Рэтклифф посетит матч «МЮ» впервые после покупки акций клуба. Он будет на игре с «Тоттенхэмом» в воскресенье
Джим Рэтклифф посетит матч «МЮ» впервые после покупки акций.
Напомним, в декабре «Манчестер Юнайтед» официально объявил о продаже британскому миллиардеру 25% акций клуба на сумму около 1,25 млрд фунтов.
По информации Daily Mail, после вхождения в состав акционеров «МЮ» Рэтклифф несколько раз встречался с персоналом клуба на всех уровнях, а также провел переговоры с Эриком тен Хагом. Однако с момента сделки глава компании Ineos ни разу не посещал матчи клуба – на играх присутствовал спортивный директор компании Дэйв Брейлсфорд.
Ожидается, что в воскресенье Рэтклифф посетит матч «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма» на «Олд Траффорд».
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;) чмюк
Что бы не оплошал когда будет давать пинка ему