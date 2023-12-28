Нигматуллин о возвращении в Москву из Майами: «Встречал Новый год при +30 °C с пальмами на улицах. Надоело, хочется снега и настоящей елки. И соскучился по борщу и пельменям»
Руслан Нигматуллин рассказал, зачем вернулся из США в Россию.
– Недавно вы заявили, что «вернулись в Россию зимовать». Ваша зимовка – это календарные три месяца или...
– Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом. Занимаюсь недвижимостью и являюсь партнером крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами.
Приехал на родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, это отличная идея, так как соскучился по столице. Продолжу любить Майами, но на расстоянии.
Несколько раз встречал Новый год при +30 °C с пальмами на улицах. Надоело. Хочется снега и настоящей елки.
– По чему или кому соскучились больше всего на родине?
– По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретенные за короткий отрезок времени. Здесь же у меня друзья по жизни.
Еще не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные, – заявил экс-вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Нигматуллин.
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Верно правду нам по телевизору говорят.
P.S Кстати новый год в плюс 30 у теплого моря это полный кайф.
времени оочень много уходит и на то и на другое.
умеет же RT делать нормальные вещи. Всегда бы так делали, а не были постоянно пропагандисткой помойкой низкосортной
Приехал на родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, это отличная идея..
- Браво , Руслан - ты выбрал отличное время ! ...лучше бы ты диджеем работал на корпоративах..
Указ президента России от 1 марта 2022 года № 81 называется «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ». Этим документом вводится запрет на сделки, «влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия.