«Барса» считает неприкосновенными лишь Педри, Гави и Араухо. Остальных игроков готовы продать в случае выгодного предложения

«Барселона» считает неприкосновенными лишь троих игроков.

По информации Diario Sport, из-за финансовых трудностей в каталонском клубе готовы рассмотреть предложения по любому из игроков, кроме , и . В «Барселоне» уверены, что эти футболисты идеально подходят клубу по игровым и ментальным качествам, и рассчитывают, что в дальнейшем они станут ключевыми игроками команды. Ожидается, что роль Педри, Гави и Араухо в будущем проекте будет сопоставима с , Карлесом Пуйолем и .

Отмечается, что отсутствие статуса неприкосновенных у остальных игроков не означает готовность «Барселоны» расстаться с ними, однако клуб может рассмотреть возможность их продажи, если по ним поступит выгодное предложение.

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