«Челси» готов продать Галлахера за 45-50 млн фунтов. Хавбек хочет остаться, Почеттино считает его важным игроком

«Челси» установил цену на Конора Галлахера.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «синие» оценивают в 45-50 миллионов фунтов. Сообщается, что клуб готов расстаться с 23-летним полузащитником летом лишь по разумной цене.

считает Галлахера важным игроком команды, а сам футболист хочет остаться в «Челси».

Отмечается, что прошлым летом «Тоттенхэм» оценил Галлахера в 35 млн фунтов.

В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 18 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам