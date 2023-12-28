Нигматуллин о стиле: «Шью себе новый костюм ежемесячно, как и новую обувь. Это мой фетиш»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин стиль Футбол

Руслан Нигматуллин рассказал о своей любви к стильной одежде.

– Марк Твен говорил, что на смертном одре будешь жалеть о том, что недолюбил и недопутешествовал. Но в вашем случае я бы еще добавил глагол «недоносил», имея в виду страсть к красивой одежде и стилю.

– Шью себе новый костюм ежемесячно, как и новую обувь. Страсть к стилю у меня действительно есть, и планирую развиваться в этом направлении. То же касается путешествий.

Недолюбил... Я мужчина в полном расцвете сил, новая любовь придет. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни.

– Судя по всему, вы вообще не мыслите жизни без стильных костюмов? Сколько их у вас в гардеробе?

– Десяток точно есть. Недавно публиковал фото сорочек, костюмов – это мой фетиш.

К слову, в Майами в связи с жаркой погодой носил их намного реже, чем хотелось бы. Как правило, приходилось довольствоваться шортами и шлепанцами, – заявил экс-вратарь сборной России, «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Каждый месяц новый костюм. Их у меня 10, то есть он в этом году только это затеял?😃
+17
-1
+16
Я уж подумал ещё и сам шьёт))
+11
-2
+9
Пошью костюм с отливом, и в Ялту!
+4
0
+4
Фетишист сраный
+5
-2
+3
Единомышленника он встретит….
+4
-2
+2
Недолюбил... Я мужчина в полном расцвете сил, новая любовь придет. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни.- В свете новой уголовной статьи, ему бы надо уточнять за единомышленника)
+3
-2
+1
Лучше костюма, чем с выпускного, быть не может. До сих пор целый. Хоть сейчас в ресторан или Загс можно пойти.
+1
0
+1
Шью ежемесячно новый костюм... У меня десяток точно есть.
Либо Нигматуллин не знает сколько месяцев в году или что такое фетиш. Либо шьёт костюмы не только себе)
+1
0
+1
Ответ Михо
Каждый месяц новый костюм. Их у меня 10, то есть он в этом году только это затеял?😃
До этого, видимо, ходил в спортивках с отвисшими коленками. Модный чувак
+2
-1
+1
Ответ Клирик
Я уж подумал ещё и сам шьёт))
Как кот Матроскин
+1
0
+1
Ответ Spaten
Пошью костюм с отливом, и в Ялту!
Куплю себе новую шляпу, поеду я в город Анапу и сяду на берег морской со своей непонятной тоской
0
0
0
Ответ Михо
Каждый месяц новый костюм. Их у меня 10, то есть он в этом году только это затеял?😃
Такая же мысль возникла:) в марте этого года, если верить простым расчетам
0
0
0
Ответ Михо
Каждый месяц новый костюм. Их у меня 10, то есть он в этом году только это затеял?😃
Дык, старые костюмы на Авито загоняет. У него же фетиш костюмы, а не гардеробные шкафы.
0
0
0
Ответ Михо
Каждый месяц новый костюм. Их у меня 10, то есть он в этом году только это затеял?😃
Продает, возможно, хорошие костюмы в идеальном состоянии б/у можно спокойно продать и вернуть неплохой процент от потраченного
0
0
0
Ответ Клирик
Я уж подумал ещё и сам шьёт))
судя по заголовку именно также и подумал))
0
0
0
Ответ Клирик
Я уж подумал ещё и сам шьёт))
Валентин Нигматулляшкин.
+4
-4
0
При этом трудно представить большего колхозана чем он. Белый костюм с тёмными остроносыми туфлями mode
0
0
0
Я вот в одних туфлях хожу 4 сезон. Чищу, блеск наношу, защиту всякую. А чувак тупо выкидывает их и шьет новые.
Вот зачем нам эта информация. У меня не бомбит и мне пофиг, но просто…..
0
0
0
Это смахивает на обратную сторону голой вечеринки))) Мизулина ему расскажет, что сейчас не время так выкаблучиваться
0
0
0
Подумаешь... Уткин, вон, каждую неделю новый костюм шьет.
0
0
0
"...и я встречу единомышленника по жизни". Опа, каминг аут? Тогда и большая любовь к новым нарядам в точку.
+1
-1
0
Обувь шьёт, красавчик.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий