Хави про 2:0 с «Осасуной»: «Нормальная, но не блестящая игра, они хорошо закрываются. В финале с «Реалом» шансы 50 на 50»

Хави подвел итоги матча с «Осасуной» (2:0).

«Игра шла отрезками. Было сложно. Они очень хорошо закрываются, одна из лучших команд в защите. Мы знали, что игра не будет комфортной. Мы должны поздравить «Осасуну».

В целом, мы провели нормальным матч. Мы счастливы, мы в финале, будет класико. Теперь мы должны насладиться финалом.

С «Осасуной» было не блестящая игра, но нормальная. Мы заслужили выход в финал. Это придаст нам боевого духа и уверенности перед воскресеньем.

У « » все хорошо, я видел их вчера очень хорошо. Шансы пятьдесят на пятьдесят», – сказал тренер «Барселоны».

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