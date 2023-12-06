Пеп о словах экспертов про самоуспокоенность «Ман Сити»: «Невилл не побеждал в АПЛ 4 раза подряд в лучшие годы «МЮ». Каррагер не выиграл ни разу»

Пеп Гвардиола атаковал экспертов после их слов про самоуспокоенность «Ман Сити».

В трех последних матчах в рамках АПЛ « » набрал 3 очка – команда играла с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).

Эксперты Sky Sports – бывшие футболисты , и Майка Ричардс – связали это с самоуспокоенностью команды после требла в прошлом сезоне.

«Невилл знает, насколько это сложно [выиграть титул в 4-й раз подряд], иначе бы он победил в 4 раза подряд в лучшие годы «МЮ». Но он этого не сделал. Возможно, они в «Юнайтед» испытывали такое чувство, отсюда и такие заявления. Но к нашей команде это не относится, без вариантов.

Каррагер ни разу не выиграл титул АПЛ. не побеждал 4 раза подряд, никогда. Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Дело не в самоуспокоенности. Возможно, я и ошибаюсь, но не думаю, что дело в этом.

Я знаю своих игроков. У меня такое ощущение, что если мы сохраним этот уровень, то снова выиграем Премьер-лигу.

У меня не создается ощущения, что мы занимаемся самолюбованием или играем так, как будто не уважаем соперников. Ничего подобного», – сказал главный тренер «Сити».

После 14 матчей команда набрала 30 очков и занимает текущее 3-е место в таблице.

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