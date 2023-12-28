Нигматуллин о стиле: «Шью себе новый костюм ежемесячно, как и новую обувь. Это мой фетиш»

Руслан Нигматуллин рассказал о своей любви к стильной одежде.

– Марк Твен говорил, что на смертном одре будешь жалеть о том, что недолюбил и недопутешествовал. Но в вашем случае я бы еще добавил глагол «недоносил», имея в виду страсть к красивой одежде и стилю.

– Шью себе новый костюм ежемесячно, как и новую обувь. Страсть к стилю у меня действительно есть, и планирую развиваться в этом направлении. То же касается путешествий.

Недолюбил... Я мужчина в полном расцвете сил, новая любовь придет. Надеюсь, судьба распорядится, и я встречу единомышленника по жизни.

– Судя по всему, вы вообще не мыслите жизни без стильных костюмов? Сколько их у вас в гардеробе?

– Десяток точно есть. Недавно публиковал фото сорочек, костюмов – это мой фетиш.

К слову, в Майами в связи с жаркой погодой носил их намного реже, чем хотелось бы. Как правило, приходилось довольствоваться шортами и шлепанцами, – заявил экс-вратарь сборной России, « », « » и .

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