто купил всех, кого знает. Не думаю, что тренеры должны подписывать игроков»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Мохамед Салах Юлиан Брандт Эрик тен Хаг Футбол

Джейми Каррагер рассказал, что Юрген Клопп не хотел подписывать Мохамеда Салаха.

«Он хотел подписать Юлиана Брандта, а не его. «Ливерпуль» пытался подписать Салаха до того, как он перешел в «Челси», но затем Салах перешел в «Рому», и в кулуарах «Ливерпуля» настаивали на том, что этого игрока необходимо подписать. Вы видите, чего достиг Мохамед Салах, но все легко могло пойти по-другому.

Я действительно уверен, что идея о том, что всех игроков должны подписывать тренеры, неверна. Но тренер не должен давить на игрока.

Я не считаю, что тренеру нужно предоставить возможность делать все, что захочется. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» – это вызывает беспокойство, складывается ощущение, что [Эрик тен Хаг] просто подписал всех игроков, которых знает», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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27 комментариев
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Ответ А. Мостовой
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Это как-то мешает рассуждать?
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+20
Так то он прав
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Это ему Клопп сказал про Брандта?
Тен Хаг подписал, кого знал в виду полной несостоятельности менеджмента и скаутской службы МЮ, которая за 10 лет привезла полтора приличных игрока, зато выбросила миллиарды за списанный не нужный тренерам неликвид
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+8
Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
Теперь никому нельзя ничего не говорить если нет трофея АПЛ?
+8
-1
+7
Отличный пример нынешнее Динамо. Долгое время главные тренеры приводили в команду своих парней - кому-то кто-то нравился кто то был хорошим другом тренера - возможность заработать. нынешний менеджмент покупает игроков совещаясь со спортивным директором. и навскидку сложно сказать с кем они ошиблись, даже парня из дубля зенита довели до сборной Грузии и продали в Италию
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Так у клуба должен быть план покупок и продаж на годы вперед и стиль и путь не должен зависеть от того кто тренер.
Хороший пример РМ или Бавария. Да и в этих клубах бывают потрясения, но обычно большинство трансферов ведутся годами и клубы думают о будущем.
Путь МЮ полностью бездарен и постоянно менять всё под нового тренера которого увольняешь через 2-3 года это путь в никуда. Если МЮ правда верит в тен Хага, то он должен тренировать минимум лет 5. И только тогда можно делать выводы. А скауты и трансферный одел должны находить игроков под стиль МЮ, который выберет руководство совместно с главным тренером, а не лично главный тренер. Если тренера не будет устраивать стиль МЮ, то досвидание ищем того кого устраивает
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Ответ А. Мостовой
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И что? У Джеррарда тоже нет кубка в апл. Но его знают и будут знать еще долго , в отличии какого нибудь Джемба-Джемба.
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Старая история.
я бы тоже Брандта выбрал.
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ну может Хагу и не стоит, но у многих топовых вполне себе получается, хотя может поэтому они и топовые? да не...
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И потом случаются ситуации по типу Роналду и Сульшер. Так что пускай тренер берёт игроков
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Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
И с цифрой 1 в графе Лига Чемпионов
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Скаузер же, им есть дело только до Юнайтед
Мне кажется там Боули скоро сам и тренировать начнёт.
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Ответ Опа, Митяй
Вроде все правильно, но как всегда есть нюанс. Таким подходом ограничиваешь себе, в принципе, выбор тренеров. А их и так топовых по пальцем рук пересчитаешь.
Так Бавария, МС, РМ сами генерируют топ тренеров. Они их воспитывают. Барса в принципе раньше такая же была. Тренеры обучаются определенной системе и потом её тупо копируют. Даже Пеп это копирка системы Барсы, да с изменениями, но основу не он придумывал и уже в нем это было заложено другими. Артета сейчас пример копирки.
Зидан был учеником таким, Флик и т.д.
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Ответ Fona
2 минуты назад прочитал новость о том, что Ван Де Вен и Викарио(оба превзошли ожидания) - личный выбор Постекоглу. Вот и теперь думайте над словами Каррагера. Другое дело когда вы назначаете шарлатана и доверяете ему покупать всех подряд из аякса
Ну у удачных игроков всегда будет список людей кто их рекомендовал, про неудачных обычно сразу все молчат и никто не берет на себя ответственность
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Ответ Lyuda Kurekina
А то что Клопп и компания Мане еще в Дортмунд ХОТЕЛИ купить Каррагер умолчал
и Мбаппе они хотели и Де Брюйне (с Де Брюйне поднасрал Мауринье)
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