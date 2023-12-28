Нигматуллин о возвращении в Москву из Майами: «Встречал Новый год при +30 °C с пальмами на улицах. Надоело, хочется снега и настоящей елки. И соскучился по борщу и пельменям»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Питание Футбол

Руслан Нигматуллин рассказал, зачем вернулся из США в Россию.

– Недавно вы заявили, что «вернулись в Россию зимовать». Ваша зимовка – это календарные три месяца или...

– Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом. Занимаюсь недвижимостью и являюсь партнером крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами.

Приехал на родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, это отличная идея, так как соскучился по столице. Продолжу любить Майами, но на расстоянии.

Несколько раз встречал Новый год при +30 °C с пальмами на улицах. Надоело. Хочется снега и настоящей елки.

– По чему или кому соскучились больше всего на родине?

– По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретенные за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни.

Еще не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные, – заявил экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.

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42 комментария
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Вот это проблемы у человека
+40
-4
+36
Ответ Cruel Snake
Вот это проблемы у человека
Как же наши люди страдают, попав в США.
Верно правду нам по телевизору говорят.
+20
-3
+17
Ответ RUSfan SpartakOV
Всегда говорил, можно путешествовать, можно жить(время от времени)где угодно...Но НЕТ ничего КРАШЕ,чем РОДИНЫ НАШЕЙ!!!Сам знаю цену этим словам...
у тебя подписка о невыезде ? 😄
+14
-4
+10
Перевод на общий язык: "Деньги кончаются-приехал подзаработать,а потом обратно". Но это не точно)
+11
-2
+9
Ответ RUSfan SpartakOV
Всегда говорил, можно путешествовать, можно жить(время от времени)где угодно...Но НЕТ ничего КРАШЕ,чем РОДИНЫ НАШЕЙ!!!Сам знаю цену этим словам...
Каждому свое, все люди разные... За всех говорить некорректно
+8
0
+8
Кислотный диджей
+7
-2
+5
Ответ Михаил Опякин
Кислотный диджей
Хэй
+5
0
+5
Ждем воплей о любви к кандидату №1. здесь за это отлично кормят.
+3
-1
+2
Ответ Cruel Snake
Вот это проблемы у человека
На сомом деле он говорит о настоящих проблемах. Просто надо хорошо знать Майами, чтобы это понять из его слов. Проблема не в плюс 30 и отсутствии борща и снега, а скорее всего в том, что он является по его словам партнером крупного фонда недвижимости. Во с этим во Флориде сейчас намечаются огромные проблемы. Прошел ковидных бум покупок. Всех или почти всех вернули в офисы. Огромное количество накупленных квартир стоят пустыми. И хотя ценыпока не падают сильно, скоро возможен просто обвал продаж. Плюс к этом в 2021м рухнуло здание на Маймаи Бич.из за проблем с разрушением бетона морским климатом Погибло почти 100 человек. 98. Сейчас все здания подлежат обязательное проверке. И ремонт, если он будет необходим, может стоить сотни тысяч долларов на квартиру. Причем если раньше, совет здания мог наплевать на эти требования. сейчас принят новый закон и они обязаны это заплатить. Из за этого и ураганов резко подорожали страховки и обсулживание зданий. И если раньше это было пару сотен долларов в месяц, то сейчас может быть и полторы тысячи. Из за всего этого все кто крупно вложились в недвижимость, вероятно могут потерять все. Вот и все объяснение того что делает Нигматули. Он приехал в Россию искать лошков которые подхватят покупками падающую в никуда недвижимость всякого рода инвесторов и фондов. И погода и кухня тут совсем ни при чем. Вот такие проблемы у футболиста. И они действительно не малые.

