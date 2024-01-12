Хави о матче с «Реалом»: «В финалах не играют, их выигрывают, но в класико не бывает фаворитов. Надеюсь на такой финал, как в прошлом году»

Хави выразил надежду на то, что «Барселона» обыграет «Реал» в финале.

Сегодня каталонцы победили «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Надеюсь [мы выиграем], это финал. В финалах не играют, их выигрывают.

Мы хотим конкурировать с соперником, которого я увидел в очень хорошем состоянии вчера.

Но в класико не бывает фаворитов. Надеюсь, у нас получится такой финал, как в прошлом году («Барса» победила со счетом 3:1 – Sports.ru).

Мы действующие чемпионы, и, по крайней мере, мы будем наслаждаться финалом», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.

Игра « » и «Барселоны» состоится 14 января, начало – в 22:00 по московскому времени.

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