«Челси» интересен Эван Фергюсон, «Брайтон» запросит 100+ млн фунтов за 19-летнего форварда. «Синие» заплатили «чайкам» больше 200 млн за 3 окна

«Челси» интересен нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, лондонский клуб уже давно проявляет интерес к 19-летнему футболисту, но «Брайтон» будет противиться попыткам купить ирландца, который недавно подписал новый контракт сроком до 2029 года.

У «Челси» запросят за более 100 миллионов фунтов, так как у « » нет необходимости продавать игроков. Кроме того, клуб не хочет отпускать в « » еще одну звезду после того, как летом в лондонский клуб за 115 миллионов фунтов перешел Мойсес Кайседо.

Нежелание «Брайтона» отпускать Фергюсона в «Челси» считается главным препятствием для осуществления потенциальной сделки.

Кандидатура Эвана вписывается в трансферную политику «Челси», который подписывает преимущественно молодых игроков. В случае его трансфера клубу не пришлось бы нарушать принципы клубной зарплатной ведомости – на этот шаг придется пойти ради трансфера форварда топ-уровня. Виктор Осимхен («Наполи») и Айвен Тоуни («Брентфорд») могут запросить зарплату в 200+ тысяч фунтов в неделю. Фергюсон, вероятно, согласился бы и на половину от этой суммы.

Ранее «Челси» покупал у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью за 63 млн фунтов, вратаря Роберта Санчеса за 25 млн фунтов, а также платил 21,5 млн фунтов, чтобы назначить Грэма Поттера – это по-прежнему рекордная компенсация за тренера в мировом футболе. Также из «Брайтона» в «Челси» перешли спортивный директор Пол Уинстенли, скаут Кайл Маколей и тренер вратарей Бен Робертс.

За три трансферных окна «Челси» в общей сложности заплатил «Брайтону» более 200 млн фунтов.

В этом сезоне Фергюсон забил 6 голов в 24 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам