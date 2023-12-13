«Челси» продолжит заключать контракты на 8 лет после ограничения амортизации трансферов. Клуб уверен, что нарушение ФФП ему не грозит

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Челси» планирует заключать 8-летние контракты, несмотря на решение клубов АПЛ.

Ранее стало известно, что 15 из 20 клубов АПЛ, включая «Челси», проголосовали за ограничение амортизации трансферов до 5 лет.

Как пишет The Telegraph, в ходе встречи представителей клубов «Челси» упрямо настаивал на том, что планирует заключать восьмилетние контракты, несмотря на то, что клубы Премьер-лиги проголосовали за закрытие лазейки, которая позволяла им распределять трансферные выплаты на срок более пяти лет.

Понимая, что голосование пройдет успешно, «Челси» присоединился к ним и стал одним из клубов, проголосовавших за закрытие лазейки, но их попытка отменить результаты голосования задним числом провалилась.

Клубы по-прежнему смогут заключать контракты на срок более пяти лет, но амортизация будет распределяться лишь на первые пять лет контракта – в соответствии с решением УЕФА, принятым летом. Это означает, что больше нет никакой финансовой выгоды в предоставлении игрокам восьмилетних контрактов вместо пяти, но «Челси» придерживается своей линии и собирается продолжить подписывать игроков, которых в клубе называют «элитными» молодыми талантами, на длительный срок.

В «Челси» убеждены, что над клубом нет угрозы нарушения правил финансового фэйр-плей. Источники в «Челси» сообщают, что клуб соответствующим образом подготовился к изменению правил амортизации в АПЛ. Это отчасти объясняет, почему «синие» согласились с результатами голосования и поддержал ограничение амортизации трансферов до 5 лет.

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23 комментария
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Ответ damondiamond
новость через 5 лет: "Челси лишён места в АПЛ, клуб начнёт новый сезон в Лиге 1"
Французской?
+40
-1
+39
новость через 5 лет: "Челси лишён места в АПЛ, клуб начнёт новый сезон в Лиге 1"
+18
-3
+15
Правильно, что не парятся. А в случае чего накажут Эвертон.
+17
-3
+14
Ответ Phantom1289
Ну так а почему ему что то должно грозить, если никто и не запрещал заключать контракты на 8 лет. Там речь идет о том, что нельзя стоимость затраты на игрока раскидывать на 8 лет контракта. Только на 5 теперь можно. И все. В чем проблема то?
Естественно, чёрным по белому сказано, что Челси продолжит заключать контракты на 8 лет, но при этом строго в соответствии с принятым требованием распределять сумму на 5 лет, ничего не нарушая. Но процентов 80 читателей спортса не поймут смысл статьи, даже если перечитают её 5 раз. А многие и вовсе заголовок прочтут и бегут язвить в комменты
+6
-1
+5
Ну так а почему ему что то должно грозить, если никто и не запрещал заключать контракты на 8 лет. Там речь идет о том, что нельзя стоимость затраты на игрока раскидывать на 8 лет контракта. Только на 5 теперь можно. И все. В чем проблема то?
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слабоумие и отвага
+4
-1
+3
Надо наказать еще разок Эвертон в честь этого
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Подписываешь котов в мешке по 100 лямов, а потом не можешь от них избавиться, так как у всех контракты на 8 лет. Надежный план, как швейцарские часы.
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Элитные молодые игроки, обалдеть. А кто это кроме Нкунку, который зарекомендовал себя несколькими классными сезонами в Лейпциге, даже прям интересно.
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Ответ damondiamond
новость через 5 лет: "Челси лишён места в АПЛ, клуб начнёт новый сезон в Лиге 1"
через 5 лет они и без всяких ФФП пробьются в Лигу 1, если будут так же работать, как сейчас
+2
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+2
И правильно, штраф на Эвертон скинут
+1
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+1
Снова накажут Эвертон?
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Ответ окечуква
Элитные молодые игроки, обалдеть. А кто это кроме Нкунку, который зарекомендовал себя несколькими классными сезонами в Лейпциге, даже прям интересно.
аргентинец у них подписан на огромный срок , у Фергандеса ад до 31-го года
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Ответ onsigne
Нкунку уже 26 лет, на элитного может и тянет, но на молодого — нет.
Тем более.
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Ответ окечуква
Элитные молодые игроки, обалдеть. А кто это кроме Нкунку, который зарекомендовал себя несколькими классными сезонами в Лейпциге, даже прям интересно.
Нкунку уже 26 лет, на элитного может и тянет, но на молодого — нет.
0
0
0
Ответ Phantom1289
Ну так а почему ему что то должно грозить, если никто и не запрещал заключать контракты на 8 лет. Там речь идет о том, что нельзя стоимость затраты на игрока раскидывать на 8 лет контракта. Только на 5 теперь можно. И все. В чем проблема то?
Ювентусу тоже никто не запрещал обменивать футболистов за цены, которые были выгодны двум сторонам, но стоило заикнуться о Суперлиге..
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Куда они потом этот шлак на таких контрактах будут девать?
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Конечно, не грозит: чай, не "Эвертон".
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Поясните, пожалуйста, кто в теме. Ещё действует правило из начала века, что если контракт не перезаключался в течение 3-х лет (2-х лет, если игрок старше 28 лет), то контракт становится "незащищённым" и такого игрока можно выкупить у клуба за сумму зависящую от его зарплаты и оставшегося срока по контракту без необходимости договариваться с клубом?
Я когда в футбольные менеджеры играл, постоянно такую опцию использовал. Было выгодно. Суммы получались ниже рынка, как правило.
Но сейчас я уже давно не играю и поэтому не в курсе.
Судя по поведению Челси, можно заключить, что такое правило больше не действует. Или формула определения суммы выкупа поменялась и теперь стало невыгодно? Или как в Челси собираются с этим правилом бороться?
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Понявших новость корректно очень мало.
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Это уже идёт в ущерб клубу, поскольку на балансе будут пассажиры, которых не продашь, а они не захотят уходить, поскольку почти на 10 лет обеспечены работой и ЗП. Такие как Угочуквы, Чуквуэмеки и иже с ними
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в Чемпионшипе их не накажут
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