«Челси» может продать Галлахера в январе, чтобы подписать форварда. «Тоттенхэму» хавбек все еще интересен

«Челси» может зимой продать Конора Галлахера.

Лондонцы еще летом готовы были продать 23-летнего воспитанника. «Тоттенхэм» был готов заплатить 40 млн фунтов.

По данным Daily Mail, в январе «Челси» снова рассмотрит варианты продажи , чтобы выручить средства, которые могут помочь подписать форварда.

На приобретении футболиста в атаку настаивает главный тренер «синих» , среди кандидатов – («Брентфорд») и («Наполи»).

Продажа Конора позволит « » избежать нарушения финансовых правил . « » по-прежнему заинтересован в хавбеке.

В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 15 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

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