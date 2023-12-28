«Челси» готов продать Галлахера за 45-50 млн фунтов. Хавбек хочет остаться, Почеттино считает его важным игроком
«Челси» установил цену на Конора Галлахера.
По информации журналиста Бена Джейкобса, «синие» оценивают Галлахера в 45-50 миллионов фунтов. Сообщается, что клуб готов расстаться с 23-летним полузащитником летом лишь по разумной цене.
Маурисио Почеттино считает Галлахера важным игроком команды, а сам футболист хочет остаться в «Челси».
Отмечается, что прошлым летом «Тоттенхэм» оценил Галлахера в 35 млн фунтов.
В этом сезоне Галлахер сделал 4 ассиста в 18 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Бабло, поклал- это эмоции. Маунта МЮ выкупил. Кому нужен Галллахер? Посредственному клубу?