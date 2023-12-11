«Челси» может продать Галлахера в январе, чтобы подписать форварда. «Тоттенхэму» хавбек все еще интересен

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Маурисио Почеттино Айвен Тоуни Виктор Осимхен Конор Галлахер деньги Футбол

«Челси» может зимой продать Конора Галлахера.

Лондонцы еще летом готовы были продать 23-летнего воспитанника. «Тоттенхэм» был готов заплатить 40 млн фунтов.

По данным Daily Mail, в январе «Челси» снова рассмотрит варианты продажи Галлахера, чтобы выручить средства, которые могут помочь подписать форварда.

На приобретении футболиста в атаку настаивает главный тренер «синих» Маурисио Почеттино, среди кандидатов – Айвен Тоуни («Брентфорд») и Виктор Осимхен («Наполи»).

Продажа Конора позволит «Челси» избежать нарушения финансовых правил АПЛ. «Тоттенхэм» по-прежнему заинтересован в хавбеке.

В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 15 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

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31 комментарий
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Продать воспитанника и возможно лучшего игрока первой половины чемпионата ? Ну вообще не удивлюсь ничему уже
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+40
позорники, один из лучших в нынешней команде
+19
-4
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Ответ Pashen_23
Продать воспитанника и возможно лучшего игрока первой половины чемпионата ? Ну вообще не удивлюсь ничему уже
Воспитанника как раз самая тема продавать чтобы выправить финансы. Там учет хитрый. А вот, то что он единственный бегает в центре поля это факт.
+11
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+11
Вроде и полезен, но позиции чёткой нет. В паре цпз места нет, десяткой - креатива нет, к тому же команда лишается одного атакующего игрока, Палмеру приходится идти на фланг
Затыкать им дыры? Можно. Сушить игру? Тоже можно. Стоит ли оно того, если можно выгодно продать? Я не знаю.
+10
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+8
Daily mail желтуха та еще
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+4
Ответ alesel
Кто играть будет?
Я что-то пропустил? Ещё три месяца назад у Челси было 50 человек в составе, из них половина - центрхавы, а теперь там некому играть?
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Microsoft объявила, что прекратит поддержку Windows 10 в октябре 2025 года.
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Кто играть будет?
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Ответ Pashen_23
Продать воспитанника и возможно лучшего игрока первой половины чемпионата ? Ну вообще не удивлюсь ничему уже
Ты задал вполне риторический вопрос, но в случае с Челси ответ может быть любым
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Ответ alesel
Пропустил травмы
Ну, травмы - временное явление, да и в этом сезоне Челси всё равно ни на что не претендует.
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Вот дикари, лучше кудрявого продайте и всяких мадуэке
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Ответ alesel
Кто играть будет?
Угочуква, Чуквуэмека, Мадуэке и Нкунку, в запасе Чалоба. Какие Галлахеры, я вас умоляю!)))
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Ответ Tiger Goose
Microsoft объявила, что прекратит поддержку Windows 10 в октябре 2025 года.
Да уж, на 10 лет их только хватило.
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Ответ Антон Пелипенко
позорники, один из лучших в нынешней команде
Это и печально, что обычный работяга от сохи Галлахер лучший в нынешнем Челси. Его уровень это середняк АПЛ, и если такие футболисты будут в основе на ведущих ролях, то в середняках и останемся.
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Ответ Дэвид_Мойес
Я что-то пропустил? Ещё три месяца назад у Челси было 50 человек в составе, из них половина - центрхавы, а теперь там некому играть?
Пропустил травмы
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Ответ alesel
Кто играть будет?
Десятка - Палмер, Чуквуемека и Нкунку
ЦПЗ - Кайседо, Энцо, Лавиа, Угочуква
понятно, это без учёта травм
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Галахер конечно не уровень основы Челси. В любом составе последних 20 лет он бы грел банку, что собственно говоря он и делал до этого сезона.
Но прикол в том, что он чисто на желании и характере лучший игрок сезона в Челси.
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Лучший игрок клуба "прямо сейчас".
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Продавайте, у Постекоглу уверен будет рвать
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В КП был 🔥 Стоило Челси вернуть его — сдулся
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боули хоть чтото хорошее за все это время для команды сделал?
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Сомнительная идея, да и источник желтый.
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нормальный шаг на самом деле. но без решения проблемы с обоими флангами защиты ни нормальный форвард, ни возвращение нкунку не помогут
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надо продать Мудрика и делов
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