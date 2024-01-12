«Барселона» выиграла 4 матча подряд – впервые с сентября

Теги Барселона Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Барселона» выиграла 4 матча подряд.

В полуфинале каталонский клуб одержал победу над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании и продлил выигрышную серию до 4 матчей.

До этого «Барса» обыграла «Барбастро» в Кубке Испании, «Лас-Пальмас» и «Альмерию» в Ла Лиге. 

Команда Хави одержала 4 победы подряд впервые с сентября.

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15 комментариев
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Игра с Лас-Пальмасом липовый пенальти на последних минутах Игра на кубок с командой 4 дивизиона липовый пенальти Сегодня гол забит с нарушением Кристенсена. Судьи тащат барселону
Держи в курсе 🤣
+13
-7
+6
Ответ Роман
Раньше против Челси, ПСЖ тащили. Сейчас же против Лас-Пальмасов, Барбастро, Осасун.
Раньше были деньги на Эвребё,Штарка, Айтенкина.Теперь только долги.
+6
-4
+2
Ответ фк кабинет
Игра с Лас-Пальмасом липовый пенальти на последних минутах Игра на кубок с командой 4 дивизиона липовый пенальти Сегодня гол забит с нарушением Кристенсена. Судьи тащат барселону
Рюдигер-щипач теребит соски в сторонке ....
+4
-3
+1
Срочно переподписывать гения Хави
+5
-5
0
Бальде (20 лет). стоит отметить его развитие (Полная стагнация + отсутствие остроты в атаке, а также слабые оборонительные навыки). Я как не посмотрю на него он веселится с Ямалем... расслабился из-за отсутствии конкуренции?! Допускаю, что тренеры не могут найти ключи к нему, да и что греха таить, к другим игрокам тоже не могут
0
0
0
Ответ фк кабинет
Игра с Лас-Пальмасом липовый пенальти на последних минутах Игра на кубок с командой 4 дивизиона липовый пенальти Сегодня гол забит с нарушением Кристенсена. Судьи тащат барселону
Раньше против Челси, ПСЖ тащили.
Сейчас же против Лас-Пальмасов, Барбастро, Осасун.
+5
-5
0
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