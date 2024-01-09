Тен Хаг о Рэтклиффе в «МЮ»: «Предстоит большая работа, это путешествие, проект, все настроены оптимистично. У нас были неудачи, но мы преодолеем это и нанесем ответный удар»

Эрик тен Хаг с оптимизмом воспринял приход Джима Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед».

В декабре «МЮ» официально объявил о продаже британскому миллиардеру 25% акций за 1,25 млрд фунтов.

«Это вдохновляет. Все настроены оптимистично. Предстоит проделать большую работу. У нас было много неудач – думаю, что летом дела у нас шли хорошо, но это путешествие, проект.

Сейчас нам приходится сталкиваться с некоторыми проблемами, но мы выживем, преодолеем это и нанесем ответный удар», – сказал главный тренер « ».

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