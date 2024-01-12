Хави о матче с «Реалом»: «В финалах не играют, их выигрывают, но в класико не бывает фаворитов. Надеюсь на такой финал, как в прошлом году»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Хави выразил надежду на то, что «Барселона» обыграет «Реал» в финале.

Сегодня каталонцы победили «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Надеюсь [мы выиграем], это финал. В финалах не играют, их выигрывают.

Мы хотим конкурировать с соперником, которого я увидел в очень хорошем состоянии вчера.

Но в класико не бывает фаворитов. Надеюсь, у нас получится такой финал, как в прошлом году («Барса» победила со счетом 3:1 – Sports.ru).

Мы действующие чемпионы, и, по крайней мере, мы будем наслаждаться финалом», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави в эфире Movistar.

Игра «Реала» и «Барселоны» состоится 14 января, начало – в 22:00 по московскому времени.

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18 комментариев
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Выскажу мнение нейтрального болельщика, который немного симпатизирует Барсе - посмотрел оба полуфинала - по игре Реал значительно сильнее...
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Интересно, состоится ли матч в СА, а то там местная спецоперация понеслась.
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Вот читаешь эти вью с Хави и думаешь..какой же он болван...Десять раз за неделю напомнил что он действующий чемпион..К чему это в данной компании?
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Чави, это фраза про Реал в финалах ЛЧ
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Днк... Бла бла бла...днк..
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Ответ fantast1c
Интересно, состоится ли матч в СА, а то там местная спецоперация понеслась.
Какая ещё операция ?
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Хави:" Во первых, я тебя приветствую "
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Вот тут я бы его не тролил !
Все сказал правильно про финалы , а то , что про победу Барселоны уточнил ,так какой же тренер скажет , что не верит в свою победу ?
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Хави: «Во-первых в финалах не играют, а выигрывают. А во-вторых в класико не бывает фаворитов»
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Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Выскажу мнение нейтрального болельщика, который немного симпатизирует Барсе - посмотрел оба полуфинала - по игре Реал значительно сильнее...
Здраво и по делу
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Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Выскажу мнение нейтрального болельщика, который немного симпатизирует Барсе - посмотрел оба полуфинала - по игре Реал значительно сильнее...
Не сильнее а голы им удаются легче.. так правильнее! А так в обороне не совсем надежно но соперники мажут из убойных позиции то кипер в деле, в атаке толком моментов не создают, только из стандартов и в контратаке.. позиционные атаки оставляет желать лучшего.удивляет что комментаторы кричат "момееееент" при каждом навесе даже если навес не точный.. у Барсы в игре проблемы но Реал отнюдь не лучше, просто везет им в этом сезоне больше, как Барсе в прошлом сезоне
В финале Реал фаворит но думаю Барса победит.
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Надейся! А там, видно будет.
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Победа Реала,Беллингем гол.
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Уверен что Барселона легко разберётся С реалом. выдаст отличный матч.
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Ответ Benjamin
С учетом того, что в последнем классико Барса смотрелась лучше Реала, фаворита действительно нету
главное, чтобы не встали автобусом, как адепты Симеоне в дополнительное время: жду красивой игры от Барсы, а Реал её покажет "по умолчанию"☝️
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