«Пеп прошелся по Невиллу и Каррагеру, теперь – Клопп. Тренеры стали такими обидчивыми! Юрген – большой ребенок». Агбонлахор о конфликтах с экспертами и журналистами

Теги Гари Невилл Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Юрген Клопп Рой Ходжсон Габриэль Агбонлахор Пеп Гвардиола Футбол

Габриэль Агбонлахор считает, что тренеры топ-клубов слишком обидчивые.

Вчера главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп повздорил с журналистом из-за шутки о раннем начале матча против «Кристал Пэлас». До этого возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вступил в перепалку с ТВ-экспертами Джейми Каррагером и Гари Невиллом.

«Клопп – большой ребенок, не так ли? Хотеть пошутить об этом вполне нормально. Бедный ведущий Маркус Баклэнд пошутил по этому поводу... Посмейся, Клопп, посмейся, большой ты ребенок!

Они очень обидчивые, эти тренеры, не так ли? Пеп Гвардиола прошелся по Гари Невиллу и Джейми Каррагеру, Майке Ричардсу и Рою Ходжсону, а теперь – Клопп!

Ведущие уже не знают, когда с тренерами можно пошутить, они такие чувствительные!» – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в эфире Talksport.

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12 комментариев
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А мне вот интересно, что бездарем Каррагера назвали и он обиделся, разве это не та же критика? Почему одним можно обижаться, а другим нет? Все правильно, открыл рот - получил в ответ. Что тут такого?
+19
-2
+17
Ответ Валера, уходи!!!
если бы во времена Невиллов было такое количество "экспердов" я представляю как этих поленьев чихвостили везде и всюду...
Эксперты были, интернета не было у каждого в кармане
+8
0
+8
если бы во времена Невиллов было такое количество "экспердов" я представляю как этих поленьев чихвостили везде и всюду...
+8
-3
+5
Такие бездари как Агбонлахор каждую неделю, ради просмотров, накидывают на вентилятор ,не задумываясь о последствиях.Потом недоумевают, почему летит ответка.
+6
-1
+5
Ответ Валера, уходи!!!
если бы во времена Невиллов было такое количество "экспердов" я представляю как этих поленьев чихвостили везде и всюду...
во времена Невиллов Гари и Фил были даже не таким уж плохими исполнителями как многим сейчас кажется
мало того, что набрали чашек с МЮ, так и на евро 1996 (одном из лучших турниров для английской сборной) были не на последних ролях, хотя лет им было до 20
только с Германией, если не ошибаюсь, ни один, ни второй на поле со старта не играли

так что не нужно рассказывать, что они поленья
+4
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Это они еще про тренерский гений навилла не упоминали :)
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Вы специально такую фото взяли для новости? 😆
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Да как раз самые обидчивые, это негры)
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Агбалахар что в своей карьере хоть раз претендовал на хоть какой то трофей то
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