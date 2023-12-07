«Пеп прошелся по Невиллу и Каррагеру, теперь – Клопп. Тренеры стали такими обидчивыми! Юрген – большой ребенок». Агбонлахор о конфликтах с экспертами и журналистами
Габриэль Агбонлахор считает, что тренеры топ-клубов слишком обидчивые.
Вчера главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп повздорил с журналистом из-за шутки о раннем начале матча против «Кристал Пэлас». До этого возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вступил в перепалку с ТВ-экспертами Джейми Каррагером и Гари Невиллом.
«Клопп – большой ребенок, не так ли? Хотеть пошутить об этом вполне нормально. Бедный ведущий Маркус Баклэнд пошутил по этому поводу... Посмейся, Клопп, посмейся, большой ты ребенок!
Они очень обидчивые, эти тренеры, не так ли? Пеп Гвардиола прошелся по Гари Невиллу и Джейми Каррагеру, Майке Ричардсу и Рою Ходжсону, а теперь – Клопп!
Ведущие уже не знают, когда с тренерами можно пошутить, они такие чувствительные!» – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире Talksport.
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мало того, что набрали чашек с МЮ, так и на евро 1996 (одном из лучших турниров для английской сборной) были не на последних ролях, хотя лет им было до 20
только с Германией, если не ошибаюсь, ни один, ни второй на поле со старта не играли
так что не нужно рассказывать, что они поленья