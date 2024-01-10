Рэтклифф посетит матч «МЮ» впервые после покупки акций клуба. Он будет на игре с «Тоттенхэмом» в воскресенье

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия бизнес Тоттенхэм Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф посетит матч «МЮ» впервые после покупки акций.

Напомним, в декабре «Манчестер Юнайтед» официально объявил о продаже британскому миллиардеру 25% акций клуба на сумму около 1,25 млрд фунтов.

По информации Daily Mail, после вхождения в состав акционеров «МЮ» Рэтклифф несколько раз встречался  с персоналом клуба на всех уровнях, а также провел переговоры с Эриком тен Хагом. Однако с момента сделки глава компании Ineos ни разу не посещал матчи клуба – на играх присутствовал спортивный директор компании Дэйв Брейлсфорд.

Ожидается, что в воскресенье Рэтклифф посетит матч «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд».

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13 комментариев
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Помню, как новый владелец НЮ, пришел посмотреть на свое приобретение. Матч с ТТХ: погуглите, как закончилось. Вот теперь новый владелец МЮ идет на игру с ТТХ. Результат же на поверхности. А ещё и коэф. 3.00

;) чмюк
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Хочет лично увидеть как ТоТх накидает авоську 7хагу
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Правильно, ещё 14 дней на возврат есть.
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по посещению игр МЮ почти сравняется с Глейзерами за 20 лет
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Пусть хорошенько ботинки начистит, под стать лысине всёникакнеулетучего голландца.
Что бы не оплошал когда будет давать пинка ему
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Ответ felixdyadya
Хочет лично увидеть как ТоТх накидает авоську 7хагу
А они и накидают, Постекоглу мощную команду построил, даже без внятных трансферов и нытья по типу Конте.
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