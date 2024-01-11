Джейми Каррагер: «Клопп хотел Брандта, а не Салаха. Посмотрите на «МЮ» – ощущение, что тен Хаг просто купил всех, кого знает. Не думаю, что тренеры должны подписывать игроков»

Джейми Каррагер рассказал, что Юрген Клопп не хотел подписывать Мохамеда Салаха.

«Он хотел подписать , а не его. « » пытался подписать Салаха до того, как он перешел в «Челси», но затем Салах перешел в «Рому», и в кулуарах «Ливерпуля» настаивали на том, что этого игрока необходимо подписать. Вы видите, чего достиг , но все легко могло пойти по-другому.

Я действительно уверен, что идея о том, что всех игроков должны подписывать тренеры, неверна. Но тренер не должен давить на игрока.

Я не считаю, что тренеру нужно предоставить возможность делать все, что захочется. Посмотрите на « » – это вызывает беспокойство, складывается ощущение, что [ ] просто подписал всех игроков, которых знает», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам