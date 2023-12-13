«Челси» продолжит заключать контракты на 8 лет после ограничения амортизации трансферов. Клуб уверен, что нарушение ФФП ему не грозит

«Челси» планирует заключать 8-летние контракты, несмотря на решение клубов АПЛ.

Ранее стало известно, что 15 из 20 клубов АПЛ, включая «Челси», проголосовали за ограничение амортизации трансферов до 5 лет.

Как пишет The Telegraph, в ходе встречи представителей клубов «Челси» упрямо настаивал на том, что планирует заключать восьмилетние контракты, несмотря на то, что клубы Премьер-лиги проголосовали за закрытие лазейки, которая позволяла им распределять трансферные выплаты на срок более пяти лет.

Понимая, что голосование пройдет успешно, «Челси» присоединился к ним и стал одним из клубов, проголосовавших за закрытие лазейки, но их попытка отменить результаты голосования задним числом провалилась.

Клубы по-прежнему смогут заключать контракты на срок более пяти лет, но амортизация будет распределяться лишь на первые пять лет контракта – в соответствии с решением УЕФА, принятым летом. Это означает, что больше нет никакой финансовой выгоды в предоставлении игрокам восьмилетних контрактов вместо пяти, но «Челси» придерживается своей линии и собирается продолжить подписывать игроков, которых в клубе называют «элитными» молодыми талантами, на длительный срок.

В «Челси» убеждены, что над клубом нет угрозы нарушения правил финансового фэйр-плей. Источники в « » сообщают, что клуб соответствующим образом подготовился к изменению правил амортизации в . Это отчасти объясняет, почему «синие» согласились с результатами голосования и поддержал ограничение амортизации трансферов до 5 лет.

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