P.S Кстати новый год в плюс 30 у теплого моря это полный кайф.
+2
0
+2
скоро ждите на матч тв с губером...
+2
0
+2
Ответ FLEXXX
давай давай веселей
Кислотный пиппл
+1
0
+1
Ответ Михаил Опякин
Кислотный диджей
давай давай веселей
+1
0
+1
Ответ Михаил Опякин
Кислотный диджей
кислотный music
+1
0
+1
Ответ Madcomposer
Ну борщ-то с пельменями - точно не проблемы, если руки есть)
та еще проблема.
времени оочень много уходит и на то и на другое.
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Ответ RUSfan SpartakOV
Всегда говорил, можно путешествовать, можно жить(время от времени)где угодно...Но НЕТ ничего КРАШЕ,чем РОДИНЫ НАШЕЙ!!!Сам знаю цену этим словам...
Это Нигматуллин, а не "Хабибуллин"
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Ответ PIT-BUL
у тебя подписка о невыезде ? 😄
Я тоже всегда говорю, что жить я буду только в России. Хотя проехал уже полмира
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Ответ Mukunku 64
Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом. Занимаюсь недвижимостью и являюсь партнером крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами. Приехал на родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, это отличная идея.. - Браво , Руслан - ты выбрал отличное время ! ...лучше бы ты диджеем работал на корпоративах.. Указ президента России от 1 марта 2022 года № 81 называется «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ». Этим документом вводится запрет на сделки, «влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.
Он будет продавать нормальным людям, а не пиндосам, в чём проблема?
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Ответ Cruel Snake
Вот это проблемы у человека
Лучше так , чем слушать очередной подлиз хоккеиста , мужик на свои кровные хорошо живет .
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Ответ Alex Nobilius
На сомом деле он говорит о настоящих проблемах. Просто надо хорошо знать Майами, чтобы это понять из его слов. Проблема не в плюс 30 и отсутствии борща и снега, а скорее всего в том, что он является по его словам партнером крупного фонда недвижимости. Во с этим во Флориде сейчас намечаются огромные проблемы. Прошел ковидных бум покупок. Всех или почти всех вернули в офисы. Огромное количество накупленных квартир стоят пустыми. И хотя ценыпока не падают сильно, скоро возможен просто обвал продаж. Плюс к этом в 2021м рухнуло здание на Маймаи Бич.из за проблем с разрушением бетона морским климатом Погибло почти 100 человек. 98. Сейчас все здания подлежат обязательное проверке. И ремонт, если он будет необходим, может стоить сотни тысяч долларов на квартиру. Причем если раньше, совет здания мог наплевать на эти требования. сейчас принят новый закон и они обязаны это заплатить. Из за этого и ураганов резко подорожали страховки и обсулживание зданий. И если раньше это было пару сотен долларов в месяц, то сейчас может быть и полторы тысячи. Из за всего этого все кто крупно вложились в недвижимость, вероятно могут потерять все. Вот и все объяснение того что делает Нигматули. Он приехал в Россию искать лошков которые подхватят покупками падающую в никуда недвижимость всякого рода инвесторов и фондов. И погода и кухня тут совсем ни при чем. Вот такие проблемы у футболиста. И они действительно не малые. P.S Кстати новый год в плюс 30 у теплого моря это полный кайф.
Вот это я понимаю комментарий с аналитикой, а не тупые вбросы. 5 баллов
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Ответ Cruel Snake
Вот это проблемы у человека
Это не так просто, жить в чуждой среде, даже соевым тяжело, не говоря про нормальных.
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Кстати интервью бодрое получилось, прочитал с удовольствием.
умеет же RT делать нормальные вещи. Всегда бы так делали, а не были постоянно пропагандисткой помойкой низкосортной
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Как там пирамида гафарова?
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Че в Майами нет продуктов для борща что-ли? Или Нигматуллин не может сам приготовить
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инстаграмный воин приехал на родину подзаработать и сына пристроить?)
+1
-1
0
Похоже начали заканчиваться деньги.
+1
-1
0
Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом. Занимаюсь недвижимостью и являюсь партнером крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами.
Приехал на родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, это отличная идея..
- Браво , Руслан - ты выбрал отличное время ! ...лучше бы ты диджеем работал на корпоративах..
Указ президента России от 1 марта 2022 года № 81 называется «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ». Этим документом вводится запрет на сделки, «влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.
+2
-2
0
Всегда говорил, можно путешествовать, можно жить(время от времени)где угодно...Но НЕТ ничего КРАШЕ,чем РОДИНЫ НАШЕЙ!!!Сам знаю цену этим словам...
+9
-9
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приезжай к нам на юг России, тоже самое на новый год, зачем так далеко уезжать
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тоже встречаю +20 и чачей
+2
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