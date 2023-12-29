Нигматуллин о ЗОЖ в 49 лет: «Плавание, йога, стретчинг, пилатес, в Майами порой плавал в океане по шесть часов. Ем чаще, но небольшими порциями»

Руслан Нигматуллин описал, как поддерживает хорошую физическую форму.

– Вы недавно заявили, что закончили с футболом. Неужели действительно не играете даже в свое удовольствие?

– Футбола в моей жизни предостаточно, но больше в текстовом режиме, когда читаю новости. Также смотрю обзоры матчей. Что касается непосредственно игры, в следующем году мне исполнится 50. Нужно поберечь здоровье.

Но спорт в моей жизни присутствует в виде плавания, йоги, стретчинга, пилатеса. Все это куда безопаснее.

– Тогда раскройте секрет, как в ваши годы можно выглядеть настолько здорово?

– Никогда не любил тренажерный зал и, будучи профессиональным атлетом, старался отлынивать от походов туда, насколько возможно. С годами ничего не изменилось.

Как я уже сказал, предпочитаю «потягушечки», как в йоге и пилатесе. Плавание, особенно подводное, тоже благотворно сказывается на состоянии. Именно таким способом поддерживаю бодрость духа и стремление оставаться молодым, в том числе в душе.

– Сколько времени тратите, чтобы поддерживать форму?

– Тратить – неверное слово. Скорее получаю удовольствие от оздоровительных процедур. Как правило, это два-три часа в день. А когда жил в Майами, порой плавал в океане по шесть часов и при этом ощущал полный комфорт.

Пока же приходится довольствоваться бассейном, благо фитнес-центр находится прямо в моем доме, поскольку живу в одной из башен Москва-Сити. Спускаюсь с 55-го этажа на 3-й, а потом поднимаюсь обратно.

Специальной диеты не придерживаюсь, но у меня есть особенность: в принципе ем мало. Питаюсь чаще, чем большинство людей, но небольшими порциями. Быстро происходит процесс насыщения, поэтому не могу съесть сразу первое, второе и десерт.

Мой игровой вес тоже сохранился. Надеюсь, ничего не изменится, так как поправляться не планирую. Тем более сейчас занимаюсь бракоразводным процессом, и впереди еще много всего интересного. Так что рассчитываю сохранять боевую форму, – сказал бывший вратарь сборной России, « », « » и .

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