«Барса» считает неприкосновенными лишь Педри, Гави и Араухо. Остальных игроков готовы продать в случае выгодного предложения
«Барселона» считает неприкосновенными лишь троих игроков.
По информации Diario Sport, из-за финансовых трудностей в каталонском клубе готовы рассмотреть предложения по любому из игроков, кроме Педри, Гави и Рональда Араухо. В «Барселоне» уверены, что эти футболисты идеально подходят клубу по игровым и ментальным качествам, и рассчитывают, что в дальнейшем они станут ключевыми игроками команды. Ожидается, что роль Педри, Гави и Араухо в будущем проекте будет сопоставима с Хави, Карлесом Пуйолем и Андресом Иньестой.
Отмечается, что отсутствие статуса неприкосновенных у остальных игроков не означает готовность «Барселоны» расстаться с ними, однако клуб может рассмотреть возможность их продажи, если по ним поступит выгодное предложение.
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С Педри понятно, с Араухо понятно. Сюда еще де Йонга можно. Но Гиви каким боком. Обычное полено.
Насчет Френки удивлен сам немного, но его, думаю, продадут только в случае если за него предложат 90+.