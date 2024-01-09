Почеттино о трансферах «Челси»: «Чтобы кого-то подписать, продавать необязательно. Вокруг клубов ходит много слухов»

Маурисио Почеттино не считает, что «Челси» необходимо продавать игроков в январе.

«Это не так. Вы знаете, что вокруг клубов ходит множество слухов. Мне об этом не говорят.

Необязательно кого-то продавать, чтобы подписать нескольких игроков», – сказал главный тренер «Челси».

Для новых покупок «Челси» нужно продавать воспитанников. Под угрозой даже капитан

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