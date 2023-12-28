«Челси» готов продать Галлахера за 45-50 млн фунтов. Хавбек хочет остаться, Почеттино считает его важным игроком

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Конор Галлахер деньги Футбол

«Челси» установил цену на Конора Галлахера.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «синие» оценивают Галлахера в 45-50 миллионов фунтов. Сообщается, что клуб готов расстаться с 23-летним полузащитником летом лишь по разумной цене.

Маурисио Почеттино считает Галлахера важным игроком команды, а сам футболист хочет остаться в «Челси».

Отмечается, что прошлым летом «Тоттенхэм» оценил Галлахера в 35 млн фунтов.

В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 18 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

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24 комментария
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Если бы он сейчас играл за Брайтон, Челси зимой его купили за 100 млн.
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Хоть один нормальный игрок есть его тоже хотят продать (
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Нельзя его продавать!Что за бред!Оставьте уже в покое воспитанников!
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Ответ rusichi
Абсолютно посредственный игрок, который выделяется на фоне пацанов Челси. Продать и забыть! Посмотрите на Маунта. Что с ним стало? А мы все кричали, что нельзя его продавать. Маунт на самом деле был на голову выше Галлахера. Продали его. Почему Галлахера нельзя? Сколько он еще может ходить в талантливых? Друзья, мы - Челси. Нам нужны топовые игроки и топовый тренер. Только тогда мы вернемся наверх! Поймите это уже в конце концов.
Что за бред? Он по статистике в топ 3 полузащитников АПЛ. Причём тут Маунт, который изначально хотел много бабла и поклал на футбол? Без Конора абсолютно нет продвижения, мобильности и прессинга в игре Челси, тем более он кэп
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Ответ Тимофей Булбен
Если бы он сейчас играл за Брайтон, Челси зимой его купили за 100 млн.
так в чем проблема, продают в Брайтон, через год обратно за сотку
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Челси хочет продать Галлахера, потому что это последний актив клуба, который стоит нормальные деньги. Только продать для чего? Чтоб в центре поля появилась дыра, которую обычно он закрывает своей работой, и купить очередную порцию школьников Мукачук. Конечно, Галлахер не идеальный футболист, но в рамках своей роли он играет ключевое значение.
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Паспортист, воспитанник клуба,капитан в отсутствии Джеймса. Что с вами не так, Боули?
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Ерунда какая-то опять. Поч считает Галлахера важным для команды игроком и сам Галлахер хочет остаться. Так кто хочет его продать.? Опять этот клоун Боули? Жизнь его еще ничему не научила? Он еще не все деньги потратил и ещё не достаточно низко опустил Челси?
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Боули решил сделать Челси чемпионом в следующем году (Чемпионшипа)
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Дельфина лучше продайте! И остальных мочалок!
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Боули нужны ещё Чуквы и Меки.
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100 за Мудрика, 100 за Энцо и 45-50 за Галахера?
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бездушные собаки ,руководители клубом
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Для ффп, хотят навар на воспитаннике
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Предложенный контракт Галахер не подписывает действующий заканчивается.
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Большой глупостью будет продать его. Без него в матче с МЮ видно было на сколько он сейчас нужен. Отличный игрок, и мяч может поддержать и с криативом все хорошо. А главное является лидером сегодняшнего Челси.
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Нужно Арсеналу его забрать
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Болельщики этого точно никогда не поймут
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Челси продолжает искать деньги на нападающего
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продал бы кто боули куда угодно
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Так он стоит минимум 90млн
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Ответ Born is the King
Что за бред? Он по статистике в топ 3 полузащитников АПЛ. Причём тут Маунт, который изначально хотел много бабла и поклал на футбол? Без Конора абсолютно нет продвижения, мобильности и прессинга в игре Челси, тем более он кэп
Бред пишешь ты. Статистика его чуть выше отражена. Бестолковая суета- это не результат. С этим посредственным кэпом и с его продвижением и прессингом мы на 10 месте.
Бабло, поклал- это эмоции. Маунта МЮ выкупил. Кому нужен Галллахер? Посредственному клубу?
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