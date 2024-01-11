Хави о полуфинале Суперкубка Испании: «Будет сложно, «Осасуна» доминирует во многих аспектах. «Барса» – фаворит матча, но не турнира»

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави назвал «Барселону» фаворитом полуфинала Суперкубка Испании.

В сегодняшнем полуфинальном матче «Барселона» сыграет с «Осасуной». Победитель пары сыграет в финале с «Реалом», одержавшим победу над «Атлетико».

«Мы не знаем плана «Осасуны», но знаем, что это сложный соперник с отличным тренером. Они могут прессинговать в разных зонах, в центре, по флангам... Это всегда доставляет нам трудности. Мы выиграли в Памплоне справедливо, но в Ла Лиге это стоило нам усилий.

Мы играем за важный трофей – для СМИ он не так важен, как Ла Лига или Лига чемпионов, но это трофей. В прошлом розыгрыше мы отлично сыграли в финале, и это стало толчком, который нужен нам и сейчас. Конечно, мы хотим повторить то, что было в прошлом сезоне, чтобы победа в Суперкубке Испании стала поворотным моментом для завоевания других трофеев.

Да, нас считают фаворитами полуфинала, и мы считаем, что это знак, но «Осасуна» доминирует во многих аспектах игры, и нам будет сложно. Мы не являемся фаворитами турнира, ведь есть еще и «Реал».

От нас ждут очень многого, и чтобы стремиться к совершенству, нам нужно найти преемственность по сравнению с Суперкубком два года назад. Превосходство, к которому мы стремимся, принесет нам титулы», – сказал главный тренер «Барселоны».

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10 комментариев
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Ну если Барсе с клубом из 4 дивизиона трудно , то Осасуна вообще топ для них
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«Осасуна доминирует, но судья будет за нас»
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Осасуна фаворит матча. Антрпвены, Барбастрао вам пока только под силу. И то не всегда.
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Физрук уже на низком старте. Где былые речи про доминирование, возрождение и днк...
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Ну нужно сливать Осасуне срочно и тогда этого физрука наверняка уволят
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Надеюсь, что Барселона пройдёт Осасуну. Реал должен снова задать Барсе трёпку.
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Барса без Месси, а все смеялись! 🤷🏻🤫
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Ответ gPk
Говорит фанат Реала которого пару лет назад Алькояно из 3-его дивизиона вышвырнула из кубка:D
Реал щедрый клуб , может и от Алькояно вылетит и с нищебродами из Каталонии очками поделиться )
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