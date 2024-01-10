Рэтклифф посетит матч «МЮ» впервые после покупки акций клуба. Он будет на игре с «Тоттенхэмом» в воскресенье

Джим Рэтклифф посетит матч «МЮ» впервые после покупки акций.

Напомним, в декабре « » официально объявил о продаже британскому миллиардеру 25% акций клуба на сумму около 1,25 млрд фунтов.

По информации Daily Mail, после вхождения в состав акционеров «МЮ» несколько раз встречался с персоналом клуба на всех уровнях, а также провел переговоры с Эриком тен . Однако с момента сделки глава компании Ineos ни разу не посещал матчи клуба – на играх присутствовал спортивный директор компании Дэйв Брейлсфорд.

Ожидается, что в воскресенье Рэтклифф посетит матч «Манчестер Юнайтед» против « » на « ».

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