Тен Хаг о Рэтклиффе в «МЮ»: «Предстоит большая работа, это путешествие, проект, все настроены оптимистично. У нас были неудачи, но мы преодолеем это и нанесем ответный удар»
Эрик тен Хаг с оптимизмом воспринял приход Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед».
В декабре «МЮ» официально объявил о продаже британскому миллиардеру 25% акций за 1,25 млрд фунтов.
«Это вдохновляет. Все настроены оптимистично. Предстоит проделать большую работу. У нас было много неудач – думаю, что летом дела у нас шли хорошо, но это путешествие, проект.
Сейчас нам приходится сталкиваться с некоторыми проблемами, но мы выживем, преодолеем это и нанесем ответный удар», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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вот что победа над уиганом делает с людьми
Император же! Ну Дарт Вейдер на крайний случай.
Империя наносила ответный удар.
И ЭТХ не первый человек с которого нужно спрашивать за последние 11 лет
Уиган унижен, без шансов просто, дьяволы вернулись, чтобы править!
Энтони вот-вот заиграет, Хойлунд уже больше Холланд, чем сам Холланд! Неверного Санчо скинут куда подальше!
Я бы ему еще больше полномочий выделил, чтоб он и его агентство прям полностью отвечали за трансферную политику клуба, видно же, что у ребят хорошо получается!
про Севен Хага же, но я любя)
Мне вообще интересно наблюдать как легко можно меняется мнение людей под воздействием результатов.
Когда в прошлом сезоне МЮ во второй половине сезона пер как поезд - все шакалы сидели тихо и смирно, не высовывая носа.
Как только клуб столкнулся с очередной острой фазой системного кризиса, вообще никак не связанной с главным тренером - все эти любители халявных плюсиков повыползали из своих норок.
Ровно тоже самое на спортсе было когда у Клоппа вылетел Ван Дейк - через новость Юргена так же «мочили» в комментариях
Я понимаю что скорее всего моя рекомендация улетит в воздух, но все же - старайтесь смотреть на вещи комплексно. В случае с МЮ дам наводку - что(скорее кто) в клубе не менялось с 2014 года? На всякий случай - речь не про Глейзеров
Да и понято чего ему грустить, неустойка бешенная будет, как завещал Special one.