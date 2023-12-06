Пеп о словах экспертов про самоуспокоенность «Ман Сити»: «Невилл не побеждал в АПЛ 4 раза подряд в лучшие годы «МЮ». Каррагер не выиграл ни разу»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Джейми Каррагер Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола атаковал экспертов после их слов про самоуспокоенность «Ман Сити».

В трех последних матчах в рамках АПЛ «Манчестер Сити» набрал 3 очка – команда играла с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3). 

Эксперты Sky Sports – бывшие футболисты Гари Невилл, Джейми Каррагер и Майка Ричардс – связали это с самоуспокоенностью команды после требла в прошлом сезоне. 

«Невилл знает, насколько это сложно [выиграть титул в 4-й раз подряд], иначе бы он победил в АПЛ 4 раза подряд в лучшие годы «МЮ». Но он этого не сделал. Возможно, они в «Юнайтед» испытывали такое чувство, отсюда и такие заявления. Но к нашей команде это не относится, без вариантов. 

Каррагер ни разу не выиграл титул АПЛ. Майка Ричардс не побеждал 4 раза подряд, никогда. Честно говоря, мне нечего сказать про экспертов. Дело не в самоуспокоенности. Возможно, я и ошибаюсь, но не думаю, что дело в этом. 

Я знаю своих игроков. У меня такое ощущение, что если мы сохраним этот уровень, то снова выиграем Премьер-лигу.

У меня не создается ощущения, что мы занимаемся самолюбованием или играем так, как будто не уважаем соперников. Ничего подобного», – сказал главный тренер «Сити». 

После 14 матчей команда набрала 30 очков и занимает текущее 3-е место в таблице.

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10 комментариев
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Пеп разный, но это очень большой тренер, достойный всяких похвал.
И здесь он прав. Что Каррагер может посоветовать Пепу?
Наелись ли побед игроки Пепа? Возможно! Но он умеет возбуждать аппетит у своих игроков. Доказано не раз!
+9
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Ну соперники то у Ман Сити в последних 3 х играх были серъезные, поетому и критиковать рановато. А эксперты язык должны разминать, им за это деньги платят.
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Ничьи с Челси и ТТХ - огненные. С Ливером поспокойнее, конечно, было. Но говорить про самоуспокоенность сегодняшнего МанСити как-то не к месту...
+2
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+2
Ответ rusichi
Пеп разный, но это очень большой тренер, достойный всяких похвал. И здесь он прав. Что Каррагер может посоветовать Пепу? Наелись ли побед игроки Пепа? Возможно! Но он умеет возбуждать аппетит у своих игроков. Доказано не раз!
Вроде Карра ничего не советовал
+1
0
+1
«Ай, Моська! Знать она сильна, коль лает на слона» И.А. Крылов.
У меня всё. 😂😂😂
0
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Ответ rusichi
Пеп разный, но это очень большой тренер, достойный всяких похвал. И здесь он прав. Что Каррагер может посоветовать Пепу? Наелись ли побед игроки Пепа? Возможно! Но он умеет возбуждать аппетит у своих игроков. Доказано не раз!
Холланд голоден до побед
0
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