Тен Хаг о Рэтклиффе в «МЮ»: «Предстоит большая работа, это путешествие, проект, все настроены оптимистично. У нас были неудачи, но мы преодолеем это и нанесем ответный удар»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг с оптимизмом воспринял приход Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед».

В декабре «МЮ» официально объявил о продаже британскому миллиардеру 25% акций за 1,25 млрд фунтов.

«Это вдохновляет. Все настроены оптимистично. Предстоит проделать большую работу. У нас было много неудач – думаю, что летом дела у нас шли хорошо, но это путешествие, проект.

Сейчас нам приходится сталкиваться с некоторыми проблемами, но мы выживем, преодолеем это и нанесем ответный удар», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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51 комментарий
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Прям Люк Скайвокер :)))
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+21
Ответ ta-tosha
Прям Люк Скайвокер :)))
прям Джей и Молчаливый Боб :)
+16
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+16
Ответ Макс Голубцов
Да вот, кстати нет. Местные прекрасно понимают понимают какой структурный ад в клубе. В англоязычной среде к ЭТХ тоже вижу достаточно много адекватной поддержки. И ЭТХ не первый человек с которого нужно спрашивать за последние 11 лет
это не отменяет его неадекватные интервью,где он чёрное называет белым))) 🤐🤐🤐
+18
-2
+16
ахахах
вот что победа над уиганом делает с людьми
+15
-1
+14
Купим еще по 100+ лямов игроков с Голландии и тогда дадим бой Борнмуту ,добавил 7Хаг
+13
-2
+11
Ответ ta-tosha
Прям Люк Скайвокер :)))
Здравствуйте, приехали!
Император же! Ну Дарт Вейдер на крайний случай.
Империя наносила ответный удар.
+9
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Ответ deadjoker
Интересно, он говорит Шоу, что он его отец :))
Тогда Антони, да и вся атака - это штурмовики, у всех проблемы с прицелом
+8
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Интересно, он говорит Шоу, что он его отец :))
+6
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+6
Ответ Никита Михайлов
вот мы россияне его ругаем,представляете как его поливают свои англичане, почему его до сих пор не выгнали??? 🤔🤔🤔
Да вот, кстати нет. Местные прекрасно понимают понимают какой структурный ад в клубе. В англоязычной среде к ЭТХ тоже вижу достаточно много адекватной поддержки.
И ЭТХ не первый человек с которого нужно спрашивать за последние 11 лет
+10
-4
+6
Кому ответный удар? Магуайру или Моргану с Роналду?
+7
-2
+5
Очень надеюсь, Ретклифф даст Севен Хагу минимум еще года 2-3 на исправление ситуации!
Уиган унижен, без шансов просто, дьяволы вернулись, чтобы править!
Энтони вот-вот заиграет, Хойлунд уже больше Холланд, чем сам Холланд! Неверного Санчо скинут куда подальше!
Я бы ему еще больше полномочий выделил, чтоб он и его агентство прям полностью отвечали за трансферную политику клуба, видно же, что у ребят хорошо получается!
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Так сладко стелит, будто депутат государственной думы эму текст писал
+4
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Лизнул.. но это его не спасёт)
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Ответ felixdyadya
Купим еще по 100+ лямов игроков с Голландии и тогда дадим бой Борнмуту ,добавил 7Хаг
А Копенгаген и Галатасарай пока не по силам
+2
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+2
Мю скупает игроков аталанты, а там как раз Леха наш неплохо выглядит, может его в мю возьмут, а.
+1
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вот мы россияне его ругаем,представляете как его поливают свои англичане, почему его до сих пор не выгнали??? 🤔🤔🤔
+4
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Ответ Jodye II
Очень надеюсь, Ретклифф даст Севен Хагу минимум еще года 2-3 на исправление ситуации! Уиган унижен, без шансов просто, дьяволы вернулись, чтобы править! Энтони вот-вот заиграет, Хойлунд уже больше Холланд, чем сам Холланд! Неверного Санчо скинут куда подальше! Я бы ему еще больше полномочий выделил, чтоб он и его агентство прям полностью отвечали за трансферную политику клуба, видно же, что у ребят хорошо получается!
Отличный сарказм, блестяще
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Ответ Макс Голубцов
А при чем здесь его интервью? Изначально речь в Вашем комментарии шла про отношении местных к ЭТХ
Как раз при чем)) Что он говорит,какие речи произносят и формируют негативное отношение к нему))) 🥴🥴🥴
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Ответ Макс Голубцов
Да вот, кстати нет. Местные прекрасно понимают понимают какой структурный ад в клубе. В англоязычной среде к ЭТХ тоже вижу достаточно много адекватной поддержки. И ЭТХ не первый человек с которого нужно спрашивать за последние 11 лет
Почитай комменты под постами МЮ в инсте.
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«Мы построим свою Звезду Смерти с лазерными мечами и голыми Леями»
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Ответ Пётр Смирнов
на 100+ лямов можно купить весь Копенгаген и выйти в плей-офф ЛЧ!)
Э нет, так это не работает.
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Обыграл Уиган и уже угрожает
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Ответ felixdyadya
Купим еще по 100+ лямов игроков с Голландии и тогда дадим бой Борнмуту ,добавил 7Хаг
на 100+ лямов можно купить весь Копенгаген и выйти в плей-офф ЛЧ!)
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Ответ grek087
Отличный сарказм, блестяще
пу хорис афто?)
про Севен Хага же, но я любя)
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Ответ Никита Михайлов
это не отменяет его неадекватные интервью,где он чёрное называет белым))) 🤐🤐🤐
Я думаю, что он все понимает и просто выкручивается как может. Не может же он сказать, что у МЮ на самом деле нет никаких спортивных целей, кроме той, чтобы не вылететь в шип. Или что собственников клуба интересуют только деньги. Вот и приходится крутить шарманку про работу на перспективу, стратегические цели и тд.
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лысого гнать ,в след сезоне нужен новый тренер.Под хотелки лысины накупили дорогущих середнячков от которых никакого толку ,а ведь он влиял на эти трансферы и обещал результат в случае подписания конкретных игроков!
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Ответ Никита Михайлов
это не отменяет его неадекватные интервью,где он чёрное называет белым))) 🤐🤐🤐
Есть какие-то примеры может быть?
Мне вообще интересно наблюдать как легко можно меняется мнение людей под воздействием результатов.
Когда в прошлом сезоне МЮ во второй половине сезона пер как поезд - все шакалы сидели тихо и смирно, не высовывая носа.
Как только клуб столкнулся с очередной острой фазой системного кризиса, вообще никак не связанной с главным тренером - все эти любители халявных плюсиков повыползали из своих норок.

Ровно тоже самое на спортсе было когда у Клоппа вылетел Ван Дейк - через новость Юргена так же «мочили» в комментариях

Я понимаю что скорее всего моя рекомендация улетит в воздух, но все же - старайтесь смотреть на вещи комплексно. В случае с МЮ дам наводку - что(скорее кто) в клубе не менялось с 2014 года? На всякий случай - речь не про Глейзеров
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лысый шарлатан. тен хааг наносит ответный удар
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1 в 1 интервью Маура, да и игра таже самая. Люди думали что получат кальку Пепа или брата Артеты, а получили приёмного сына Маура.
Да и понято чего ему грустить, неустойка бешенная будет, как завещал Special one.
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mr brightside
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