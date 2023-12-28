Нигматуллин о возвращении в Москву из Майами: «Встречал Новый год при +30 °C с пальмами на улицах. Надоело, хочется снега и настоящей елки. И соскучился по борщу и пельменям»

Руслан Нигматуллин рассказал, зачем вернулся из США в Россию.

– Недавно вы заявили, что «вернулись в Россию зимовать». Ваша зимовка – это календарные три месяца или...

– Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом. Занимаюсь недвижимостью и являюсь партнером крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами.

Приехал на родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, это отличная идея, так как соскучился по столице. Продолжу любить Майами, но на расстоянии.

Несколько раз встречал Новый год при +30 °C с пальмами на улицах. Надоело. Хочется снега и настоящей елки.

– По чему или кому соскучились больше всего на родине?

– По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретенные за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни.

Еще не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные, – заявил экс-вратарь « », « », и сборной России Нигматуллин.

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