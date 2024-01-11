Джейми Каррагер: «Клопп хотел Брандта, а не Салаха. Посмотрите на «МЮ» – ощущение, что тен Хаг просто купил всех, кого знает. Не думаю, что тренеры должны подписывать игроков»
Джейми Каррагер рассказал, что Юрген Клопп не хотел подписывать Мохамеда Салаха.
«Он хотел подписать Юлиана Брандта, а не его. «Ливерпуль» пытался подписать Салаха до того, как он перешел в «Челси», но затем Салах перешел в «Рому», и в кулуарах «Ливерпуля» настаивали на том, что этого игрока необходимо подписать. Вы видите, чего достиг Мохамед Салах, но все легко могло пойти по-другому.
Я действительно уверен, что идея о том, что всех игроков должны подписывать тренеры, неверна. Но тренер не должен давить на игрока.
Я не считаю, что тренеру нужно предоставить возможность делать все, что захочется. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» – это вызывает беспокойство, складывается ощущение, что [Эрик тен Хаг] просто подписал всех игроков, которых знает», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
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Тен Хаг подписал, кого знал в виду полной несостоятельности менеджмента и скаутской службы МЮ, которая за 10 лет привезла полтора приличных игрока, зато выбросила миллиарды за списанный не нужный тренерам неликвид
Хороший пример РМ или Бавария. Да и в этих клубах бывают потрясения, но обычно большинство трансферов ведутся годами и клубы думают о будущем.
Путь МЮ полностью бездарен и постоянно менять всё под нового тренера которого увольняешь через 2-3 года это путь в никуда. Если МЮ правда верит в тен Хага, то он должен тренировать минимум лет 5. И только тогда можно делать выводы. А скауты и трансферный одел должны находить игроков под стиль МЮ, который выберет руководство совместно с главным тренером, а не лично главный тренер. Если тренера не будет устраивать стиль МЮ, то досвидание ищем того кого устраивает
я бы тоже Брандта выбрал.
Зидан был учеником таким, Флик и т.д.