Нигматуллин о ЗОЖ в 49 лет: «Плавание, йога, стретчинг, пилатес, в Майами порой плавал в океане по шесть часов. Ем чаще, но небольшими порциями»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин ЗОЖ Здоровье Питание Йога растяжка Футбол

Руслан Нигматуллин описал, как поддерживает хорошую физическую форму.

– Вы недавно заявили, что закончили с футболом. Неужели действительно не играете даже в свое удовольствие?

– Футбола в моей жизни предостаточно, но больше в текстовом режиме, когда читаю новости. Также смотрю обзоры матчей. Что касается непосредственно игры, в следующем году мне исполнится 50. Нужно поберечь здоровье.

Но спорт в моей жизни присутствует в виде плавания, йоги, стретчинга, пилатеса. Все это куда безопаснее.

– Тогда раскройте секрет, как в ваши годы можно выглядеть настолько здорово?

– Никогда не любил тренажерный зал и, будучи профессиональным атлетом, старался отлынивать от походов туда, насколько возможно. С годами ничего не изменилось.

Как я уже сказал, предпочитаю «потягушечки», как в йоге и пилатесе. Плавание, особенно подводное, тоже благотворно сказывается на состоянии. Именно таким способом поддерживаю бодрость духа и стремление оставаться молодым, в том числе в душе.

– Сколько времени тратите, чтобы поддерживать форму?

– Тратить – неверное слово. Скорее получаю удовольствие от оздоровительных процедур. Как правило, это два-три часа в день. А когда жил в Майами, порой плавал в океане по шесть часов и при этом ощущал полный комфорт.

Пока же приходится довольствоваться бассейном, благо фитнес-центр находится прямо в моем доме, поскольку живу в одной из башен Москва-Сити. Спускаюсь с 55-го этажа на 3-й, а потом поднимаюсь обратно.

Специальной диеты не придерживаюсь, но у меня есть особенность: в принципе ем мало. Питаюсь чаще, чем большинство людей, но небольшими порциями. Быстро происходит процесс насыщения, поэтому не могу съесть сразу первое, второе и десерт. 

Мой игровой вес тоже сохранился. Надеюсь, ничего не изменится, так как поправляться не планирую. Тем более сейчас занимаюсь бракоразводным процессом, и впереди еще много всего интересного. Так что рассчитываю сохранять боевую форму, – сказал бывший вратарь сборной России, «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА.

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7 комментариев
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Вспомнилось недавнее видео про современных успешных людей:

Просыпаюсь в 00:00, это лучшее время получить энергию мира. Бегаю марафон, слушаю просветительные записи. Завтрак - пара фасолин и пару грамм авокадо. Потом 13 часов работы, 4 часа медитации, и вечер для самовыражения в написании альбомов и игре на гитаре. В 23:57 отбой
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"Тем более сейчас занимаюсь бракоразводным процессом, и впереди еще много всего интересного. Так что рассчитываю сохранять боевую форму" - а вот тут поподробнее.
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вперед в новый год с новостями о Нигматуллине. хорошо, что вернулся - будет что читать
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Бро выглядит как будто век не слезает с мефедрона, какой йогапилатес?
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Если что, то раздельное питание не полезно для организма. Есть часто малыми порциями вредит.
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Красава, в 50 лет развод, и можно потусить ещё) форма отличная у него, подтянут, сухой довольно.
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