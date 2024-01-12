Хави про 2:0 с «Осасуной»: «Нормальная, но не блестящая игра, они хорошо закрываются. В финале с «Реалом» шансы 50 на 50»

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Хави Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Хави подвел итоги матча с «Осасуной» (2:0).

«Игра шла отрезками. Было сложно. Они очень хорошо закрываются, одна из лучших команд в защите. Мы знали, что игра не будет комфортной. Мы должны поздравить «Осасуну».

В целом, мы провели нормальным матч. Мы счастливы, мы в финале, будет класико. Теперь мы должны насладиться финалом.

С «Осасуной» было не блестящая игра, но нормальная. Мы заслужили выход в финал. Это придаст нам боевого духа и уверенности перед воскресеньем.

У «Реала» все хорошо, я видел их вчера очень хорошо. Шансы пятьдесят на пятьдесят», – сказал тренер «Барселоны».

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25 комментариев
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Осасуна до 60 минуты играла 10 человек за линией мяча! 3 раза за это время попытаюсь выбежать в контр атаку! О чем и речь!
Дожали молодцы, но без креавтивного центра тяжело!
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Добротный матч Барса провела, Ямаль классно вышел, да и в защите надежно отыграли. В Эль классико всегда шансы 50/50, матч будет 🔥
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Ответ SamSam
К концовке могли пропустить пару голов, с такой обороной Реал точно выиграет Барсу
да не сдерживай себя, Осасуна должна была громить Барсу в пять мячей, не меньше
+9
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+2
Ответ Футбол_это_жизнь
Осасуна до 60 минуты играла 10 человек за линией мяча! 3 раза за это время попытаюсь выбежать в контр атаку! О чем и речь! Дожали молодцы, но без креавтивного центра тяжело!
Это не отменяет того , что Барса играет ужасно. Куча ненужного брака + сами себя загоняют в ловушки на флангах своим идиотским читаемым перепасом ’по книжке’ +Постоянно никто не понимают ,кто первым должен встречать того или иного игрока .
Спасибо сегодня Осасуны браковала еще больше и большинство отскоков в пограничных ситуациях были за Барселону
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Комментарий удален пользователем
Нормальная игра, не по вкусу вкусно, но по сути вкусно
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фанаты Мадрида быстро забыли как страдала их команда в матчах с той же Осасуной ....
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Согласен с Хави. В класико не бывает фаворита. Ждем красивый футбол 👍🏻
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че тигриньо не играл?
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Уверен в победе Барсы!
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Ответ kaka10
Комментарий удален пользователем
Стандарты Милана - радоваться трофею раз в 10 лет))
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Ответ Футбол_это_жизнь
Осасуна до 60 минуты играла 10 человек за линией мяча! 3 раза за это время попытаюсь выбежать в контр атаку! О чем и речь! Дожали молодцы, но без креавтивного центра тяжело!
А что им делать если наши калеки пасуются в центре? бежать в атаку? В этом вся проблема Барсы. Берут мяч, останавливаются, дают сопернику откатиться и потом с умным видом катают в центре. Где скорость, игра в одно касание?
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Ответ Ilyas Nishanbaev
че тигриньо не играл?
сыграет в кубке, с командой третьей лиги. пока что это его уровень, увы.
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Ответ Роман
Хави только молиться на судей остаётся.
про судей ты все хорошо знаешь, маргариновый ты наш 😂
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