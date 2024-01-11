«Барса» считает неприкосновенными лишь Педри, Гави и Араухо. Остальных игроков готовы продать в случае выгодного предложения

Теги Барселона Карлес Пуйоль Хави Андрес Иньеста Ла Лига трансферы Рональд Араухо Педри Гави Футбол

«Барселона» считает неприкосновенными лишь троих игроков.

По информации Diario Sport, из-за финансовых трудностей в каталонском клубе готовы рассмотреть предложения по любому из игроков, кроме Педри, Гави и Рональда Араухо. В «Барселоне» уверены, что эти футболисты идеально подходят клубу по игровым и ментальным качествам, и рассчитывают, что в дальнейшем они станут ключевыми игроками команды. Ожидается, что роль Педри, Гави и Араухо в будущем проекте будет сопоставима с Хави, Карлесом Пуйолем и Андресом Иньестой.

Отмечается, что отсутствие статуса неприкосновенных у остальных игроков не означает готовность «Барселоны» расстаться с ними, однако клуб может рассмотреть возможность их продажи, если по ним поступит выгодное предложение.

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6 комментариев
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И МАТСа готовы продать? И Френки? Не верю.
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Утка.
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Гиви)))
С Педри понятно, с Араухо понятно. Сюда еще де Йонга можно. Но Гиви каким боком. Обычное полено.
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Два травматика и холодильник Араухо…Мда
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Ответ Overkiller
И МАТСа готовы продать? И Френки? Не верю.
Так Френки и летом 22-го готовы были продать в МЮ, только он сам отказался
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Ответ A1190
Комментарий удален модератором
МАТШу в этом году уже 32 - не думаю, что он сам куда-то захочет уходить и сам отклонит предложения.

Насчет Френки удивлен сам немного, но его, думаю, продадут только в случае если за него предложат 90+.
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