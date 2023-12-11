«Челси» может продать Галлахера в январе, чтобы подписать форварда. «Тоттенхэму» хавбек все еще интересен
«Челси» может зимой продать Конора Галлахера.
Лондонцы еще летом готовы были продать 23-летнего воспитанника. «Тоттенхэм» был готов заплатить 40 млн фунтов.
По данным Daily Mail, в январе «Челси» снова рассмотрит варианты продажи Галлахера, чтобы выручить средства, которые могут помочь подписать форварда.
На приобретении футболиста в атаку настаивает главный тренер «синих» Маурисио Почеттино, среди кандидатов – Айвен Тоуни («Брентфорд») и Виктор Осимхен («Наполи»).
Продажа Конора позволит «Челси» избежать нарушения финансовых правил АПЛ. «Тоттенхэм» по-прежнему заинтересован в хавбеке.
В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 15 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.
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Затыкать им дыры? Можно. Сушить игру? Тоже можно. Стоит ли оно того, если можно выгодно продать? Я не знаю.
ЦПЗ - Кайседо, Энцо, Лавиа, Угочуква
понятно, это без учёта травм
Но прикол в том, что он чисто на желании и характере лучший игрок сезона в Челси.