Хави о матче с «Реалом»: «В финалах не играют, их выигрывают, но в класико не бывает фаворитов. Надеюсь на такой финал, как в прошлом году»
Хави выразил надежду на то, что «Барселона» обыграет «Реал» в финале.
Сегодня каталонцы победили «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.
«Надеюсь [мы выиграем], это финал. В финалах не играют, их выигрывают.
Мы хотим конкурировать с соперником, которого я увидел в очень хорошем состоянии вчера.
Но в класико не бывает фаворитов. Надеюсь, у нас получится такой финал, как в прошлом году («Барса» победила со счетом 3:1 – Sports.ru).
Мы действующие чемпионы, и, по крайней мере, мы будем наслаждаться финалом», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави в эфире Movistar.
Игра «Реала» и «Барселоны» состоится 14 января, начало – в 22:00 по московскому времени.
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Все сказал правильно про финалы , а то , что про победу Барселоны уточнил ,так какой же тренер скажет , что не верит в свою победу ?
В финале Реал фаворит но думаю Барса победит.