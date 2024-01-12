«Барселона» выиграла 4 матча подряд – впервые с сентября
«Барселона» выиграла 4 матча подряд.
В полуфинале каталонский клуб одержал победу над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании и продлил выигрышную серию до 4 матчей.
До этого «Барса» обыграла «Барбастро» в Кубке Испании, «Лас-Пальмас» и «Альмерию» в Ла Лиге.
Команда Хави одержала 4 победы подряд впервые с сентября.
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Сейчас же против Лас-Пальмасов, Барбастро, Осасун.