«Челси» интересен Эван Фергюсон, «Брайтон» запросит 100+ млн фунтов за 19-летнего форварда. «Синие» заплатили «чайкам» больше 200 млн за 3 окна

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон деньги Эван Фергюсон Футбол

«Челси» интересен нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон.

Как сообщает журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, лондонский клуб уже давно проявляет интерес к 19-летнему футболисту, но «Брайтон» будет противиться попыткам купить ирландца, который недавно подписал новый контракт сроком до 2029 года.

У «Челси» запросят за Фергюсона более 100 миллионов фунтов, так как у «Брайтона» нет необходимости продавать игроков. Кроме того, клуб не хочет отпускать в «Челси» еще одну звезду после того, как летом в лондонский клуб за 115 миллионов фунтов перешел Мойсес Кайседо.

Нежелание «Брайтона» отпускать Фергюсона в «Челси» считается главным препятствием для осуществления потенциальной сделки.

Кандидатура Эвана вписывается в трансферную политику «Челси», который подписывает преимущественно молодых игроков. В случае его трансфера клубу не пришлось бы нарушать принципы клубной зарплатной ведомости – на этот шаг придется пойти ради трансфера форварда топ-уровня. Виктор Осимхен («Наполи») и Айвен Тоуни («Брентфорд») могут запросить зарплату в 200+ тысяч фунтов в неделю. Фергюсон, вероятно, согласился бы и на половину от этой суммы.

Ранее «Челси» покупал у «Брайтона» защитника Марка Кукурелью за 63 млн фунтов, вратаря Роберта Санчеса за 25 млн фунтов, а также платил 21,5 млн фунтов, чтобы назначить Грэма Поттера – это по-прежнему рекордная компенсация за тренера в мировом футболе. Также из «Брайтона» в «Челси» перешли спортивный директор Пол Уинстенли, скаут Кайл Маколей и тренер вратарей Бен Робертс.

За три трансферных окна «Челси» в общей сложности заплатил «Брайтону» более 200 млн фунтов.

В этом сезоне Фергюсон забил 6 голов в 24 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Статистику 19-летнего форварда можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да не, ну не может быть боули такой тупой
+58
0
+58
Брайтон уже выписал для Боэли карточку постоянного лоха, ой, клиента?
+30
-2
+28
Боули по-любому не купить игроки дешевле 100 лямов.
+12
0
+12
Я так понимаю, что у Челси теперь в Брайтоне есть карта лояльности, скидки от количества покупок и накопление баллов?
+8
0
+8
Проще было сразу Брайтон купить
+7
0
+7
Это уже не смешно (хоть не было и до этого). Фергюссон, как говорится, "оверхайп" и точно не тот, кто нужен Челси. Надеюсь, Боули хватит мозгов не подпитывать в очередной раз Брайтон, ведь должен его хоть чему-то научить опыт с покупкой Кукурельи и Кайседо?
+5
0
+5
Ответ Магомед Беков
да не, ну не может быть боули такой тупой
Куда еще тупее?)
+4
0
+4
Ответ Сергей Орлов
Господи, зачем Челси это британское полено?
Нужно 11 поле́н чтоб ЛЧ выиграть
+4
0
+4
Они так ничего и не поняли. Очередной молодой кот в мешке. Купите опытного нападающего на два сезона.
+2
0
+2
Ответ Магомед Беков
да не, ну не может быть боули такой тупой
Кто то фильм «тупой, еще тупее» воспринял как жизненный девиз)
+2
0
+2
Ничему их жизнь не учит!
+1
0
+1
Господи, зачем Челси это британское полено?
+2
-1
+1
Ответ Виталий Ан
Кто то фильм «тупой, еще тупее» воспринял как жизненный девиз)
Вот реально Боули очень похож на друга персонажа Джима Керри (Ллойд Кристмас) , Джеффа Дэниэлса (Гарри Дан)
+1
0
+1
А когда не интересовались?
+1
0
+1
Надо Брайтону запросить 50 млн + Кайседо 🤣
+1
0
+1
Ответ Achilles 21
судя по всему они так скрыто брайтон спонсируют:)
Может быть это план на будущее, чтобы Брайтон топом сделать)
+1
0
+1
А ведь летом его могли продать за 50 лямов всего))
0
0
0
Возможно у них совместный бизнес, а вы сразу тупым обзываете!
0
0
0
Ахахаха
0
0
0
Ответ alesel
Проще было сразу Брайтон купить
И дешевле бы вышло :))
0
0
0
Ответ Кефтеме
Нужно 11 поле́н чтоб ЛЧ выиграть
12, по 4-4-3 играем же.
0
0
0
Ответ Никита Китаев
12, по 4-4-3 играем же.
Точно!
0
0
0
6 голов в 24 матчах и из них 3 гола в одном матче. Боулинг заберёт с отрывом звание «наитупейший владелец в футболе» если отдаст 100к за ирландца
0
0
0
Так и знал, что Фергюсон рано или поздно окажется у нас
0
0
0
Брайтон по старой, наработанной схеме просит у Челси 100 лямов, а они соглашаются... Ну не идиоты ли???
0
0
0
Если у паренька есть мозги, то ему стоит еще поиграть пару сезонов за Брайтон
0
0
0
Что, опять? Лучше за эти бабки осимхена сторговать.
0
0
0
между челси и мю видимо заочное соревнование на дорогие провальные трансферы.
0
0
0
судя по всему они так скрыто брайтон спонсируют:)
+1
-1
0
Ответ Акира_1
Брайтон уже выписал для Боэли карточку постоянного лоха, ой, клиента?
VIP LOH.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий