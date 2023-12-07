«Пеп прошелся по Невиллу и Каррагеру, теперь – Клопп. Тренеры стали такими обидчивыми! Юрген – большой ребенок». Агбонлахор о конфликтах с экспертами и журналистами

Габриэль Агбонлахор считает, что тренеры топ-клубов слишком обидчивые.

Вчера главный тренер « » повздорил с журналистом из-за шутки о раннем начале матча против «Кристал Пэлас». До этого возглавляющий « » Пеп Гвардиола вступил в перепалку с ТВ-экспертами Джейми Каррагером и .

«Клопп – большой ребенок, не так ли? Хотеть пошутить об этом вполне нормально. Бедный ведущий Маркус Баклэнд пошутил по этому поводу... Посмейся, Клопп, посмейся, большой ты ребенок!

Они очень обидчивые, эти тренеры, не так ли? прошелся по Гари Невиллу и Джейми Каррагеру, Майке Ричардсу и Рою Ходжсону, а теперь – Клопп!

Ведущие уже не знают, когда с тренерами можно пошутить, они такие чувствительные!» – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире Talksport.

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